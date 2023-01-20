В США предложили отправить Киеву несколько американских танков ради Германии - 20.01.2023 Украина.ру
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В США предложили отправить Киеву несколько американских танков ради Германии
В США предложили отправить Киеву несколько американских танков ради Германии - 20.01.2023 Украина.ру
В США предложили отправить Киеву несколько американских танков ради Германии
США следует отправить на Украину несколько танков M1 Abrams, чтобы мотивировать Германию на поставки киевскому режиму своих танков Leopard-2. Об этом в комментарии для американского телеканала CNN заявил 19 января член палаты представителей от Демократической партии Сет Моултон
2023-01-20T11:26
2023-01-20T11:26
новости
танки
m1 abrams
сша
германия
джо байден
конгрессмен
cnn
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Германия не раз отклоняла призывы США к поставкам танков для Киева, заявляя, что сделает это только в том случае, если США передадут ему свои боевые машины, напоминает телеканал.Вопрос о передаче киевскому режиму танков так и не был решён на встрече министров обороны США и Германии Ллойда Остина и Бориса Писториуса, которая прошла накануне на военной базе "Рамштайн" Германии.CNN также сообщил, что в администрации президента США Джо Байдена растёт раздражение относительно условий, выдвигаемых Германией. Один из высших американских чиновников сказал телеканалу, что немцы "связали по рукам и ногам" США своими требованиями.
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новости, танки, m1 abrams, сша, германия, джо байден, конгрессмен, cnn
Новости, танки, M1 Abrams, США, Германия, Джо Байден, конгрессмен, CNN

В США предложили отправить Киеву несколько американских танков ради Германии

11:26 20.01.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМеждународные военные учения "Summer Shield XIV" в Латвии
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США следует отправить на Украину несколько танков M1 Abrams, чтобы мотивировать Германию на поставки киевскому режиму своих танков Leopard-2. Об этом в комментарии для американского телеканала CNN заявил 19 января член палаты представителей от Демократической партии Сет Моултон
Германия не раз отклоняла призывы США к поставкам танков для Киева, заявляя, что сделает это только в том случае, если США передадут ему свои боевые машины, напоминает телеканал.

"[Канцлер Германии Олаф] Шольц хочет идти в ногу с США. Я думаю, что США должны дать несколько танков, если это требуется для Германии. Это и называется лидерством"

Сет Моултон
Американский конгрессмен
Вопрос о передаче киевскому режиму танков так и не был решён на встрече министров обороны США и Германии Ллойда Остина и Бориса Писториуса, которая прошла накануне на военной базе "Рамштайн" Германии.
CNN также сообщил, что в администрации президента США Джо Байдена растёт раздражение относительно условий, выдвигаемых Германией. Один из высших американских чиновников сказал телеканалу, что немцы "связали по рукам и ногам" США своими требованиями.
- РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля 2022, 09:17
Заведутся ли на Украине «Леопарды»? Как канцлер Шольц в одиночку сдерживает немецкие танкиВ Киеве практически требуют от Берлина передать украинским военным немецкие танки «Леопард», в чём имеют полную поддержку немецкого ВПК. Но пока такие поставки блокирует канцлер Германии Олаф Шольц
 
НовоститанкиM1 AbramsСШАГерманияДжо БайденконгрессменCNN
 
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