https://ukraina.ru/20230120/1042806399.html

В США предложили отправить Киеву несколько американских танков ради Германии

В США предложили отправить Киеву несколько американских танков ради Германии - 20.01.2023 Украина.ру

В США предложили отправить Киеву несколько американских танков ради Германии

США следует отправить на Украину несколько танков M1 Abrams, чтобы мотивировать Германию на поставки киевскому режиму своих танков Leopard-2. Об этом в комментарии для американского телеканала CNN заявил 19 января член палаты представителей от Демократической партии Сет Моултон

2023-01-20T11:26

2023-01-20T11:26

2023-01-20T11:26

новости

танки

m1 abrams

сша

германия

джо байден

конгрессмен

cnn

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/91/1025119189_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_0e99be6f89c4f6ada48e287b0af89a78.jpg

Германия не раз отклоняла призывы США к поставкам танков для Киева, заявляя, что сделает это только в том случае, если США передадут ему свои боевые машины, напоминает телеканал.Вопрос о передаче киевскому режиму танков так и не был решён на встрече министров обороны США и Германии Ллойда Остина и Бориса Писториуса, которая прошла накануне на военной базе "Рамштайн" Германии.CNN также сообщил, что в администрации президента США Джо Байдена растёт раздражение относительно условий, выдвигаемых Германией. Один из высших американских чиновников сказал телеканалу, что немцы "связали по рукам и ногам" США своими требованиями.

https://ukraina.ru/20220419/1033796937.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, танки, m1 abrams, сша, германия, джо байден, конгрессмен, cnn