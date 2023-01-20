"Пробьем брешь в нацистской идеологии": Миронов поблагодарил Пригожина за кувалду

"Это очень полезный инструмент. С его помощью все вместе мы пробьем брешь в нацистской идеологии, поставившей своей целью уничтожение нашей страны. Пусть наконец все наши недруги осознают, что у них ничего не получится. От наших действий сейчас зависит будущее России", - написал политик.