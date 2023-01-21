https://ukraina.ru/20230121/1042829235.html
"Кошки раздора": власти Германии поссорились из-за поставок Leopard Киеву
"Кошки раздора": власти Германии поссорились из-за поставок Leopard Киеву - 21.01.2023 Украина.ру
"Кошки раздора": власти Германии поссорились из-за поставок Leopard Киеву
Главу оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман возмутило заявление Минобороны страны о намерении проверить запасы танков Leopard. Она оценила эти действия запоздалыми, сообщило 20 января издание Financial Times
2023-01-21T10:53
2023-01-21T10:53
2023-01-21T10:53
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Новый глава Минобороны ФРГ Борис Писториус официально вступил в эту должность 19 января, сменив на посту Кристину Ламбрехт.Накануне, во время встречи контактной группы по вопросам обороны Украины на базе Рамштайн Писториус подтвердил, что отправка танков Leopard Киеву в Германии обсуждалась, однако "среди партнеров нет единого мнения".Новый глава немецкого Министерства обороны уточнил, что пока не может прогнозировать поставку таков Украине, однако подчеркнул, что поручил провести аудит запасов Leopard в резервах Бундесвера.Ранее Олаф Шольц заявил, что готов помочь Киеву танками Leopard, однако только в том случае, если первым это сделает Вашингтон.Происходящее, утверждают большинство экспертов, свидетельствует о нежелании немцев давать Украине своих "кошек", и активном поиске "уважительных" причин.
https://ukraina.ru/20230121/1042826778.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, новости украины, танки, германия, leopard-2 (танк), олаф шольц, киев
Новости, Украина, Новости Украины, танки, Германия, Leopard-2 (танк), Олаф Шольц, Киев
"Кошки раздора": власти Германии поссорились из-за поставок Leopard Киеву
Главу оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман возмутило заявление Минобороны страны о намерении проверить запасы танков Leopard. Она оценила эти действия запоздалыми, сообщило 20 января издание Financial Times
"Тревожно, что понадобился новый министр обороны, чтобы проверить, сколько танков Leopard у нас есть, только сейчас, спустя 11 месяцев", - сказала Штрак-Циммерман.
Новый глава Минобороны ФРГ Борис Писториус официально вступил в эту должность 19 января, сменив на посту Кристину Ламбрехт.
Накануне, во время встречи контактной группы по вопросам обороны Украины на базе Рамштайн Писториус подтвердил, что отправка танков Leopard Киеву в Германии обсуждалась, однако "среди партнеров нет единого мнения".
Новый глава немецкого Министерства обороны уточнил, что пока не может прогнозировать поставку таков Украине, однако подчеркнул, что поручил провести аудит запасов Leopard в резервах Бундесвера.
Ранее Олаф Шольц заявил, что готов помочь Киеву танками Leopard, однако только в том случае, если первым это сделает Вашингтон.
Происходящее, утверждают большинство экспертов, свидетельствует о нежелании немцев давать Украине своих "кошек", и активном поиске "уважительных" причин.