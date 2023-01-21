Пинчук изложил идеальный военный план, с которым бы ВС РФ одержали победу над Украиной - 21.01.2023 Украина.ру
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Пинчук изложил идеальный военный план, с которым бы ВС РФ одержали победу над Украиной
Пинчук изложил идеальный военный план, с которым бы ВС РФ одержали победу над Украиной - 21.01.2023 Украина.ру
Пинчук изложил идеальный военный план, с которым бы ВС РФ одержали победу над Украиной
С самого начала СВО российским войскам нужно было идти через северо-восток Украины, вдоль берега Днепра, а потом через Черниговскую и Сумскую области, чтобы нанести решающий удар по Киеву, сказал исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса полковник Андрей Пинчук в интервью изданию Украина.ру
2023-01-21T07:00
2023-01-21T07:00
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По его мнению, при правильном военном планировании ВС РФ нужно было избегать лесов и крупных населенных пунктов.Он добавил, что второе направление наступления российской армии могло бы быть в Черниговской и Сумской областях, где нет больших городов и таких больших заводов как "Азовсталь" в Мариуполе, которые быстро превращаются в крепости.А третий бы удар надо было нанести в сторону Галичины, чтобы перекрыть поставки военной техники с Запада, отметил эксперт.Четвертый удар, по словам Пинчука, нужно было нанести по Киеву.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230120/1042791379.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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новости, украина, россия, сво
Новости, Украина, Россия, СВО

Пинчук изложил идеальный военный план, с которым бы ВС РФ одержали победу над Украиной

07:00 21.01.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота "Градов" ЗВО на сватовском направлении
Работа Градов ЗВО на сватовском направлении - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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С самого начала СВО российским войскам нужно было идти через северо-восток Украины, вдоль берега Днепра, а потом через Черниговскую и Сумскую области, чтобы нанести решающий удар по Киеву, сказал исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса полковник Андрей Пинчук в интервью изданию Украина.ру
По его мнению, при правильном военном планировании ВС РФ нужно было избегать лесов и крупных населенных пунктов.

С самого начала – в феврале 2022 года - было бы правильным идти через северо-восток Украины, вдоль берега Днепра. В таком случае берег Днепра был бы естественной преградой для наступающих и не давал бы ВСУ возможности наносить по нам удары. То есть, на 50% наши подразделения были бы в безопасности. Украина фактически была бы рассечена, значительная часть украинских подразделений тоже была бы рассечена.

Андрей Пинчук интервью
Андрей Пинчук
исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса полковник
Он добавил, что второе направление наступления российской армии могло бы быть в Черниговской и Сумской областях, где нет больших городов и таких больших заводов как "Азовсталь" в Мариуполе, которые быстро превращаются в крепости.
А третий бы удар надо было нанести в сторону Галичины, чтобы перекрыть поставки военной техники с Запада, отметил эксперт.
Четвертый удар, по словам Пинчука, нужно было нанести по Киеву.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 20.01.2023
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Заголовок открываемого материала
07:00Пинчук изложил идеальный военный план, с которым бы ВС РФ одержали победу над Украиной
06:45Новые прокси-войны: эксперт описал, что будет после решения вопроса с Украиной
06:30"Как мы в Крыму": эксперт предрек появление Западноукраинской народной республики
06:00Пинчук описал что было бы, если бы штурмовые группы "Вагнера" бросили на Харьков
05:30"Находится в подкове": Алехин объяснил, почему ВСУ все время обстреливают Шебекино под Белгородом
05:15Кофман: Майдан - удел безграмотного быдла
05:00"У них все готово": военный эксперт назвал идею наступления из Белоруссии несерьёзной
04:30Пинчук: самой большой бедой спецоперации РФ на Украине являются леса
04:00Неплохой менеджер: эксперт рассказал, как снести режим Зеленского
20:59Президент Венгрии рассказала, как сделала Зеленскому замечания, но не дождалась реакции
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