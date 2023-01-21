https://ukraina.ru/20230121/1042813147.html

Президенты Украины всех времен и народов. На кладбище в США их больше всего

Президенты Украины всех времен и народов. На кладбище в США их больше всего - 21.01.2023 Украина.ру

Президенты Украины всех времен и народов. На кладбище в США их больше всего

До недавнего времени Украина была уникальной страной в том смысле, что оставались в живых практически все, кто так или иначе стоял у истоков ее независимости.

2023-01-21T12:58

2023-01-21T12:58

2023-01-21T12:58

владимир скачко

эксклюзив

украина

президенты

сша

владимир зеленский

виктор янукович

леонид кравчук

леонид кучма

виктор ющенко

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Исключение составил разве что Иван Плющ, дважды спикер Верховной Рады, который хотел, но так и не стал президентом в 1994 году и умер в 2014 году от онкологии.Наивная украинская крестьянская душа, он искренне, самоотверженно и лично пытался возглавить ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году нахватался там радиации, которая и свела его потом в могилу. Но именно он дал украинской элите совет на века, который многим элитариям и сейчас, и в будущем поможет уберечься в этой непростой жизни – "Не стойте в заднем проходе!".Понятно, что это невольный оксюморон, вызванный незнанием незабвенным Иваном Степановичем ни одного из двух языков – русского и украинского, на которых он общался, одаряя присутствующих чудесными перлами оригинальнейшего и естественного в его устах суржика. Но в заднем проходе действительно нечего делать даже украинским политикам, которые в конце концов, довели свою страну, как говорится, до ручки.До мая 2022 года, когда скончался первый президент страны Леонид Кравчук, были живы и все шесть президентов Украины ее времен независимости. За два года, в 2018-м, умер и дважды премьер Украины Виталий Масол, тоже занимательная личность в истории Украины. Замечательный профессионал, он, тем не менее, вместе с Кравчуком стал триггером первой "цветной революции" в Украине – "революции на граните" 2-17 октября 1990 года. Она, что уже подзабыли, проходила под лозунгом "Гэть Масола – Кравчука!" ("Долой Масола – Кравчука!"), вызвала первую в истории Украины отставку премьер-министра (Масола), предопределила падение советской власти и провозглашение независимости, выдвинув на первое место в укро-политике именно Кравчука.Но и сейчас живы еще пять современных президентов Украины. Анализируя их биографии, можно многое рассказать и о коротком, но извилистом пути Украины, и о причинах, тайных пружинах и путях попадания в первое кресло. Трое из пяти президентов – Леонид Кучма (№2), Виктор Ющенко (№3) и Виктор Янукович (№4) – до избрания были премьерами. Один, самый первый – Леонид Кравчук – был коммунистическим идеологом-душителем, но стал националистом, ибо вспомнил, что до вступления в пионеры-комсомольцы-коммунисты носил еду боевикам в бандеровские схроны.Пятый президент – Петр Порошенко – пришел во власть после "цветной революции" в виде майдана 2014 года и третьего по счету антиконституционного госпереворота. Как и Ющенко. Но до этого создал свой крупный бизнес и посидел в двух министерских креслах при президентах-оппонентах (Ющенко и Януковиче), контролировал Нацбанк Украины и возглавлял Совбез.Его предшественник Виктор Янукович бежал от расправы на "майдане №3" в эмиграцию и скрывается в России. А в Украине многие намекают, что он – не последний эмигрант. Если повезет, конечно.Потому что сейчас страной рулит шестой президент Владимир Зеленский, прежде политически ничтожный артист-комик, который пришел к власти на лозунгах отрицания всего, что делал и наделал его предшественник (упомянутый Порошенко). Он предал практически все лозунги, с которым сам шел на выборы и выиграл их, став практически "Порошенко 2.0", воплотив и перевоплотив все задуманное предшественником, чем Петр Алексеевич и вызвал к себе такую ненависть граждан.Сейчас на это чувство активно и ускоренно нарывается Зеленский. И желание народа вынести его на свалку истории на вилах тормозит только спецвоенная операция (СВО) России в Украине, которая якобы в едином патриотическом порыве не приемлет вмешательство Москвы в свои дела.Жизненный и политический путь украинских президентов это – свидетельство того, что каким извилистым путем Украина идет к своему становлению. И еще как не избавилась от негативов прошлого, несмотря на показную декоммунизацию и десоветизацию, так и не может определиться ни с настоящим, ни – тем более! -- с будущим. Бездна веков смотрит на нее и, увы, кажется, приглашает к себе. Но, увы, не в вечность, а, в лучшем случае, просто в память.Зеленский может стать последним президентом Украины, которая рискует в результате СВО исчезнуть с карты мира как самостоятельное и суверенное государство. И еще больше подтверждает это история других ее президентов, которых тоже – это почти символ! -- было шесть, и все они закончили свой жизненный путь в эмиграции, куда попали совсем по-разному и превратили всю планету в своеобразное кладбище украинских президентов.Больше всех не повезло Августину Волошину, который и президентом-то был всего неполных три дня. И не всей, а только самопровозглашенной Карпатской Украины, которая возникла в 1939 году на руинах Чехословакии и очень быстро пала под ударами венгерских штыков. Попытку Волошина договориться о независимости Карпатской Украины с Адольфом Гитлером ему не простили коммунисты. И в 1945 году похитили его и вывезли в "эмиграцию" – в Москву, где спокойно и запытали уже немолодого человека в тюрьме.В 2002 году президент Кучма присвоил "коллеге" Волошину звание "Герой Украины". За выдающуюся личную роль в борьбе за утверждение украинской государственности. Но где он похоронен, никто не знает. Есть только памятник в Ужгороде да символическая могла на Ольшанском кладбище в Праге.Но не менее драматична и судьба самого первого человека, в истории Украины назвавшего себя президентом, – президента Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) Евгения Петрушевича (ноябрь 1918 – январь 1919). Он очень хотел единой Украины и даже пошел на "злуку" (объединение) с Украинской Народной Республикой (УНР) Симона Петлюры 22 января 1919 года в Киеве.Но амбиции вождей и неспособность ни построить государство, ни отразить атаки недругов "съели" и "злуку", и сами ЗНР и УНР. Украина стала советской и социалистической, а Петрушевич продолжил свою "борьбу" в эмиграции, в Вене. И умер в 1940 году в Берлине. Был сначала похоронен на берлинском кладбище римско-католической кафедры святой Ядвиги, куда к нему заезжали многие визитеры из уже независимой Украины и отмечались памятными венками. Но в 2002 году его прах перевезли во Львов и с почестями перезахоронили там в отдельной "каплычке" (усыпальнице) на Лычаковском кладбище. Вместе с другими воинами ЗУНР:"Героя Украины" ему до сих пор не дали почему-то. А место могилы в Берлине уже никто не помнит…Более-менее сложилось с памятью и могилами других президентов, как принято говорить, "в экзиле" (в изгнании), которых больше всего в США. Это четыре президенты УНР. Должность эту учредил в 1948 году Украинский национальный совет (УНС) и избрал первым президентом УНР в изгнании юриста-политика, выходца из Полтавской области Андрея Николаевича Ливицкого (1879 – 1954). Кем только не был этот человек: членом Украинской революционной партии и Центральной Рады, оппозиционером к гетману Павлу Скоропадскому, министром юстиции, вице-премьером и руководителем МИД, а также последним премьером УНР в Киеве, а потом премьером УНР, главой ее Директории в изгнании (до 1948 года).На этой должности он сменил в 1926 году убитого "головного отамана" УНР Симона Петлюру. Именно Ливицкий разрабатывал польско-украинский договор 1920 года, по которому Симон Петлюра за свою власть в Киеве отдавал Варшаве Галичину и Волынь. До Второй мировой войны Ливицкий жил в Варшаве под надзором польской полиции. После нее остался в ФРГ, где и умер в Карлсруэ. Руки советских спецслужб до него так и не дотянулись.В 1954 году в истории УНР в экзиле началась "журналистская пора". Ливицкого на посту "экзильного" президента сменил журналист и политик, галичанин и член самой крупной украинской партии в изгнании – "Украинского национально-демократического объединения" (УНДО) Степан Порфирович Витвицкий (1884 – 1965). Он был активным деятелем Национального совета ЗУНР, но сторонником единой Украины и отстаивал "злуку" с УНР 22 января 1919 года. Работал государственным секретарем МИД Украины, а после – главой миссии ЗУНР во Франции и Великобритании. В изгнании, разумеется.Самым заметным в его "правлении" до 1967 года было, пожалуй, лишь то, что его "вице-президентом" был известный украинский писатель Иван Багряный, который в 1992 году посмертно получил Госпремию имени Тараса Шевченко за романы "Сад Гетсиманський" и "Тигролови". Умер Витвицкий в 1965 году в Нью-Йорке.Через два года после смерти Витвицкого, в 1967 году, третьим президентом УНР в экзиле стал сын первого – Николай Андреевич Ливицкий (1907 – 1989), журналист и политик, заметный деятель украинской эмиграции, который в 1923 – 1939 годах был секретарем делегации правительства УНР в Лиге Наций, а с 1937 по 1942 год как дипломат представлял УНР в некоторых странах Европы. В 1930-х годах в Варшаве и Женеве изучал экономику и журналистику.Один из основателей и руководителей Украинского национального государственного союза (УНГС), был его председателем и вице-председателем. С 1949 года член исполкома (правительства) Украинского национального совета (УНС), который и избирал президентов в экзиле, с 1957 года глава исполкома УНС и глава его МИД. Возглавлял газету "Мета" ("Цель") Украинского информационного бюро в Мюнхене. Автор тогда считающихся фундаментальными работ "Запад – Восток и проблематика угнетенных Москвой наций" и "ДЦ УНР в экзиле между 1929 и 1940 годами". Умер этот президент в 1989 году в Филадельфии, уже во время перестройки в СССР, когда опять замаячила независимость Украины и возможность вернуться из "экзила". Но ему не повезло…Следующим и последним президентом УНР в изгнании стал Николай Васильевич Плавьюк (1925 – 2012). Он был рожден в Ивано-Франковской области, которая была тогда частью Польши. Разумеется, стал активным членом "Пласта", молодежного крыла Организации украинских националистов *(ОУН). После Второй мировой войны бежал в Мюнхен, где получил диплом экономиста. В 1949 году эмигрировал в Канаду, где в середине 60-х годов прошлого века создал Всемирный конгресс свободных украинцев, который и возглавлял в 1978 – 1981 годах. Из Канады в Украину вернулся уже только в 1992 году. После того, как в 1989 году был избран последним президентом УНР в изгнании, при котором Украина стала независимой. В 1992 году именно Плавьюк на заседании Верховной Рады Украины передал первому президенту независимой страны Кравчуку государственные регалии УНР. А также грамоту о том, что независимая Украина, провозглашенная 24 августа 1991 года, является правопреемницей УНР.Тогда, как говорят "москали", кричали женщины "ура" и в воздух чепчики бросали – Украина типа закрепила свое единство навсегда и во всех своих ипостасях. Но умер Плавьюк в 2012 году все равно в Канаде и там же, в местечке Оквилл неподалеку от Торонто и похоронен. И ни он, ни все остальные президенты в изгнании так и не стали Героями Украины…И вот что примечательно: Плавьюк стал единственным, кто нашел свое последние пристанище в Канаде, а не в США, которые могут считаться полноценным кладбищем украинских президентов в изгнании. Так сказать, поближе к центрам влияния и спонсорства.Есть там, за океаном, в округе Сомерсет штата Нью-Джерси городок (боро) Саут-Баунд-Брукс с населением в 5 тысяч человек. По внешнему виду – это то ли декорация к процветающей одноэтажной Америке, то ли прекративший стрельбу и занявшийся мирными делами городок из ковбойских фильмов. Но по значению и роли – это крупный духовный центр православия и своеобразный пантеон героев в Америке, но для Украины и украинцев. В 50-х годах прошлого века земли в этом городке выкупил митрополит Мстислав (Скрыпник), иерарх Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и ее патриарх. На них он и создал "Украинский Иерусалим" в США. Жемчужиной его является собор, названный именем апостола Андрея Первозванного. И спроектированный канадским архитектором украинского происхождения Юрием Кодаком, кстати, сыном известного украинского писателя Степана Васильченко, похороненного в 1932 году на Байковом кладбище в Киеве. В годы Великой Отечественной войны Юрий попал в плен и домой не вернулся. После войны не захотел, а после уже не успел и умер в Канаде в 1991 году.Рядом с православным храмом находятся Консистория, семинария святой Софии, школа религии и украиноведения, Дом украинской культуры, концертный зал на 1500 мест, музей церковных святынь, библиотека с 140 тысячами наименований, архив, типография, отель для пожилых людей, памятники княгине Ольге и митрополиту Василию Липкивскому.В крипте храма находятся останки патриарха Мстислава, а вокруг на несколько гектаров раскинулось кладбище-пантеон, где упокоились многие украинцы, которые не могли вернуться из экзила в Украину. И не только те, кто умер в США. В 1954 году туда из Германии перевезли останки первого президента УНР в изгнании Андрея Ливицкого. Там же похоронили и Степана Витвицкого и Николая Ливицкого.Кстати, в украинском пантеоне американского Саут-Баунд-Брука до сих пор покоится прах Дмитрия Донцова, основоположника и главного идеолога украинского интегрального национализма, генерал-хорунжего Тараса Бульбы-Боровца, создателя Украинской повстанческой арии (УПА) "Полесская сечь", идею которой у него украла ОУН(бандеровцы), генерала Петра Григоренко, известного советского диссидента и героя Великой Отечественной войны, Григория Китастого, "любимого бандуриста Гитлера", украинского композитора и Героя Украины, писателей Евгения Маланюка и Тодося Осьмачки, с которыми сегодня очень "носятся" в современной, демонстративно "украинствующей" Украине……Всего там, в Саут-Баунд-Бруке на кладбище, более 6 тысяч могил известных украинских деятелей: политиков, государственных деятелей, ученых, служителей церкви, писателей, художников, музыкантов, которые уже никогда не вернутся на Родину. Потому что в ней, в Украине-нэньке, то есть, только обсуждают создание национального пантеона героев, а многие вокруг уже прогнозируют ее распад и исчезновение.Могут просто не успеть: когда крысы и герои, обычные люди и выдающиеся деятели побегут из страны – не до того будет. Ни дома, ни опять в изгнании. Не верите? Спросите тех, кто уже в новое время изгнан…*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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