https://ukraina.ru/20230120/1042806079.html
"Пробьем брешь в нацистской идеологии": Миронов поблагодарил Пригожина за кувалду
"Пробьем брешь в нацистской идеологии": Миронов поблагодарил Пригожина за кувалду - 20.01.2023 Украина.ру
"Пробьем брешь в нацистской идеологии": Миронов поблагодарил Пригожина за кувалду
Глава фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Сергей Миронов поблагодарил основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за подаренную ему кувалду. Соответствующий пост он разместил во ВКонтакте 20 января
2023-01-20T11:23
2023-01-20T11:23
2023-01-20T11:23
новости
миронов
пригожин
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чвк "вагнер"
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На днях Миронов назвал ЧВК "Вагнер" "героическим воинским формированием" и призвал легализовать в стране частные военные компании.
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новости, миронов, пригожин, кувалда, чвк "вагнер"
Новости, Миронов, Пригожин, кувалда, ЧВК "Вагнер"
"Пробьем брешь в нацистской идеологии": Миронов поблагодарил Пригожина за кувалду
Глава фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Сергей Миронов поблагодарил основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за подаренную ему кувалду. Соответствующий пост он разместил во ВКонтакте 20 января
"Это очень полезный инструмент. С его помощью все вместе мы пробьем брешь в нацистской идеологии, поставившей своей целью уничтожение нашей страны. Пусть наконец все наши недруги осознают, что у них ничего не получится. От наших действий сейчас зависит будущее России", - написал политик.
На днях Миронов назвал ЧВК "Вагнер" "героическим воинским формированием" и призвал легализовать в стране частные военные компании.