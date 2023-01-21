Президенты Украины всех времен и народов. На кладбище в США их больше всего - 21.01.2023 Украина.ру
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Президенты Украины всех времен и народов. На кладбище в США их больше всего
Президенты Украины всех времен и народов. На кладбище в США их больше всего - 21.01.2023 Украина.ру
Президенты Украины всех времен и народов. На кладбище в США их больше всего
До недавнего времени Украина была уникальной страной в том смысле, что оставались в живых практически все, кто так или иначе стоял у истоков ее независимости.
2023-01-21T12:58
2023-01-21T12:58
владимир скачко
эксклюзив
украина
президенты
сша
владимир зеленский
виктор янукович
леонид кравчук
леонид кучма
виктор ющенко
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Исключение составил разве что Иван Плющ, дважды спикер Верховной Рады, который хотел, но так и не стал президентом в 1994 году и умер в 2014 году от онкологии.Наивная украинская крестьянская душа, он искренне, самоотверженно и лично пытался возглавить ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году нахватался там радиации, которая и свела его потом в могилу. Но именно он дал украинской элите совет на века, который многим элитариям и сейчас, и в будущем поможет уберечься в этой непростой жизни – "Не стойте в заднем проходе!".Понятно, что это невольный оксюморон, вызванный незнанием незабвенным Иваном Степановичем ни одного из двух языков – русского и украинского, на которых он общался, одаряя присутствующих чудесными перлами оригинальнейшего и естественного в его устах суржика. Но в заднем проходе действительно нечего делать даже украинским политикам, которые в конце концов, довели свою страну, как говорится, до ручки.До мая 2022 года, когда скончался первый президент страны Леонид Кравчук, были живы и все шесть президентов Украины ее времен независимости. За два года, в 2018-м, умер и дважды премьер Украины Виталий Масол, тоже занимательная личность в истории Украины. Замечательный профессионал, он, тем не менее, вместе с Кравчуком стал триггером первой "цветной революции" в Украине – "революции на граните" 2-17 октября 1990 года. Она, что уже подзабыли, проходила под лозунгом "Гэть Масола – Кравчука!" ("Долой Масола – Кравчука!"), вызвала первую в истории Украины отставку премьер-министра (Масола), предопределила падение советской власти и провозглашение независимости, выдвинув на первое место в укро-политике именно Кравчука.Но и сейчас живы еще пять современных президентов Украины. Анализируя их биографии, можно многое рассказать и о коротком, но извилистом пути Украины, и о причинах, тайных пружинах и путях попадания в первое кресло. Трое из пяти президентов – Леонид Кучма (№2), Виктор Ющенко (№3) и Виктор Янукович (№4) – до избрания были премьерами. Один, самый первый – Леонид Кравчук – был коммунистическим идеологом-душителем, но стал националистом, ибо вспомнил, что до вступления в пионеры-комсомольцы-коммунисты носил еду боевикам в бандеровские схроны.Пятый президент – Петр Порошенко – пришел во власть после "цветной революции" в виде майдана 2014 года и третьего по счету антиконституционного госпереворота. Как и Ющенко. Но до этого создал свой крупный бизнес и посидел в двух министерских креслах при президентах-оппонентах (Ющенко и Януковиче), контролировал Нацбанк Украины и возглавлял Совбез.Его предшественник Виктор Янукович бежал от расправы на "майдане №3" в эмиграцию и скрывается в России. А в Украине многие намекают, что он – не последний эмигрант. Если повезет, конечно.Потому что сейчас страной рулит шестой президент Владимир Зеленский, прежде политически ничтожный артист-комик, который пришел к власти на лозунгах отрицания всего, что делал и наделал его предшественник (упомянутый Порошенко). Он предал практически все лозунги, с которым сам шел на выборы и выиграл их, став практически "Порошенко 2.0", воплотив и перевоплотив все задуманное предшественником, чем Петр Алексеевич и вызвал к себе такую ненависть граждан.Сейчас на это чувство активно и ускоренно нарывается Зеленский. И желание народа вынести его на свалку истории на вилах тормозит только спецвоенная операция (СВО) России в Украине, которая якобы в едином патриотическом порыве не приемлет вмешательство Москвы в свои дела.Жизненный и политический путь украинских президентов это – свидетельство того, что каким извилистым путем Украина идет к своему становлению. И еще как не избавилась от негативов прошлого, несмотря на показную декоммунизацию и десоветизацию, так и не может определиться ни с настоящим, ни – тем более! -- с будущим. Бездна веков смотрит на нее и, увы, кажется, приглашает к себе. Но, увы, не в вечность, а, в лучшем случае, просто в память.Зеленский может стать последним президентом Украины, которая рискует в результате СВО исчезнуть с карты мира как самостоятельное и суверенное государство. И еще больше подтверждает это история других ее президентов, которых тоже – это почти символ! -- было шесть, и все они закончили свой жизненный путь в эмиграции, куда попали совсем по-разному и превратили всю планету в своеобразное кладбище украинских президентов.Больше всех не повезло Августину Волошину, который и президентом-то был всего неполных три дня. И не всей, а только самопровозглашенной Карпатской Украины, которая возникла в 1939 году на руинах Чехословакии и очень быстро пала под ударами венгерских штыков. Попытку Волошина договориться о независимости Карпатской Украины с Адольфом Гитлером ему не простили коммунисты. И в 1945 году похитили его и вывезли в "эмиграцию" – в Москву, где спокойно и запытали уже немолодого человека в тюрьме.В 2002 году президент Кучма присвоил "коллеге" Волошину звание "Герой Украины". За выдающуюся личную роль в борьбе за утверждение украинской государственности. Но где он похоронен, никто не знает. Есть только памятник в Ужгороде да символическая могла на Ольшанском кладбище в Праге.Но не менее драматична и судьба самого первого человека, в истории Украины назвавшего себя президентом, – президента Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) Евгения Петрушевича (ноябрь 1918 – январь 1919). Он очень хотел единой Украины и даже пошел на "злуку" (объединение) с Украинской Народной Республикой (УНР) Симона Петлюры 22 января 1919 года в Киеве.Но амбиции вождей и неспособность ни построить государство, ни отразить атаки недругов "съели" и "злуку", и сами ЗНР и УНР. Украина стала советской и социалистической, а Петрушевич продолжил свою "борьбу" в эмиграции, в Вене. И умер в 1940 году в Берлине. Был сначала похоронен на берлинском кладбище римско-католической кафедры святой Ядвиги, куда к нему заезжали многие визитеры из уже независимой Украины и отмечались памятными венками. Но в 2002 году его прах перевезли во Львов и с почестями перезахоронили там в отдельной "каплычке" (усыпальнице) на Лычаковском кладбище. Вместе с другими воинами ЗУНР:"Героя Украины" ему до сих пор не дали почему-то. А место могилы в Берлине уже никто не помнит…Более-менее сложилось с памятью и могилами других президентов, как принято говорить, "в экзиле" (в изгнании), которых больше всего в США. Это четыре президенты УНР. Должность эту учредил в 1948 году Украинский национальный совет (УНС) и избрал первым президентом УНР в изгнании юриста-политика, выходца из Полтавской области Андрея Николаевича Ливицкого (1879 – 1954). Кем только не был этот человек: членом Украинской революционной партии и Центральной Рады, оппозиционером к гетману Павлу Скоропадскому, министром юстиции, вице-премьером и руководителем МИД, а также последним премьером УНР в Киеве, а потом премьером УНР, главой ее Директории в изгнании (до 1948 года).На этой должности он сменил в 1926 году убитого "головного отамана" УНР Симона Петлюру. Именно Ливицкий разрабатывал польско-украинский договор 1920 года, по которому Симон Петлюра за свою власть в Киеве отдавал Варшаве Галичину и Волынь. До Второй мировой войны Ливицкий жил в Варшаве под надзором польской полиции. После нее остался в ФРГ, где и умер в Карлсруэ. Руки советских спецслужб до него так и не дотянулись.В 1954 году в истории УНР в экзиле началась "журналистская пора". Ливицкого на посту "экзильного" президента сменил журналист и политик, галичанин и член самой крупной украинской партии в изгнании – "Украинского национально-демократического объединения" (УНДО) Степан Порфирович Витвицкий (1884 – 1965). Он был активным деятелем Национального совета ЗУНР, но сторонником единой Украины и отстаивал "злуку" с УНР 22 января 1919 года. Работал государственным секретарем МИД Украины, а после – главой миссии ЗУНР во Франции и Великобритании. В изгнании, разумеется.Самым заметным в его "правлении" до 1967 года было, пожалуй, лишь то, что его "вице-президентом" был известный украинский писатель Иван Багряный, который в 1992 году посмертно получил Госпремию имени Тараса Шевченко за романы "Сад Гетсиманський" и "Тигролови". Умер Витвицкий в 1965 году в Нью-Йорке.Через два года после смерти Витвицкого, в 1967 году, третьим президентом УНР в экзиле стал сын первого – Николай Андреевич Ливицкий (1907 – 1989), журналист и политик, заметный деятель украинской эмиграции, который в 1923 – 1939 годах был секретарем делегации правительства УНР в Лиге Наций, а с 1937 по 1942 год как дипломат представлял УНР в некоторых странах Европы. В 1930-х годах в Варшаве и Женеве изучал экономику и журналистику.Один из основателей и руководителей Украинского национального государственного союза (УНГС), был его председателем и вице-председателем. С 1949 года член исполкома (правительства) Украинского национального совета (УНС), который и избирал президентов в экзиле, с 1957 года глава исполкома УНС и глава его МИД. Возглавлял газету "Мета" ("Цель") Украинского информационного бюро в Мюнхене. Автор тогда считающихся фундаментальными работ "Запад – Восток и проблематика угнетенных Москвой наций" и "ДЦ УНР в экзиле между 1929 и 1940 годами". Умер этот президент в 1989 году в Филадельфии, уже во время перестройки в СССР, когда опять замаячила независимость Украины и возможность вернуться из "экзила". Но ему не повезло…Следующим и последним президентом УНР в изгнании стал Николай Васильевич Плавьюк (1925 – 2012). Он был рожден в Ивано-Франковской области, которая была тогда частью Польши. Разумеется, стал активным членом "Пласта", молодежного крыла Организации украинских националистов *(ОУН). После Второй мировой войны бежал в Мюнхен, где получил диплом экономиста. В 1949 году эмигрировал в Канаду, где в середине 60-х годов прошлого века создал Всемирный конгресс свободных украинцев, который и возглавлял в 1978 – 1981 годах. Из Канады в Украину вернулся уже только в 1992 году. После того, как в 1989 году был избран последним президентом УНР в изгнании, при котором Украина стала независимой. В 1992 году именно Плавьюк на заседании Верховной Рады Украины передал первому президенту независимой страны Кравчуку государственные регалии УНР. А также грамоту о том, что независимая Украина, провозглашенная 24 августа 1991 года, является правопреемницей УНР.Тогда, как говорят "москали", кричали женщины "ура" и в воздух чепчики бросали – Украина типа закрепила свое единство навсегда и во всех своих ипостасях. Но умер Плавьюк в 2012 году все равно в Канаде и там же, в местечке Оквилл неподалеку от Торонто и похоронен. И ни он, ни все остальные президенты в изгнании так и не стали Героями Украины…И вот что примечательно: Плавьюк стал единственным, кто нашел свое последние пристанище в Канаде, а не в США, которые могут считаться полноценным кладбищем украинских президентов в изгнании. Так сказать, поближе к центрам влияния и спонсорства.Есть там, за океаном, в округе Сомерсет штата Нью-Джерси городок (боро) Саут-Баунд-Брукс с населением в 5 тысяч человек. По внешнему виду – это то ли декорация к процветающей одноэтажной Америке, то ли прекративший стрельбу и занявшийся мирными делами городок из ковбойских фильмов. Но по значению и роли – это крупный духовный центр православия и своеобразный пантеон героев в Америке, но для Украины и украинцев. В 50-х годах прошлого века земли в этом городке выкупил митрополит Мстислав (Скрыпник), иерарх Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и ее патриарх. На них он и создал "Украинский Иерусалим" в США. Жемчужиной его является собор, названный именем апостола Андрея Первозванного. И спроектированный канадским архитектором украинского происхождения Юрием Кодаком, кстати, сыном известного украинского писателя Степана Васильченко, похороненного в 1932 году на Байковом кладбище в Киеве. В годы Великой Отечественной войны Юрий попал в плен и домой не вернулся. После войны не захотел, а после уже не успел и умер в Канаде в 1991 году.Рядом с православным храмом находятся Консистория, семинария святой Софии, школа религии и украиноведения, Дом украинской культуры, концертный зал на 1500 мест, музей церковных святынь, библиотека с 140 тысячами наименований, архив, типография, отель для пожилых людей, памятники княгине Ольге и митрополиту Василию Липкивскому.В крипте храма находятся останки патриарха Мстислава, а вокруг на несколько гектаров раскинулось кладбище-пантеон, где упокоились многие украинцы, которые не могли вернуться из экзила в Украину. И не только те, кто умер в США. В 1954 году туда из Германии перевезли останки первого президента УНР в изгнании Андрея Ливицкого. Там же похоронили и Степана Витвицкого и Николая Ливицкого.Кстати, в украинском пантеоне американского Саут-Баунд-Брука до сих пор покоится прах Дмитрия Донцова, основоположника и главного идеолога украинского интегрального национализма, генерал-хорунжего Тараса Бульбы-Боровца, создателя Украинской повстанческой арии (УПА) "Полесская сечь", идею которой у него украла ОУН(бандеровцы), генерала Петра Григоренко, известного советского диссидента и героя Великой Отечественной войны, Григория Китастого, "любимого бандуриста Гитлера", украинского композитора и Героя Украины, писателей Евгения Маланюка и Тодося Осьмачки, с которыми сегодня очень "носятся" в современной, демонстративно "украинствующей" Украине……Всего там, в Саут-Баунд-Бруке на кладбище, более 6 тысяч могил известных украинских деятелей: политиков, государственных деятелей, ученых, служителей церкви, писателей, художников, музыкантов, которые уже никогда не вернутся на Родину. Потому что в ней, в Украине-нэньке, то есть, только обсуждают создание национального пантеона героев, а многие вокруг уже прогнозируют ее распад и исчезновение.Могут просто не успеть: когда крысы и герои, обычные люди и выдающиеся деятели побегут из страны – не до того будет. Ни дома, ни опять в изгнании. Не верите? Спросите тех, кто уже в новое время изгнан…*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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Владимир Скачко
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Владимир Скачко
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владимир скачко, эксклюзив, украина, президенты, сша, владимир зеленский, виктор янукович, леонид кравчук, леонид кучма, виктор ющенко
Владимир Скачко, Эксклюзив, Украина, президенты, США, Владимир Зеленский, Виктор Янукович, Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко

Президенты Украины всех времен и народов. На кладбище в США их больше всего

12:58 21.01.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПоказ выставки "Украина. На переломах эпох" в Москве
Показ выставки Украина. На переломах эпох в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
журналист
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До недавнего времени Украина была уникальной страной в том смысле, что оставались в живых практически все, кто так или иначе стоял у истоков ее независимости.
Исключение составил разве что Иван Плющ, дважды спикер Верховной Рады, который хотел, но так и не стал президентом в 1994 году и умер в 2014 году от онкологии.
Наивная украинская крестьянская душа, он искренне, самоотверженно и лично пытался возглавить ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году нахватался там радиации, которая и свела его потом в могилу. Но именно он дал украинской элите совет на века, который многим элитариям и сейчас, и в будущем поможет уберечься в этой непростой жизни – "Не стойте в заднем проходе!".
Понятно, что это невольный оксюморон, вызванный незнанием незабвенным Иваном Степановичем ни одного из двух языков – русского и украинского, на которых он общался, одаряя присутствующих чудесными перлами оригинальнейшего и естественного в его устах суржика. Но в заднем проходе действительно нечего делать даже украинским политикам, которые в конце концов, довели свою страну, как говорится, до ручки.
До мая 2022 года, когда скончался первый президент страны Леонид Кравчук, были живы и все шесть президентов Украины ее времен независимости. За два года, в 2018-м, умер и дважды премьер Украины Виталий Масол, тоже занимательная личность в истории Украины. Замечательный профессионал, он, тем не менее, вместе с Кравчуком стал триггером первой "цветной революции" в Украине – "революции на граните" 2-17 октября 1990 года. Она, что уже подзабыли, проходила под лозунгом "Гэть Масола – Кравчука!" ("Долой Масола – Кравчука!"), вызвала первую в истории Украины отставку премьер-министра (Масола), предопределила падение советской власти и провозглашение независимости, выдвинув на первое место в укро-политике именно Кравчука.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Но и сейчас живы еще пять современных президентов Украины. Анализируя их биографии, можно многое рассказать и о коротком, но извилистом пути Украины, и о причинах, тайных пружинах и путях попадания в первое кресло. Трое из пяти президентов – Леонид Кучма (№2), Виктор Ющенко (№3) и Виктор Янукович (№4) – до избрания были премьерами. Один, самый первый – Леонид Кравчук – был коммунистическим идеологом-душителем, но стал националистом, ибо вспомнил, что до вступления в пионеры-комсомольцы-коммунисты носил еду боевикам в бандеровские схроны.
Пятый президент – Петр Порошенко – пришел во власть после "цветной революции" в виде майдана 2014 года и третьего по счету антиконституционного госпереворота. Как и Ющенко. Но до этого создал свой крупный бизнес и посидел в двух министерских креслах при президентах-оппонентах (Ющенко и Януковиче), контролировал Нацбанк Украины и возглавлял Совбез.
Его предшественник Виктор Янукович бежал от расправы на "майдане №3" в эмиграцию и скрывается в России. А в Украине многие намекают, что он – не последний эмигрант. Если повезет, конечно.
Потому что сейчас страной рулит шестой президент Владимир Зеленский, прежде политически ничтожный артист-комик, который пришел к власти на лозунгах отрицания всего, что делал и наделал его предшественник (упомянутый Порошенко). Он предал практически все лозунги, с которым сам шел на выборы и выиграл их, став практически "Порошенко 2.0", воплотив и перевоплотив все задуманное предшественником, чем Петр Алексеевич и вызвал к себе такую ненависть граждан.
Празднование Дня Независимости Украины - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая 2022, 16:20
Ничего кроме правды. Соцсети о смерти и наследии Леонида КравчукаВо вторник, 10 мая, после продолжительной болезни в возрасте 88 лет умер первый президент Украины Леонид Кравчук. О его политических и государственных достижениях размышляли политологи и лидеры мнений в социальных сетях
Сейчас на это чувство активно и ускоренно нарывается Зеленский. И желание народа вынести его на свалку истории на вилах тормозит только спецвоенная операция (СВО) России в Украине, которая якобы в едином патриотическом порыве не приемлет вмешательство Москвы в свои дела.
Жизненный и политический путь украинских президентов это – свидетельство того, что каким извилистым путем Украина идет к своему становлению. И еще как не избавилась от негативов прошлого, несмотря на показную декоммунизацию и десоветизацию, так и не может определиться ни с настоящим, ни – тем более! -- с будущим. Бездна веков смотрит на нее и, увы, кажется, приглашает к себе. Но, увы, не в вечность, а, в лучшем случае, просто в память.
Зеленский может стать последним президентом Украины, которая рискует в результате СВО исчезнуть с карты мира как самостоятельное и суверенное государство. И еще больше подтверждает это история других ее президентов, которых тоже – это почти символ! -- было шесть, и все они закончили свой жизненный путь в эмиграции, куда попали совсем по-разному и превратили всю планету в своеобразное кладбище украинских президентов.
Больше всех не повезло Августину Волошину, который и президентом-то был всего неполных три дня. И не всей, а только самопровозглашенной Карпатской Украины, которая возникла в 1939 году на руинах Чехословакии и очень быстро пала под ударами венгерских штыков. Попытку Волошина договориться о независимости Карпатской Украины с Адольфом Гитлером ему не простили коммунисты. И в 1945 году похитили его и вывезли в "эмиграцию" – в Москву, где спокойно и запытали уже немолодого человека в тюрьме.
© Public domain
© Public domain
В 2002 году президент Кучма присвоил "коллеге" Волошину звание "Герой Украины". За выдающуюся личную роль в борьбе за утверждение украинской государственности. Но где он похоронен, никто не знает. Есть только памятник в Ужгороде да символическая могла на Ольшанском кладбище в Праге.
Но не менее драматична и судьба самого первого человека, в истории Украины назвавшего себя президентом, – президента Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) Евгения Петрушевича (ноябрь 1918 – январь 1919). Он очень хотел единой Украины и даже пошел на "злуку" (объединение) с Украинской Народной Республикой (УНР) Симона Петлюры 22 января 1919 года в Киеве.
Но амбиции вождей и неспособность ни построить государство, ни отразить атаки недругов "съели" и "злуку", и сами ЗНР и УНР. Украина стала советской и социалистической, а Петрушевич продолжил свою "борьбу" в эмиграции, в Вене. И умер в 1940 году в Берлине. Был сначала похоронен на берлинском кладбище римско-католической кафедры святой Ядвиги, куда к нему заезжали многие визитеры из уже независимой Украины и отмечались памятными венками. Но в 2002 году его прах перевезли во Львов и с почестями перезахоронили там в отдельной "каплычке" (усыпальнице) на Лычаковском кладбище. Вместе с другими воинами ЗУНР:
© Public domain
© Public domain
"Героя Украины" ему до сих пор не дали почему-то. А место могилы в Берлине уже никто не помнит…
Более-менее сложилось с памятью и могилами других президентов, как принято говорить, "в экзиле" (в изгнании), которых больше всего в США. Это четыре президенты УНР. Должность эту учредил в 1948 году Украинский национальный совет (УНС) и избрал первым президентом УНР в изгнании юриста-политика, выходца из Полтавской области Андрея Николаевича Ливицкого (1879 – 1954). Кем только не был этот человек: членом Украинской революционной партии и Центральной Рады, оппозиционером к гетману Павлу Скоропадскому, министром юстиции, вице-премьером и руководителем МИД, а также последним премьером УНР в Киеве, а потом премьером УНР, главой ее Директории в изгнании (до 1948 года).
На этой должности он сменил в 1926 году убитого "головного отамана" УНР Симона Петлюру. Именно Ливицкий разрабатывал польско-украинский договор 1920 года, по которому Симон Петлюра за свою власть в Киеве отдавал Варшаве Галичину и Волынь. До Второй мировой войны Ливицкий жил в Варшаве под надзором польской полиции. После нее остался в ФРГ, где и умер в Карлсруэ. Руки советских спецслужб до него так и не дотянулись.
© Public domain
© Public domain
В 1954 году в истории УНР в экзиле началась "журналистская пора". Ливицкого на посту "экзильного" президента сменил журналист и политик, галичанин и член самой крупной украинской партии в изгнании – "Украинского национально-демократического объединения" (УНДО) Степан Порфирович Витвицкий (1884 – 1965). Он был активным деятелем Национального совета ЗУНР, но сторонником единой Украины и отстаивал "злуку" с УНР 22 января 1919 года. Работал государственным секретарем МИД Украины, а после – главой миссии ЗУНР во Франции и Великобритании. В изгнании, разумеется.
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Самым заметным в его "правлении" до 1967 года было, пожалуй, лишь то, что его "вице-президентом" был известный украинский писатель Иван Багряный, который в 1992 году посмертно получил Госпремию имени Тараса Шевченко за романы "Сад Гетсиманський" и "Тигролови". Умер Витвицкий в 1965 году в Нью-Йорке.
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Через два года после смерти Витвицкого, в 1967 году, третьим президентом УНР в экзиле стал сын первого – Николай Андреевич Ливицкий (1907 – 1989), журналист и политик, заметный деятель украинской эмиграции, который в 1923 – 1939 годах был секретарем делегации правительства УНР в Лиге Наций, а с 1937 по 1942 год как дипломат представлял УНР в некоторых странах Европы. В 1930-х годах в Варшаве и Женеве изучал экономику и журналистику.
Один из основателей и руководителей Украинского национального государственного союза (УНГС), был его председателем и вице-председателем. С 1949 года член исполкома (правительства) Украинского национального совета (УНС), который и избирал президентов в экзиле, с 1957 года глава исполкома УНС и глава его МИД. Возглавлял газету "Мета" ("Цель") Украинского информационного бюро в Мюнхене. Автор тогда считающихся фундаментальными работ "Запад – Восток и проблематика угнетенных Москвой наций" и "ДЦ УНР в экзиле между 1929 и 1940 годами". Умер этот президент в 1989 году в Филадельфии, уже во время перестройки в СССР, когда опять замаячила независимость Украины и возможность вернуться из "экзила". Но ему не повезло…
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Следующим и последним президентом УНР в изгнании стал Николай Васильевич Плавьюк (1925 – 2012). Он был рожден в Ивано-Франковской области, которая была тогда частью Польши. Разумеется, стал активным членом "Пласта", молодежного крыла Организации украинских националистов *(ОУН). После Второй мировой войны бежал в Мюнхен, где получил диплом экономиста. В 1949 году эмигрировал в Канаду, где в середине 60-х годов прошлого века создал Всемирный конгресс свободных украинцев, который и возглавлял в 1978 – 1981 годах. Из Канады в Украину вернулся уже только в 1992 году. После того, как в 1989 году был избран последним президентом УНР в изгнании, при котором Украина стала независимой. В 1992 году именно Плавьюк на заседании Верховной Рады Украины передал первому президенту независимой страны Кравчуку государственные регалии УНР. А также грамоту о том, что независимая Украина, провозглашенная 24 августа 1991 года, является правопреемницей УНР.
Тогда, как говорят "москали", кричали женщины "ура" и в воздух чепчики бросали – Украина типа закрепила свое единство навсегда и во всех своих ипостасях. Но умер Плавьюк в 2012 году все равно в Канаде и там же, в местечке Оквилл неподалеку от Торонто и похоронен. И ни он, ни все остальные президенты в изгнании так и не стали Героями Украины…
© commons.wikimedia.orgНиколай Плавьюк
Николай Плавьюк - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© commons.wikimedia.org
Николай Плавьюк
И вот что примечательно: Плавьюк стал единственным, кто нашел свое последние пристанище в Канаде, а не в США, которые могут считаться полноценным кладбищем украинских президентов в изгнании. Так сказать, поближе к центрам влияния и спонсорства.
Есть там, за океаном, в округе Сомерсет штата Нью-Джерси городок (боро) Саут-Баунд-Брукс с населением в 5 тысяч человек. По внешнему виду – это то ли декорация к процветающей одноэтажной Америке, то ли прекративший стрельбу и занявшийся мирными делами городок из ковбойских фильмов. Но по значению и роли – это крупный духовный центр православия и своеобразный пантеон героев в Америке, но для Украины и украинцев.
В 50-х годах прошлого века земли в этом городке выкупил митрополит Мстислав (Скрыпник), иерарх Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и ее патриарх. На них он и создал "Украинский Иерусалим" в США. Жемчужиной его является собор, названный именем апостола Андрея Первозванного. И спроектированный канадским архитектором украинского происхождения Юрием Кодаком, кстати, сыном известного украинского писателя Степана Васильченко, похороненного в 1932 году на Байковом кладбище в Киеве. В годы Великой Отечественной войны Юрий попал в плен и домой не вернулся. После войны не захотел, а после уже не успел и умер в Канаде в 1991 году.
Рядом с православным храмом находятся Консистория, семинария святой Софии, школа религии и украиноведения, Дом украинской культуры, концертный зал на 1500 мест, музей церковных святынь, библиотека с 140 тысячами наименований, архив, типография, отель для пожилых людей, памятники княгине Ольге и митрополиту Василию Липкивскому.
В крипте храма находятся останки патриарха Мстислава, а вокруг на несколько гектаров раскинулось кладбище-пантеон, где упокоились многие украинцы, которые не могли вернуться из экзила в Украину. И не только те, кто умер в США. В 1954 году туда из Германии перевезли останки первого президента УНР в изгнании Андрея Ливицкого. Там же похоронили и Степана Витвицкого и Николая Ливицкого.
Кстати, в украинском пантеоне американского Саут-Баунд-Брука до сих пор покоится прах Дмитрия Донцова, основоположника и главного идеолога украинского интегрального национализма, генерал-хорунжего Тараса Бульбы-Боровца, создателя Украинской повстанческой арии (УПА) "Полесская сечь", идею которой у него украла ОУН(бандеровцы), генерала Петра Григоренко, известного советского диссидента и героя Великой Отечественной войны, Григория Китастого, "любимого бандуриста Гитлера", украинского композитора и Героя Украины, писателей Евгения Маланюка и Тодося Осьмачки, с которыми сегодня очень "носятся" в современной, демонстративно "украинствующей" Украине…
© dnpr.com.u
© dnpr.com.u
…Всего там, в Саут-Баунд-Бруке на кладбище, более 6 тысяч могил известных украинских деятелей: политиков, государственных деятелей, ученых, служителей церкви, писателей, художников, музыкантов, которые уже никогда не вернутся на Родину. Потому что в ней, в Украине-нэньке, то есть, только обсуждают создание национального пантеона героев, а многие вокруг уже прогнозируют ее распад и исчезновение.
Могут просто не успеть: когда крысы и герои, обычные люди и выдающиеся деятели побегут из страны – не до того будет. Ни дома, ни опять в изгнании. Не верите? Спросите тех, кто уже в новое время изгнан…
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
 
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