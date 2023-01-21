https://ukraina.ru/20230121/1042826542.html

Снайперам из США и Британии приказано убивать мирных под Херсоном, чтобы выдать их за жертв России - СМИ

Снайперам из США и Британии приказано убивать мирных под Херсоном, чтобы выдать их за жертв России - СМИ - 21.01.2023 Украина.ру

Снайперам из США и Британии приказано убивать мирных под Херсоном, чтобы выдать их за жертв России - СМИ

На остров Большой Потемкин на Днепре в Херсонской области заброшены американские и британские наемники. Причем стрелять им там приказано не по военным, а по мирным жителям, чтобы потом их можно было выдать за жертв ВС РФ. Такое сообщение 21 января опубликовали РИА Новости со ссылкой на источники в украинских силовых структурах

2023-01-21T09:38

2023-01-21T09:38

2023-01-21T09:38

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Херсонская область стала субъектом Российской Федерации в октябре прошлого года по итогам проведенного среди местных жителей референдума. Чуть позже российские войска отступили на левый берег Днепра.

https://ukraina.ru/20230121/1042826429.html

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новости, новости украины, херсонская область, иностранные наемники, остров