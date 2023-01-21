Одна крыша, два потолка: Вашингтон и его союзники договорились ограничить Россию двумя ценами - 21.01.2023 Украина.ру
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Одна крыша, два потолка: Вашингтон и его союзники договорились ограничить Россию двумя ценами
Одна крыша, два потолка: Вашингтон и его союзники договорились ограничить Россию двумя ценами - 21.01.2023 Украина.ру
Одна крыша, два потолка: Вашингтон и его союзники договорились ограничить Россию двумя ценами
США, Австралия и страны "Большой семерки" договорились ввести два ценовых потолка на российские нефтепродукты. Сообщение об этом появилось 20 января на официальном сайте американского министерства финансов
2023-01-21T10:28
2023-01-21T10:28
новости
нефть
россия
сша
австралия
запад
ес
потолок цен
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В сообщении также указывается, что таким образом цены на российское сырье будут ограничены в феврале, когда от соответствующих закупок откажется Евросоюз и запретит перевозку нефтепродуктов из России морским путем.Позже - в марте - страны-ограничители собираются провести ценовую ревизию, где, как ожидается, будет сделана "индексация" введенного в декабре потолка в $60 (4 тыс. руб.) за баррель.Нефтяные санкции стран Запада против России вступили в силу 5 декабря прошлого года. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне $60 за баррель. С 5 февраля планируется ввести аналогичные ограничения также для нефтепродуктов.Россия в ответ запретила поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование западного "потолка". Ограничение вступает в силу 1 февраля.
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новости, нефть, россия, сша, австралия, запад, ес, потолок цен
Новости, нефть, Россия, США, Австралия, Запад, ЕС, потолок цен

Одна крыша, два потолка: Вашингтон и его союзники договорились ограничить Россию двумя ценами

10:28 21.01.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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США, Австралия и страны "Большой семерки" договорились ввести два ценовых потолка на российские нефтепродукты. Сообщение об этом появилось 20 января на официальном сайте американского министерства финансов

"Заместители министров согласились с подходом, который предполагает введение двух потолков для продуктов переработки нефти. Один — для продуктов, которые обычно торгуются с премией к сырой нефти, включая дизельное топливо или газойл, и второй — для продуктов, которые продаются с дисконтом", - говорится в публикации ведомства.

В сообщении также указывается, что таким образом цены на российское сырье будут ограничены в феврале, когда от соответствующих закупок откажется Евросоюз и запретит перевозку нефтепродуктов из России морским путем.
Позже - в марте - страны-ограничители собираются провести ценовую ревизию, где, как ожидается, будет сделана "индексация" введенного в декабре потолка в $60 (4 тыс. руб.) за баррель.
Нефтяные санкции стран Запада против России вступили в силу 5 декабря прошлого года. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне $60 за баррель. С 5 февраля планируется ввести аналогичные ограничения также для нефтепродуктов.
Россия в ответ запретила поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование западного "потолка". Ограничение вступает в силу 1 февраля.
- РИА Новости, 1920, 21.01.2023
10:05
Итоги восьмой встречи в Рамштайне. Запад продолжит накачивать Киев оружием, но танки пока не дадут20 января на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась восьмая встреча министров обороны порядка 50 стран Запада, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Украине. Ее итоги вышли неоднозначными.
 
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10:28Одна крыша, два потолка: Вашингтон и его союзники договорились ограничить Россию двумя ценами
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