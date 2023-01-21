https://ukraina.ru/20230121/1042808989.html

Пинчук изложил идеальный военный план, с которым бы ВС РФ одержали победу над Украиной

Пинчук изложил идеальный военный план, с которым бы ВС РФ одержали победу над Украиной - 21.01.2023 Украина.ру

Пинчук изложил идеальный военный план, с которым бы ВС РФ одержали победу над Украиной

С самого начала СВО российским войскам нужно было идти через северо-восток Украины, вдоль берега Днепра, а потом через Черниговскую и Сумскую области, чтобы нанести решающий удар по Киеву, сказал исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса полковник Андрей Пинчук в интервью изданию Украина.ру

2023-01-21T07:00

2023-01-21T07:00

2023-01-21T07:00

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По его мнению, при правильном военном планировании ВС РФ нужно было избегать лесов и крупных населенных пунктов.Он добавил, что второе направление наступления российской армии могло бы быть в Черниговской и Сумской областях, где нет больших городов и таких больших заводов как "Азовсталь" в Мариуполе, которые быстро превращаются в крепости.А третий бы удар надо было нанести в сторону Галичины, чтобы перекрыть поставки военной техники с Запада, отметил эксперт.Четвертый удар, по словам Пинчука, нужно было нанести по Киеву.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230120/1042791379.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сво