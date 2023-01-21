"Кошки раздора": власти Германии поссорились из-за поставок Leopard Киеву - 21.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230121/1042829235.html
"Кошки раздора": власти Германии поссорились из-за поставок Leopard Киеву
"Кошки раздора": власти Германии поссорились из-за поставок Leopard Киеву - 21.01.2023 Украина.ру
"Кошки раздора": власти Германии поссорились из-за поставок Leopard Киеву
Главу оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман возмутило заявление Минобороны страны о намерении проверить запасы танков Leopard. Она оценила эти действия запоздалыми, сообщило 20 января издание Financial Times
2023-01-21T10:53
2023-01-21T10:53
новости
украина
новости украины
танки
германия
leopard-2 (танк)
олаф шольц
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036841303_134:163:804:540_1920x0_80_0_0_be81e67eabf4452359b56e33fbd01b78.jpg
Новый глава Минобороны ФРГ Борис Писториус официально вступил в эту должность 19 января, сменив на посту Кристину Ламбрехт.Накануне, во время встречи контактной группы по вопросам обороны Украины на базе Рамштайн Писториус подтвердил, что отправка танков Leopard Киеву в Германии обсуждалась, однако "среди партнеров нет единого мнения".Новый глава немецкого Министерства обороны уточнил, что пока не может прогнозировать поставку таков Украине, однако подчеркнул, что поручил провести аудит запасов Leopard в резервах Бундесвера.Ранее Олаф Шольц заявил, что готов помочь Киеву танками Leopard, однако только в том случае, если первым это сделает Вашингтон.Происходящее, утверждают большинство экспертов, свидетельствует о нежелании немцев давать Украине своих "кошек", и активном поиске "уважительных" причин.
https://ukraina.ru/20230121/1042826778.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036841303_146:125:765:589_1920x0_80_0_0_9da2e0ff4f9eafe2cd59803bc1be334a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, новости украины, танки, германия, leopard-2 (танк), олаф шольц, киев
Новости, Украина, Новости Украины, танки, Германия, Leopard-2 (танк), Олаф Шольц, Киев

"Кошки раздора": власти Германии поссорились из-за поставок Leopard Киеву

10:53 21.01.2023
 
© Public domainТанк Leopard 2A4
Танк Leopard 2A4
© Public domain
Читать в
Главу оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман возмутило заявление Минобороны страны о намерении проверить запасы танков Leopard. Она оценила эти действия запоздалыми, сообщило 20 января издание Financial Times
"Тревожно, что понадобился новый министр обороны, чтобы проверить, сколько танков Leopard у нас есть, только сейчас, спустя 11 месяцев", - сказала Штрак-Циммерман.
Новый глава Минобороны ФРГ Борис Писториус официально вступил в эту должность 19 января, сменив на посту Кристину Ламбрехт.
Накануне, во время встречи контактной группы по вопросам обороны Украины на базе Рамштайн Писториус подтвердил, что отправка танков Leopard Киеву в Германии обсуждалась, однако "среди партнеров нет единого мнения".
Новый глава немецкого Министерства обороны уточнил, что пока не может прогнозировать поставку таков Украине, однако подчеркнул, что поручил провести аудит запасов Leopard в резервах Бундесвера.
Ранее Олаф Шольц заявил, что готов помочь Киеву танками Leopard, однако только в том случае, если первым это сделает Вашингтон.
Происходящее, утверждают большинство экспертов, свидетельствует о нежелании немцев давать Украине своих "кошек", и активном поиске "уважительных" причин.
- РИА Новости, 1920, 21.01.2023
10:05
Итоги восьмой встречи в Рамштайне. Запад продолжит накачивать Киев оружием, но танки пока не дадут20 января на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась восьмая встреча министров обороны порядка 50 стран Запада, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Украине. Ее итоги вышли неоднозначными.
 
НовостиУкраинаНовости УкраинытанкиГерманияLeopard-2 (танк)Олаф ШольцКиев
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:43Владимир Видеманн: Шольц не хочет давать Украине "Леопарды", так как в юности был против НАТО и Америки
11:34Рогов: в Запорожской области взломана первая линия обороны ВСУ
11:27Мир "Великого кольца": "Голец Подлунный" и "внетропическая" гипотеза
11:25Ликвидации и отставки: Гаспарян о том, какие условия поставили Украине
11:19Мешает Киеву: американская The New York Times обвинила Шольца в подыгрывании русским
10:53"Кошки раздора": власти Германии поссорились из-за поставок Leopard Киеву
10:53Западная Украина за минувшую неделю. Узкие железнодорожные пути на Львовщине и "зверства" против венгров
10:28Одна крыша, два потолка: Вашингтон и его союзники договорились ограничить Россию двумя ценами
10:25"Это катастрофа". Эксперты в Киеве подсчитывают потери и предлагают версии будущего раздела Украины
10:09Совет США, подготовка к наступлению. Главное на Украине на утро 21 января
10:05Итоги восьмой встречи в Рамштайне. Запад продолжит накачивать Киев оружием, но танки пока не дадут
09:57Выгнали на улицу среди ночи: три украинских беженки ночевали в парке Гамбурга
09:38Снайперам из США и Британии приказано убивать мирных под Херсоном, чтобы выдать их за жертв России - СМИ
09:25ВС РФ продвинулись на семь километров на Запорожском направлении - Рогов
08:00Попали или нет – неважно: эксперт обратил внимание на любопытный момент в действиях ВСУ
07:45Военный эксперт рассказал, как максимально осложнить передвижения ВСУ без разрушения мостов
07:30Подберёзкин рассказал, когда завершится спецоперация
07:00Пинчук изложил идеальный военный план, с которым бы ВС РФ одержали победу над Украиной
06:45Новые прокси-войны: эксперт описал, что будет после решения вопроса с Украиной
06:30"Как мы в Крыму": эксперт предрек появление Западноукраинской народной республики
Лента новостейМолния