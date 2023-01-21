Выгнали на улицу среди ночи: три украинских беженки ночевали в парке Гамбурга - 21.01.2023 Украина.ру
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Выгнали на улицу среди ночи: три украинских беженки ночевали в парке Гамбурга
Выгнали на улицу среди ночи: три украинских беженки ночевали в парке Гамбурга - 21.01.2023 Украина.ру
Выгнали на улицу среди ночи: три украинских беженки ночевали в парке Гамбурга
Украинская беженка пожаловалась изданию Die Tageszeitung на действия полиции Гамбурга, выгнавшей в ноябре ее и двух других украинок среди ночи на улицу. Обстоятельства произошедшего со слов беженки газета опубликовала на днях
2023-01-21T09:57
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32-летняя Инна, проживавшая в городском приюте в Гамбурге, рассказала местным журналистам, что в тот вечер одна из ее соседок устроила перепалку с другой женщиной, на что отреагировали сотрудники службы безопасности. Беженка утверждает, что они "ворвались" в палатку и потребовали от скандаливших дам покинуть помещение.Инна стала снимать происходящее на телефон, за что якобы также была грубо отправлена вон. В итоге три женщины провели ночь в парке, а обратно в палатку для беженцев их пустили только утром.По словам Инны, на следующий день их обыскали с целью найти алкоголь, но поиски оказались безрезультатными.По данным немецкого МВД, всего на территории страны зарегистрировано чуть более миллиона беженцев с Украины.В Европе все чаще звучат слова недовольства украинскими беженцами. Так, более четверти спонсоров программы "Дома для Украины" в Великобритании объявили о намерении отказаться от дальнейшего участия в ней, когда полугодовые договоры подойдут к концу.Также совсем недавно ирландское издание The Irish Examiner опубликовало статью о том, что помощь украинским беженцам "уничтожает" туристическую сферу страны. По данным местных СМИ, возможности туристической сферы Ирландии сократились примерно на 40%.Депутаты Сейма Польши проголосовали за изменения в спецзакон о помощи украинским беженцам, предусматривающий введение оплаты за проживание и ограничение соцвыплат.
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Выгнали на улицу среди ночи: три украинских беженки ночевали в парке Гамбурга

09:57 21.01.2023 (обновлено: 10:09 21.01.2023)
 
© Marcus BrandtПалатки для беженцев с Украины в Гамбурге
Палатки для беженцев с Украины в Гамбурге
© Marcus Brandt
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Украинская беженка пожаловалась изданию Die Tageszeitung на действия полиции Гамбурга, выгнавшей в ноябре ее и двух других украинок среди ночи на улицу. Обстоятельства произошедшего со слов беженки газета опубликовала на днях
32-летняя Инна, проживавшая в городском приюте в Гамбурге, рассказала местным журналистам, что в тот вечер одна из ее соседок устроила перепалку с другой женщиной, на что отреагировали сотрудники службы безопасности. Беженка утверждает, что они "ворвались" в палатку и потребовали от скандаливших дам покинуть помещение.
Инна стала снимать происходящее на телефон, за что якобы также была грубо отправлена вон. В итоге три женщины провели ночь в парке, а обратно в палатку для беженцев их пустили только утром.
По словам Инны, на следующий день их обыскали с целью найти алкоголь, но поиски оказались безрезультатными.

"Инна до сих пор в шоке от событий той ночи. Она больше не чувствует себя в безопасности и надеется на прояснение случившегося", - пишет Die Tageszeitung.

По данным немецкого МВД, всего на территории страны зарегистрировано чуть более миллиона беженцев с Украины.
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В Европе все чаще звучат слова недовольства украинскими беженцами. Так, более четверти спонсоров программы "Дома для Украины" в Великобритании объявили о намерении отказаться от дальнейшего участия в ней, когда полугодовые договоры подойдут к концу.
Также совсем недавно ирландское издание The Irish Examiner опубликовало статью о том, что помощь украинским беженцам "уничтожает" туристическую сферу страны. По данным местных СМИ, возможности туристической сферы Ирландии сократились примерно на 40%.
Депутаты Сейма Польши проголосовали за изменения в спецзакон о помощи украинским беженцам, предусматривающий введение оплаты за проживание и ограничение соцвыплат.
 
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