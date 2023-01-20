В США предложили отправить Киеву несколько американских танков ради Германии
© Sputnik
США следует отправить на Украину несколько танков M1 Abrams, чтобы мотивировать Германию на поставки киевскому режиму своих танков Leopard-2. Об этом в комментарии для американского телеканала CNN заявил 19 января член палаты представителей от Демократической партии Сет Моултон
Германия не раз отклоняла призывы США к поставкам танков для Киева, заявляя, что сделает это только в том случае, если США передадут ему свои боевые машины, напоминает телеканал.
"[Канцлер Германии Олаф] Шольц хочет идти в ногу с США. Я думаю, что США должны дать несколько танков, если это требуется для Германии. Это и называется лидерством"
Вопрос о передаче киевскому режиму танков так и не был решён на встрече министров обороны США и Германии Ллойда Остина и Бориса Писториуса, которая прошла накануне на военной базе "Рамштайн" Германии.
CNN также сообщил, что в администрации президента США Джо Байдена растёт раздражение относительно условий, выдвигаемых Германией. Один из высших американских чиновников сказал телеканалу, что немцы "связали по рукам и ногам" США своими требованиями.
19 апреля 2022, 09:17Заведутся ли на Украине «Леопарды»? Как канцлер Шольц в одиночку сдерживает немецкие танкиВ Киеве практически требуют от Берлина передать украинским военным немецкие танки «Леопард», в чём имеют полную поддержку немецкого ВПК. Но пока такие поставки блокирует канцлер Германии Олаф Шольц