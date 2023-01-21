Снайперам из США и Британии приказано убивать мирных под Херсоном, чтобы выдать их за жертв России - СМИ - 21.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230121/1042826542.html
Снайперам из США и Британии приказано убивать мирных под Херсоном, чтобы выдать их за жертв России - СМИ
Снайперам из США и Британии приказано убивать мирных под Херсоном, чтобы выдать их за жертв России - СМИ - 21.01.2023 Украина.ру
Снайперам из США и Британии приказано убивать мирных под Херсоном, чтобы выдать их за жертв России - СМИ
На остров Большой Потемкин на Днепре в Херсонской области заброшены американские и британские наемники. Причем стрелять им там приказано не по военным, а по мирным жителям, чтобы потом их можно было выдать за жертв ВС РФ. Такое сообщение 21 января опубликовали РИА Новости со ссылкой на источники в украинских силовых структурах
2023-01-21T09:38
2023-01-21T09:38
новости
новости украины
херсонская область
иностранные наемники
остров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103375/51/1033755172_0:0:4493:2527_1920x0_80_0_0_588d4991808efe1b97dc4bd2708d672e.jpg
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации в октябре прошлого года по итогам проведенного среди местных жителей референдума. Чуть позже российские войска отступили на левый берег Днепра.
https://ukraina.ru/20230121/1042826429.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103375/51/1033755172_184:0:4177:2995_1920x0_80_0_0_28476b137f0fe278be1e1a00faf27ca0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, херсонская область, иностранные наемники, остров
Новости, Новости Украины, Херсонская область, иностранные наемники, остров

Снайперам из США и Британии приказано убивать мирных под Херсоном, чтобы выдать их за жертв России - СМИ

09:38 21.01.2023
 
© AP / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие
Украинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
На остров Большой Потемкин на Днепре в Херсонской области заброшены американские и британские наемники. Причем стрелять им там приказано не по военным, а по мирным жителям, чтобы потом их можно было выдать за жертв ВС РФ. Такое сообщение 21 января опубликовали РИА Новости со ссылкой на источники в украинских силовых структурах
"По информации, полученной от источников в ВСУ, на остров Большой Потемкин в Херсонской области заехала американо-британская группа наемников, в основном снайперы, с целью терроризировать русскоязычное население. Жертв убийств наемников предполагается выдавать за убитых российской армией", - цитирует агентство слова своего собеседника.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации в октябре прошлого года по итогам проведенного среди местных жителей референдума. Чуть позже российские войска отступили на левый берег Днепра.
Работа РСЗО Град ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
09:25
ВС РФ продвинулись на семь километров на Запорожском направлении - РоговРоссийские войска за прошедшие сутки продвинулись на семь километров на Запорожском направлении, и в процессе окончательного освобождения сейчас не менее семи населенных пунктов. Об этом в своем Телеграм-канале 21 января сообщил член главного совета региональной администрации (ВГА) Владимир Рогов
 
НовостиНовости УкраиныХерсонская областьиностранные наемникиостров
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:28Одна крыша, два потолка: Вашингтон и его союзники договорились ограничить Россию двумя ценами
10:25"Это катастрофа". Эксперты в Киеве подсчитывают потери и предлагают версии будущего раздела Украины
10:09Совет США, подготовка к наступлению. Главное на Украине на утро 21 января
10:05Итоги восьмой встречи в Рамштайне. Запад продолжит накачивать Киев оружием, но танки пока не дадут
09:57Выгнали на улицу среди ночи: три украинских беженки ночевали в парке Гамбурга
09:38Снайперам из США и Британии приказано убивать мирных под Херсоном, чтобы выдать их за жертв России - СМИ
09:25ВС РФ продвинулись на семь километров на Запорожском направлении - Рогов
08:00Попали или нет – неважно: эксперт обратил внимание на любопытный момент в действиях ВСУ
07:45Военный эксперт рассказал, как максимально осложнить передвижения ВСУ без разрушения мостов
07:30Подберёзкин рассказал, когда завершится спецоперация
07:00Пинчук изложил идеальный военный план, с которым бы ВС РФ одержали победу над Украиной
06:45Новые прокси-войны: эксперт описал, что будет после решения вопроса с Украиной
06:30"Как мы в Крыму": эксперт предрек появление Западноукраинской народной республики
06:00Пинчук описал что было бы, если бы штурмовые группы "Вагнера" бросили на Харьков
05:30"Находится в подкове": Алехин объяснил, почему ВСУ все время обстреливают Шебекино под Белгородом
05:15Кофман: Майдан - удел безграмотного быдла
05:00"У них все готово": военный эксперт назвал идею наступления из Белоруссии несерьёзной
04:30Пинчук: самой большой бедой спецоперации РФ на Украине являются леса
04:00Неплохой менеджер: эксперт рассказал, как снести режим Зеленского
20:59Президент Венгрии рассказала, как сделала Зеленскому замечания, но не дождалась реакции
Лента новостейМолния