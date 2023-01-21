Снайперам из США и Британии приказано убивать мирных под Херсоном, чтобы выдать их за жертв России - СМИ
© AP / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие
© AP / Vadim Ghirda
На остров Большой Потемкин на Днепре в Херсонской области заброшены американские и британские наемники. Причем стрелять им там приказано не по военным, а по мирным жителям, чтобы потом их можно было выдать за жертв ВС РФ. Такое сообщение 21 января опубликовали РИА Новости со ссылкой на источники в украинских силовых структурах
"По информации, полученной от источников в ВСУ, на остров Большой Потемкин в Херсонской области заехала американо-британская группа наемников, в основном снайперы, с целью терроризировать русскоязычное население. Жертв убийств наемников предполагается выдавать за убитых российской армией", - цитирует агентство слова своего собеседника.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации в октябре прошлого года по итогам проведенного среди местных жителей референдума. Чуть позже российские войска отступили на левый берег Днепра.
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