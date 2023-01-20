Луценко готовит украинцев к поражению и обещает им "лютый" февраль

Илья Крамник: У России есть три года для уничтожения ВСУ, иначе будет как в Великую Отечественную войну

Исход вооруженного конфликта на Украине будет зависеть в том числе от того, готовы ли ВПК России и Запада воспринимать происходящее как полноценную войну. Пока речи о привлечении именно гражданского сектора в оборонное производство не идет. Но если мы продолжим расходовать боеприпасы в сегодняшнем объеме, то об этом придется думать