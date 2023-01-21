https://ukraina.ru/20230121/1042750202.html

Мир "Великого кольца": "Голец Подлунный" и "внетропическая" гипотеза

Мир "Великого кольца": "Голец Подлунный" и "внетропическая" гипотеза - 21.01.2023 Украина.ру

Мир "Великого кольца": "Голец Подлунный" и "внетропическая" гипотеза

Опубликованный в 1944 году рассказ И.А. Ефремова "Голец Подлунный" считается одним из примеров научного предвидения фантаста. Ещё бы, ведь в нём было высказано... Украина.ру, 21.01.2023

2023-01-21T11:27

2023-01-21T11:27

2023-01-21T11:27

мир "великого кольца"

иван ефремов

литература

история

археология

палеонтология

эксклюзив

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Опубликованный в 1944 году рассказ И.А. Ефремова "Голец Подлунный" считается одним из примеров научного предвидения фантаста. Ещё бы, ведь в нём было высказано предположение, что в Центральной Сибири жили первобытные люди, которое сейчас приобрело статус вполне серьёзной научной гипотезы.Итак, написанный в 1942-43 годах рассказ базируется на воспоминаниях самого Ефремова о чрезвычайно тяжёлой Верхне-Чарской экспедиции ноября 1934 – января 1935 года. Геологи искали месторождения полезных ископаемых и прокладывали трассу БАМа.Рассказ оформлен как повествование геолога Георгия Балабина о путешествиях по Сибири. События происходят в 1935 году в Якутии, на реке Токко (собственно – в тех же местах, где проходила реальная экспедиция Ефремова). Исследователи обнаруживают голец – отдельно стоящую скалу, подножие которого завалено скелетами ископаемых животных и горами бивней африканских слонов. А в ближайшей пещере обнаруживают наскальные рисунки древних людей, изображающих африканскую фауну. По оценкам учёных возраст находок – свыше 50 тыс. лет.Речь шла о действительно существующей скале, а о костях древних животных рассказал Ефремову проводник – якут Павел Кильчегасов (в рассказе он фигурирует под своим именем). Но экспедиция Ефремова проходила в совершенно невыносимых условиях (она началась с огромным опозданием) и дойти до этого гольца он так и не смог. Последующие экспедиции костей и рисунков там не обнаружили, но кости мамонтов действительно находились во время прокладки БАМа по Чарской котловине в 1980-х годах. Описанному Ефремовым в рассказе гольцу официально было присвоено имя "Подлунный" в 1987 году.В 1982 году археолог Юрий Мочанов в устье ручья Диринг-Юрях, на территории заповедника "Ленские столбы" в Якутии, обнаружил стоянку первобытных людей с примитивными орудиями (чопперами) олдувайского типа. Названы они в честь Олудувайского ущелья в Танзании. Такого рода орудия изготавливали древние люди вида Homo habilis ("человек умелый") и некоторые разновидности австралопитеков 3-1 млн лет назад.Речные отложения, в которых были сделаны находки, были датированы возрастом 1,8 млн лет назад или даже раньше, т.е. – примерно в то же время, когда чопперы начали получать в Африке. Это очень сильный аргумент в пользу гипотезы появления человека не только в Африке.Ничего ненаучного в версии Мочанова нет – на возникновение человекообразных обезьян в Африке он не покушается (и это правильно, потому что в Сибири их точно не было), а вот начало орудийной деятельности, а именно оно считается "возникновением человека", могло произойти где угодно.Однако соглашаются с ним немногие.Во-первых, датировка самих орудий методом термолюминисценции дала результат 370-260 тысяч лет.Во-вторых, чоппер – самый простой вариант каменного орудия, и их эпизодически использовали даже люди, владеющие искусством изготовления значительно более совершенных орудий ашельского, например, типа.Самое главное, пока что никакой связи между предположительно древнейшим и последующим населением региона не выявлено. Т.е., вполне вероятно, древнейшие люди сюда забрели, удивились и ушли. Если успели – добывать огонь они ещё не умели. Относительно постоянное население в Якутии появилось примерно 200 тыс. лет назад и было оснащено на совсем другом техническом уровне.Кстати, такая датировка соответствует предположениям героев Ефремова – на миллионы лет они не замахивались. О палеолитическом населении Якутии писатель должен был знать – первая стоянка открыта в 1940 году Алексеем Окладниковым. Учитывая близкий профиль работы и совпадения мест их экспедиций (не удивительные – экспедиции АН СССР планировались централизовано, в привязке к пятилетним планам), они наверняка были знакомы ещё до совместной работы в одной из монгольских экспедиций в конце 1940-х.Так или иначе, но точка в этом споре отнюдь не поставлена. Вот в августе 2021 года пресс-служба Русского географического общества сообщила о работе новой экспедиции в Диринг-Юрях. Коллекции пересмотрены, площадь раскопок расширена, применяются новые методы датировки… В общем – работа кипит. Под горячую руку в 2018 году нашли и самую северную из известных палеолитических стоянок – на острове Столбовой архипелага Новосибирские острова. Правда, сенсаций в смысле датировок тут ожидать не стоит – речь идёт о десятках тысяч, а не о миллионах лет.Нет на территории Сибири совсем уж древней наскальной живописи. "Шишкинские писаницы" в Иркутской области включают изображения, которые, как предполагается, могут относится к позднему палеолиту – 12 тыс. лет назад. Между тем Альтамира в Испании – 40 тыс. лет назад, а древнейший рисунок на острове Сулавеси (Индонезия) был создан более чем 45 500 лет назад. Однако эти культуры были намного выше олдувайской. Следов художественного творчества хабилисов не обнаружено (вопрос о том, могло ли оно быть в принципе – дискуссионный).Никакой африканской фауны на территории Сибири естественно не было, но 100 тысяч лет назад климат в Якутии был гораздо теплее и там водились, например, бобры. Вообще это животные характерны для умеренного климата, но в России они распространены вплоть до северной части республики Коми (примерно до Воркуты), а самый южный ареал их обитания – российская Таврия.Как видим, Иван Антонович несколько увлёкся, но… Сибирь огромна. Исследованные им места труднопроходимы и сейчас. Кто знает какие открытия ждут впереди?

https://ukraina.ru/20230114/1042600550.html

https://ukraina.ru/20230107/1042408186.html

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иван ефремов, литература, история, археология, палеонтология, эксклюзив