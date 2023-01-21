https://ukraina.ru/20230121/1042828443.html

Одна крыша, два потолка: Вашингтон и его союзники договорились ограничить Россию двумя ценами

Одна крыша, два потолка: Вашингтон и его союзники договорились ограничить Россию двумя ценами - 21.01.2023 Украина.ру

Одна крыша, два потолка: Вашингтон и его союзники договорились ограничить Россию двумя ценами

США, Австралия и страны "Большой семерки" договорились ввести два ценовых потолка на российские нефтепродукты. Сообщение об этом появилось 20 января на официальном сайте американского министерства финансов

2023-01-21T10:28

2023-01-21T10:28

2023-01-21T10:28

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В сообщении также указывается, что таким образом цены на российское сырье будут ограничены в феврале, когда от соответствующих закупок откажется Евросоюз и запретит перевозку нефтепродуктов из России морским путем.Позже - в марте - страны-ограничители собираются провести ценовую ревизию, где, как ожидается, будет сделана "индексация" введенного в декабре потолка в $60 (4 тыс. руб.) за баррель.Нефтяные санкции стран Запада против России вступили в силу 5 декабря прошлого года. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне $60 за баррель. С 5 февраля планируется ввести аналогичные ограничения также для нефтепродуктов.Россия в ответ запретила поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование западного "потолка". Ограничение вступает в силу 1 февраля.

https://ukraina.ru/20230121/1042826778.html

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новости, нефть, россия, сша, австралия, запад, ес, потолок цен