"Пробьем брешь в нацистской идеологии": Миронов поблагодарил Пригожина за кувалду - 20.01.2023 Украина.ру
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"Пробьем брешь в нацистской идеологии": Миронов поблагодарил Пригожина за кувалду
"Пробьем брешь в нацистской идеологии": Миронов поблагодарил Пригожина за кувалду - 20.01.2023 Украина.ру
"Пробьем брешь в нацистской идеологии": Миронов поблагодарил Пригожина за кувалду
Глава фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Сергей Миронов поблагодарил основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за подаренную ему кувалду. Соответствующий пост он разместил во ВКонтакте 20 января
2023-01-20T11:23
2023-01-20T11:23
новости
миронов
пригожин
кувалда
чвк "вагнер"
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На днях Миронов назвал ЧВК "Вагнер" "героическим воинским формированием" и призвал легализовать в стране частные военные компании.
https://ukraina.ru/20230119/1042767878.html
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новости, миронов, пригожин, кувалда, чвк "вагнер"
Новости, Миронов, Пригожин, кувалда, ЧВК "Вагнер"

"Пробьем брешь в нацистской идеологии": Миронов поблагодарил Пригожина за кувалду

11:23 20.01.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаседание комитета Госдумы РФ по обороне с участием главы минобороны РФ С. Шойгу
Заседание комитета Госдумы РФ по обороне с участием главы минобороны РФ С. Шойгу - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Глава фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Сергей Миронов поблагодарил основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за подаренную ему кувалду. Соответствующий пост он разместил во ВКонтакте 20 января
"Это очень полезный инструмент. С его помощью все вместе мы пробьем брешь в нацистской идеологии, поставившей своей целью уничтожение нашей страны. Пусть наконец все наши недруги осознают, что у них ничего не получится. От наших действий сейчас зависит будущее России", - написал политик.
© vk.com / Сергей Миронов
- РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© vk.com / Сергей Миронов
На днях Миронов назвал ЧВК "Вагнер" "героическим воинским формированием" и призвал легализовать в стране частные военные компании.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
Вчера, 11:28
Пригожин сообщил о взятии под контроль "вагнеровцами" важного пригорода АртемовскаНаселенный пункт Клещеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) полностью контролируется подразделениями группы "Вагнера". Об этом 19 января сообщили в Telegram-канале пресс-службы Евгения Пригожина
 
НовостиМироновПригожинкувалдаЧВК "Вагнер"
 
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