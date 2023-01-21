https://ukraina.ru/20230121/1042828443.html
Одна крыша, два потолка: Вашингтон и его союзники договорились ограничить Россию двумя ценами
Одна крыша, два потолка: Вашингтон и его союзники договорились ограничить Россию двумя ценами - 21.01.2023 Украина.ру
Одна крыша, два потолка: Вашингтон и его союзники договорились ограничить Россию двумя ценами
США, Австралия и страны "Большой семерки" договорились ввести два ценовых потолка на российские нефтепродукты. Сообщение об этом появилось 20 января на официальном сайте американского министерства финансов
2023-01-21T10:28
2023-01-21T10:28
2023-01-21T10:28
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В сообщении также указывается, что таким образом цены на российское сырье будут ограничены в феврале, когда от соответствующих закупок откажется Евросоюз и запретит перевозку нефтепродуктов из России морским путем.Позже - в марте - страны-ограничители собираются провести ценовую ревизию, где, как ожидается, будет сделана "индексация" введенного в декабре потолка в $60 (4 тыс. руб.) за баррель.Нефтяные санкции стран Запада против России вступили в силу 5 декабря прошлого года. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне $60 за баррель. С 5 февраля планируется ввести аналогичные ограничения также для нефтепродуктов.Россия в ответ запретила поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование западного "потолка". Ограничение вступает в силу 1 февраля.
https://ukraina.ru/20230121/1042826778.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нефть, россия, сша, австралия, запад, ес, потолок цен
Новости, нефть, Россия, США, Австралия, Запад, ЕС, потолок цен
Одна крыша, два потолка: Вашингтон и его союзники договорились ограничить Россию двумя ценами
США, Австралия и страны "Большой семерки" договорились ввести два ценовых потолка на российские нефтепродукты. Сообщение об этом появилось 20 января на официальном сайте американского министерства финансов
"Заместители министров согласились с подходом, который предполагает введение двух потолков для продуктов переработки нефти. Один — для продуктов, которые обычно торгуются с премией к сырой нефти, включая дизельное топливо или газойл, и второй — для продуктов, которые продаются с дисконтом", - говорится в публикации ведомства.
В сообщении также указывается, что таким образом цены на российское сырье будут ограничены в феврале, когда от соответствующих закупок откажется Евросоюз и запретит перевозку нефтепродуктов из России морским путем.
Позже - в марте - страны-ограничители собираются провести ценовую ревизию, где, как ожидается, будет сделана "индексация" введенного в декабре потолка в $60 (4 тыс. руб.) за баррель.
Нефтяные санкции стран Запада против России вступили в силу 5 декабря прошлого года. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне $60 за баррель. С 5 февраля планируется ввести аналогичные ограничения также для нефтепродуктов.
Россия в ответ запретила поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование западного "потолка". Ограничение вступает в силу 1 февраля.