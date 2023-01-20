https://ukraina.ru/20230120/1042816149.html

Мощнейший укрепрайон и смертоносная "химия". Как идут бои за Авдеевку

Мощнейший укрепрайон и смертоносная "химия". Как идут бои за Авдеевку - 20.01.2023 Украина.ру

Мощнейший укрепрайон и смертоносная "химия". Как идут бои за Авдеевку

Уже почти 11 месяцев донецкие подразделения продолжают битву за Авдеевку — городок на севере Донецка, откуда ВСУ почти ежедневно обстреливают столицу ДНР

2023-01-20T15:08

2023-01-20T15:08

2023-01-20T15:23

спецоперация

эксклюзив

авдеевка

сво

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Украинские позиции рядом с этим населенным пунктом давно перешли под контроль дончан, однако в саму Авдеевку они не вошли. На этом направлении воюют Первая Славянская бригада и бригада «Пятнашка».Почему до сих пор не удалось зайти в Авдеевку? С одной стороны, с самого начала СВО командование не ставило задачи срочного освобождения Авдеевки: задачей военных операций в этом районе было сковать наиболее боеспособные украинские подразделения и не дать Киеву перебросить их на другие участки фронта, чтобы усилить там украинскую оборону.С другой стороны, Авдеевка за эти девять лет была очень сильно укреплена. Причем фортификационные сооружения, особенно в последний год, возводились особенно интенсивно.«Нам местные говорили, что в город каждый день завозили цемент. Представляете себе, каждый божий день. Всё для возведения оборонительных сооружений, — рассказал Украина.ру один из донецких военных, попросивший не называть его позывного. — Были такие случаи, когда мы по какому-то блиндажу били из 152-мм орудий. Снаряд точно попал по блиндажу. Вроде как все должны быть убиты, ан нет, через 10 минут все, кто в нем находились, выползают оттуда и занимают позиции в окопах.У украинцев там есть и двухуровневые блиндажи. Даже если мы пробиваем верхнюю плиту, то до нижнего этажа, где они сидят, не достаем».Сейчас Авдеевку защищают нескольких десятков тысяч украинских военных. Но это не значит, что все они воюют. Это и тыловые службы: ремонтники, полевые госпитали, снабженцы и так далее.«Мы смотрели снимки Авдеевки, снятые сверху: весь город изрыт, все в окопах и бетонных сооружениях. Везде снайпера́, которые могут по нам стрелять вслепую, настолько они изучили за это время местность. Стоит только высунуться кому-то из нас из окопа, туда от украинцев летит всё, что у них есть.К чему сводятся боевые действия? Выезжает от украинцев какая-нибудь хреновина и начинает по нам бить. Наша задача ее уничтожить. Вот мы ее и уничтожаем.У ВСУ идет в Авдеевке постоянная ротация. Впереди сидит "мясо" — в основном "мобики". За ними заградотряды. На второй линии — самые боеспособные и мотивированные. Там есть и иностранные наемники — из Канады и Польши. Каждый день идет пополнение боекомплекта, каждый день возводятся новые позиции. Гаубицы и минометы у них есть в достатке. Никакого дефицита», — рассказывает наш собеседник.Украинцы заминировали один из самых крупных химических предприятий Европы — Авдеевский коксохим. И это заставляет дончан в плане проведения боевых действий быть избирательными и осторожными.«Там же собрана вся химия. Если рванет, никому мало не покажется. Того, в чью сторону в момент взрыва будет дуть ветер, ждет смерть в результате экологической катастрофы. Если накроет Донецк, то мы тут все просто умрем. Если ветер будет в сторону ВСУ, то вымрут они.Так что никто Авдеевку в лоб не штурмует. Просто наши обходят город и берут под контроль маленькие поселки, названия которых никто из дончан никогда не слышал. Только если падут Артемовск и Нью-Йорк, то угроза окружения с севера заставит украинцев уйти из Авдеевки», — говорит старший лейтенант Александр «Варяг» Матюшин, донецкий военкор и общественный деятель.По его словам, волонтеры и Министерство обороны РФ обеспечивают всем необходимым донецкие подразделения, воюющие на Авдеевском направлении. «Волонтеры помогают касками, брониками, "мавиками", теплой формой, а МО — питанием, ГСМ и вооружением. Солдаты не голодные Однако могу сказать: российские военные обеспечены лучше, чем наши, донецкие. Но это поправимо.Единственное, что тревожит наших офицеров, это то, что у них отберут личный транспорт, но вроде как Денис Пушилин сказал, что этого не произойдет», — рассказал Матюшин.

https://ukraina.ru/20230119/1042758706.html

https://ukraina.ru/20230118/1042714556.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

спецоперация, эксклюзив, авдеевка, сво