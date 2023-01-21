https://ukraina.ru/20230121/1042808989.html
Пинчук изложил идеальный военный план, с которым бы ВС РФ одержали победу над Украиной
Пинчук изложил идеальный военный план, с которым бы ВС РФ одержали победу над Украиной - 21.01.2023 Украина.ру
Пинчук изложил идеальный военный план, с которым бы ВС РФ одержали победу над Украиной
С самого начала СВО российским войскам нужно было идти через северо-восток Украины, вдоль берега Днепра, а потом через Черниговскую и Сумскую области, чтобы нанести решающий удар по Киеву, сказал исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса полковник Андрей Пинчук в интервью изданию Украина.ру
2023-01-21T07:00
2023-01-21T07:00
2023-01-21T07:00
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По его мнению, при правильном военном планировании ВС РФ нужно было избегать лесов и крупных населенных пунктов.Он добавил, что второе направление наступления российской армии могло бы быть в Черниговской и Сумской областях, где нет больших городов и таких больших заводов как "Азовсталь" в Мариуполе, которые быстро превращаются в крепости.А третий бы удар надо было нанести в сторону Галичины, чтобы перекрыть поставки военной техники с Запада, отметил эксперт.Четвертый удар, по словам Пинчука, нужно было нанести по Киеву.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230120/1042791379.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сво
Пинчук изложил идеальный военный план, с которым бы ВС РФ одержали победу над Украиной
С самого начала СВО российским войскам нужно было идти через северо-восток Украины, вдоль берега Днепра, а потом через Черниговскую и Сумскую области, чтобы нанести решающий удар по Киеву, сказал исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса полковник Андрей Пинчук в интервью изданию Украина.ру
По его мнению, при правильном военном планировании ВС РФ нужно было избегать лесов и крупных населенных пунктов.
С самого начала – в феврале 2022 года - было бы правильным идти через северо-восток Украины, вдоль берега Днепра. В таком случае берег Днепра был бы естественной преградой для наступающих и не давал бы ВСУ возможности наносить по нам удары. То есть, на 50% наши подразделения были бы в безопасности. Украина фактически была бы рассечена, значительная часть украинских подразделений тоже была бы рассечена.
Андрей Пинчук
исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса полковник
Он добавил, что второе направление наступления российской армии могло бы быть в Черниговской и Сумской областях, где нет больших городов и таких больших заводов как "Азовсталь" в Мариуполе, которые быстро превращаются в крепости.
А третий бы удар надо было нанести в сторону Галичины, чтобы перекрыть поставки военной техники с Запада, отметил эксперт.
Четвертый удар, по словам Пинчука, нужно было нанести по Киеву.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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