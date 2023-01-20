https://ukraina.ru/20230120/1042815559.html
Луценко готовит украинцев к поражению и обещает им "лютый" февраль
Луценко готовит украинцев к поражению и обещает им "лютый" февраль - 20.01.2023 Украина.ру
Луценко готовит украинцев к поражению и обещает им "лютый" февраль
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 20 января в своей соцсети написал пост, в котором призвал соотечественников готовится к непростым временам
2023-01-20T14:44
2023-01-20T14:44
2023-01-20T14:44
новости
луценко
спецоперация
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новости украины
февраль
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Луценко признал, что российская армия за последнее время увеличила свою мощь."Этот февраль будет очень лютым. Это будет очень тяжелый месяц. Нам нужно привыкать к тому, что ситуация не всегда будет складываться из победных новостей", - написал он.Экс-генпрокурор также оправдал оставление ВСУ населенных пунктов, по его словам, это якобы происходит из необходимости беречь жизни военнослужащих.После начала российской спецоперации Луценко сообщал, что возглавил взвод территориальной обороны. Он выкладывал в соцсетях свои фотографии в военной форме, на которой можно было разглядеть нашивку с его позывным - Пилат.У России все идет по плану. Организованно, спокойно, без паники и суеты. Темпы наступления резко выросли. Мы не психопаты и ничего просто так не делаем, сказал ранее в комментарии изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин. По его мнению, в апреле все уже будет решено.
https://ukraina.ru/20230120/1042812638.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, луценко, спецоперация, сво, украина, новости украины, февраль
Новости, Луценко, Спецоперация, СВО, Украина, Новости Украины, февраль
Луценко готовит украинцев к поражению и обещает им "лютый" февраль
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 20 января в своей соцсети написал пост, в котором призвал соотечественников готовится к непростым временам
Луценко признал, что российская армия за последнее время увеличила свою мощь.
"Этот февраль будет очень лютым. Это будет очень тяжелый месяц. Нам нужно привыкать к тому, что ситуация не всегда будет складываться из победных новостей", - написал он.
Экс-генпрокурор также оправдал оставление ВСУ населенных пунктов, по его словам, это якобы происходит из необходимости беречь жизни военнослужащих.
После начала российской спецоперации Луценко сообщал, что возглавил взвод территориальной обороны. Он выкладывал в соцсетях свои фотографии в военной форме, на которой можно было разглядеть нашивку с его позывным - Пилат.
У России все идет по плану. Организованно, спокойно, без паники и суеты. Темпы наступления резко выросли. Мы не психопаты и ничего просто так не делаем, сказал ранее в комментарии изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.
По его мнению, в апреле все уже будет решено.