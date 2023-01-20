https://ukraina.ru/20230120/1042806187.html

Уличные бои в Запорожье, бегство в ВСУ и итог украинской трагикомедии – Рогов о суровой реальности. Видео

Уличные бои в Запорожье, бегство в ВСУ и итог украинской трагикомедии – Рогов о суровой реальности. Видео - 20.01.2023 Украина.ру

Уличные бои в Запорожье, бегство в ВСУ и итог украинской трагикомедии – Рогов о суровой реальности. Видео

Лидер общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал о вероятных причинах и последствиях... Украина.ру, 20.01.2023

2023-01-20T10:59

2023-01-20T10:59

2023-01-20T10:59

видео

владимир рогов

россия

украина

запорожье

мелитополь

днепропетровск

бровары

денис монастырский

алексей арестович

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Лидер общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал о вероятных причинах и последствиях трагедии в Броварах, о политическом будущем Арестовича, о ситуации на запорожском фронте и о том, какие изменения в Запорожскую область принесла Россия: 0:39 – Трагедия в Броварах и её последствия; 4:55 – Отставка Арестовича; 7:26 – Ситуация на запорожском фронте; 17:05 - Положительные изменения с приходом России; Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.

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