https://ukraina.ru/20230121/1042829235.html

"Кошки раздора": власти Германии поссорились из-за поставок Leopard Киеву

"Кошки раздора": власти Германии поссорились из-за поставок Leopard Киеву - 21.01.2023 Украина.ру

"Кошки раздора": власти Германии поссорились из-за поставок Leopard Киеву

Главу оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман возмутило заявление Минобороны страны о намерении проверить запасы танков Leopard. Она оценила эти действия запоздалыми, сообщило 20 января издание Financial Times

2023-01-21T10:53

2023-01-21T10:53

2023-01-21T10:53

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Новый глава Минобороны ФРГ Борис Писториус официально вступил в эту должность 19 января, сменив на посту Кристину Ламбрехт.Накануне, во время встречи контактной группы по вопросам обороны Украины на базе Рамштайн Писториус подтвердил, что отправка танков Leopard Киеву в Германии обсуждалась, однако "среди партнеров нет единого мнения".Новый глава немецкого Министерства обороны уточнил, что пока не может прогнозировать поставку таков Украине, однако подчеркнул, что поручил провести аудит запасов Leopard в резервах Бундесвера.Ранее Олаф Шольц заявил, что готов помочь Киеву танками Leopard, однако только в том случае, если первым это сделает Вашингтон.Происходящее, утверждают большинство экспертов, свидетельствует о нежелании немцев давать Украине своих "кошек", и активном поиске "уважительных" причин.

https://ukraina.ru/20230121/1042826778.html

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