Уличные бои в Запорожье, бегство в ВСУ и итог украинской трагикомедии – Рогов о суровой реальности. Видео - 20.01.2023 Украина.ру
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Уличные бои в Запорожье, бегство в ВСУ и итог украинской трагикомедии – Рогов о суровой реальности. Видео
Уличные бои в Запорожье, бегство в ВСУ и итог украинской трагикомедии – Рогов о суровой реальности. Видео - 20.01.2023 Украина.ру
Уличные бои в Запорожье, бегство в ВСУ и итог украинской трагикомедии – Рогов о суровой реальности. Видео
Лидер общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал о вероятных причинах и последствиях... Украина.ру, 20.01.2023
2023-01-20T10:59
2023-01-20T10:59
видео
владимир рогов
россия
украина
запорожье
мелитополь
днепропетровск
бровары
денис монастырский
алексей арестович
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Лидер общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал о вероятных причинах и последствиях трагедии в Броварах, о политическом будущем Арестовича, о ситуации на запорожском фронте и о том, какие изменения в Запорожскую область принесла Россия: 0:39 – Трагедия в Броварах и её последствия; 4:55 – Отставка Арестовича; 7:26 – Ситуация на запорожском фронте; 17:05 - Положительные изменения с приходом России; Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. 5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.
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видео, владимир рогов, россия, украина, запорожье, мелитополь, днепропетровск, бровары, денис монастырский, алексей арестович, сво, артемовск, соледар, днр, видео
Видео, Владимир Рогов, Россия, Украина, Запорожье, Мелитополь, Днепропетровск, Бровары, Денис Монастырский, Алексей Арестович, СВО, Артемовск, Соледар, ДНР

Уличные бои в Запорожье, бегство в ВСУ и итог украинской трагикомедии – Рогов о суровой реальности. Видео

10:59 20.01.2023
 
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Лидер общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал о вероятных причинах и последствиях трагедии в Броварах, о политическом будущем Арестовича, о ситуации на запорожском фронте и о том, какие изменения в Запорожскую область принесла Россия:
0:39 – Трагедия в Броварах и её последствия;
4:55 – Отставка Арестовича;
7:26 – Ситуация на запорожском фронте;
17:05 - Положительные изменения с приходом России;
Напомним, 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.
5 октября президент России подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.
9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу вместе с командующим объединенной группировкой российских войск Сергеем Суровикиным приняли решение отвести войска с правого берега Днепра и организовать оборону в Херсонской области по левому берегу реки.
 
ВидеоВладимир РоговРоссияУкраинаЗапорожьеМелитопольДнепропетровскБроварыДенис МонастырскийАлексей АрестовичСВОАртемовскСоледарДНР
 
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