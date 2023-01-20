https://ukraina.ru/20230120/1042791379.html

"Запад превратил страну в государство-камикадзе". Эксперты о настоящем и будущем Украины

"Запад превратил страну в государство-камикадзе". Эксперты о настоящем и будущем Украины - 20.01.2023 Украина.ру

"Запад превратил страну в государство-камикадзе". Эксперты о настоящем и будущем Украины

Противники России – это далеко не вся Украина, которой Запад отвел роль "государства-камикадзе". В украинском обществе есть запрос на мирное урегулирование конфликта

2023-01-20T12:21

2023-01-20T12:21

2023-01-20T12:21

украина

киев

виктор медведчук

россия

нацисты

киевский режим

владимир зеленский

оон

запад

украинцы

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На круглом столе "Другая Украина: кто стоит в оппозиции киевскому режиму внутри страны?" политологи обсудили партии войны и мира, предательство Зеленского, репрессии и отсутствие демократии в стране.Мероприятие, организованное Экспертным институтом социальных исследований, прошло 19 января в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Единства нетКиев создает видимое единство, удерживаемое на штыках, и пытается убедить весь мир в монолитности мнения среди украинского народа, уверен эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак. На самом деле никакого единства в стране нет, добавил он.Действительно, есть другая Украина, которую представляют беженцы, жители украинского юга, выходящие на митинги жены и матери военнослужащих, объяснил директор Института изучения последствий военных действий на Украине, политолог Кирилл Молчанов.По его словам, дальнейшей политикой Зеленский обманул ожидания своих избирателей и приблизил точку обострения российско-украинских отношений.ООН выражает обеспокоенность тем, что происходит с церковью и журналистами на Украине. Напомним, ранее украинские журналисты обратились за помощью в организацию, в связи с чем Европейская федерация журналистов призвала Киев пересмотреть закон "О медиа".17 января помощник генсека ООН Илзе Брандс-Кехрис выступила на заседании Совбеза ООН и призвала Киев не допускать нарушений права на свободу вероисповедания. Однако власти Украины никак на это не реагируют.ПодзаголовокНа Украине введена политическая диктатура Зеленского, убивают несогласных с режимом войны против России, объяснил российский журналист, завкафедрой Херсонского государственного университета Александр Малькевич.Обозреватель интернет-издания "Украина.ру", журналист Владимир Скачко добавил, что неонацисты ведут Украину на убой и на заклание. "Нужно продвигать идею: война против России не является войной за Украину", – считает Скачко.Многие местные украинцы сейчас сидят в подполье, боясь репрессий. Многие не понимают, за что они должны воевать. Украина – в долгах перед Западом. Что делать?16 января украинский политик Виктор Медведчук опубликовал в газете "Известия" статью, в которой высказался о необходимости создать политическое движение из тех украинцев, кто не желает, чтобы его страна "стала местом геополитических разборок, как бы Запад ни требовал монополии на правду".

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2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

украина, киев, виктор медведчук, россия, нацисты, киевский режим, владимир зеленский, оон, запад, украинцы, эксклюзив