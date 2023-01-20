Луценко готовит украинцев к поражению и обещает им "лютый" февраль - 20.01.2023 Украина.ру
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Луценко готовит украинцев к поражению и обещает им "лютый" февраль
Луценко готовит украинцев к поражению и обещает им "лютый" февраль - 20.01.2023 Украина.ру
Луценко готовит украинцев к поражению и обещает им "лютый" февраль
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 20 января в своей соцсети написал пост, в котором призвал соотечественников готовится к непростым временам
2023-01-20T14:44
2023-01-20T14:44
новости
луценко
спецоперация
сво
украина
новости украины
февраль
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Луценко признал, что российская армия за последнее время увеличила свою мощь."Этот февраль будет очень лютым. Это будет очень тяжелый месяц. Нам нужно привыкать к тому, что ситуация не всегда будет складываться из победных новостей", - написал он.Экс-генпрокурор также оправдал оставление ВСУ населенных пунктов, по его словам, это якобы происходит из необходимости беречь жизни военнослужащих.После начала российской спецоперации Луценко сообщал, что возглавил взвод территориальной обороны. Он выкладывал в соцсетях свои фотографии в военной форме, на которой можно было разглядеть нашивку с его позывным - Пилат.У России все идет по плану. Организованно, спокойно, без паники и суеты. Темпы наступления резко выросли. Мы не психопаты и ничего просто так не делаем, сказал ранее в комментарии изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин. По его мнению, в апреле все уже будет решено.
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новости, луценко, спецоперация, сво, украина, новости украины, февраль
Новости, Луценко, Спецоперация, СВО, Украина, Новости Украины, февраль

Луценко готовит украинцев к поражению и обещает им "лютый" февраль

14:44 20.01.2023
 
© РИА Новости . Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкЮрий Луценко на встрече со студентами Львовского национального университета
Юрий Луценко на встрече со студентами Львовского национального университета - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости . Павел Паламарчук
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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 20 января в своей соцсети написал пост, в котором призвал соотечественников готовится к непростым временам
Луценко признал, что российская армия за последнее время увеличила свою мощь.
"Этот февраль будет очень лютым. Это будет очень тяжелый месяц. Нам нужно привыкать к тому, что ситуация не всегда будет складываться из победных новостей", - написал он.
Экс-генпрокурор также оправдал оставление ВСУ населенных пунктов, по его словам, это якобы происходит из необходимости беречь жизни военнослужащих.
После начала российской спецоперации Луценко сообщал, что возглавил взвод территориальной обороны. Он выкладывал в соцсетях свои фотографии в военной форме, на которой можно было разглядеть нашивку с его позывным - Пилат.
У России все идет по плану. Организованно, спокойно, без паники и суеты. Темпы наступления резко выросли. Мы не психопаты и ничего просто так не делаем, сказал ранее в комментарии изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.
По его мнению, в апреле все уже будет решено.
Илья Крамник интервью - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
14:16
Илья Крамник: У России есть три года для уничтожения ВСУ, иначе будет как в Великую Отечественную войнуИсход вооруженного конфликта на Украине будет зависеть в том числе от того, готовы ли ВПК России и Запада воспринимать происходящее как полноценную войну. Пока речи о привлечении именно гражданского сектора в оборонное производство не идет. Но если мы продолжим расходовать боеприпасы в сегодняшнем объеме, то об этом придется думать
 
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