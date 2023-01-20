"Запад превратил страну в государство-камикадзе". Эксперты о настоящем и будущем Украины - 20.01.2023 Украина.ру
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"Запад превратил страну в государство-камикадзе". Эксперты о настоящем и будущем Украины
"Запад превратил страну в государство-камикадзе". Эксперты о настоящем и будущем Украины - 20.01.2023 Украина.ру
"Запад превратил страну в государство-камикадзе". Эксперты о настоящем и будущем Украины
Противники России – это далеко не вся Украина, которой Запад отвел роль "государства-камикадзе". В украинском обществе есть запрос на мирное урегулирование конфликта
2023-01-20T12:21
2023-01-20T12:21
украина
киев
виктор медведчук
россия
нацисты
киевский режим
владимир зеленский
оон
запад
украинцы
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На круглом столе "Другая Украина: кто стоит в оппозиции киевскому режиму внутри страны?" политологи обсудили партии войны и мира, предательство Зеленского, репрессии и отсутствие демократии в стране.Мероприятие, организованное Экспертным институтом социальных исследований, прошло 19 января в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Единства нетКиев создает видимое единство, удерживаемое на штыках, и пытается убедить весь мир в монолитности мнения среди украинского народа, уверен эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак. На самом деле никакого единства в стране нет, добавил он.Действительно, есть другая Украина, которую представляют беженцы, жители украинского юга, выходящие на митинги жены и матери военнослужащих, объяснил директор Института изучения последствий военных действий на Украине, политолог Кирилл Молчанов.По его словам, дальнейшей политикой Зеленский обманул ожидания своих избирателей и приблизил точку обострения российско-украинских отношений.ООН выражает обеспокоенность тем, что происходит с церковью и журналистами на Украине. Напомним, ранее украинские журналисты обратились за помощью в организацию, в связи с чем Европейская федерация журналистов призвала Киев пересмотреть закон "О медиа".17 января помощник генсека ООН Илзе Брандс-Кехрис выступила на заседании Совбеза ООН и призвала Киев не допускать нарушений права на свободу вероисповедания. Однако власти Украины никак на это не реагируют.ПодзаголовокНа Украине введена политическая диктатура Зеленского, убивают несогласных с режимом войны против России, объяснил российский журналист, завкафедрой Херсонского государственного университета Александр Малькевич.Обозреватель интернет-издания "Украина.ру", журналист Владимир Скачко добавил, что неонацисты ведут Украину на убой и на заклание. "Нужно продвигать идею: война против России не является войной за Украину", – считает Скачко.Многие местные украинцы сейчас сидят в подполье, боясь репрессий. Многие не понимают, за что они должны воевать. Украина – в долгах перед Западом. Что делать?16 января украинский политик Виктор Медведчук опубликовал в газете "Известия" статью, в которой высказался о необходимости создать политическое движение из тех украинцев, кто не желает, чтобы его страна "стала местом геополитических разборок, как бы Запад ни требовал монополии на правду".
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, киев, виктор медведчук, россия, нацисты, киевский режим, владимир зеленский, оон, запад, украинцы, эксклюзив
Украина, Киев, Виктор Медведчук, Россия, нацисты, киевский режим, Владимир Зеленский, ООН, Запад, украинцы, Эксклюзив

"Запад превратил страну в государство-камикадзе". Эксперты о настоящем и будущем Украины

12:21 20.01.2023
 
© РИА Новости
- РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости
Читать в
Анна Черкасова
Корреспондент
Все материалы
Противники России – это далеко не вся Украина, которой Запад отвел роль "государства-камикадзе". В украинском обществе есть запрос на мирное урегулирование конфликта
На круглом столе "Другая Украина: кто стоит в оппозиции киевскому режиму внутри страны?" политологи обсудили партии войны и мира, предательство Зеленского, репрессии и отсутствие демократии в стране.
Мероприятие, организованное Экспертным институтом социальных исследований, прошло 19 января в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Единства нет
Киев создает видимое единство, удерживаемое на штыках, и пытается убедить весь мир в монолитности мнения среди украинского народа, уверен эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак. На самом деле никакого единства в стране нет, добавил он.
Действительно, есть другая Украина, которую представляют беженцы, жители украинского юга, выходящие на митинги жены и матери военнослужащих, объяснил директор Института изучения последствий военных действий на Украине, политолог Кирилл Молчанов.

"Другая, мирная Украина – это те люди, которые проголосовали за Зеленского в 2019 году, чтобы уйти от диктатуры Порошенко и бесконечной войны с Россией", – пояснил Молчанов.

По его словам, дальнейшей политикой Зеленский обманул ожидания своих избирателей и приблизил точку обострения российско-украинских отношений.
ООН выражает обеспокоенность тем, что происходит с церковью и журналистами на Украине. Напомним, ранее украинские журналисты обратились за помощью в организацию, в связи с чем Европейская федерация журналистов призвала Киев пересмотреть закон "О медиа".
17 января помощник генсека ООН Илзе Брандс-Кехрис выступила на заседании Совбеза ООН и призвала Киев не допускать нарушений права на свободу вероисповедания. Однако власти Украины никак на это не реагируют.
Подзаголовок
На Украине введена политическая диктатура Зеленского, убивают несогласных с режимом войны против России, объяснил российский журналист, завкафедрой Херсонского государственного университета Александр Малькевич.

"Страна находится в руках обезумевшего нациста. Более 90 публичных лиц уничтожены фашисткой хунтой, в том числе глава Кременной Василий Струк, журналист Олесь Бузина. Киев душит церковь и СМИ, идёт геноцид граждан, угрозы, обыски", – отметил Малькевич.

Обозреватель интернет-издания "Украина.ру", журналист Владимир Скачко добавил, что неонацисты ведут Украину на убой и на заклание.
"Нужно продвигать идею: война против России не является войной за Украину", – считает Скачко.
Многие местные украинцы сейчас сидят в подполье, боясь репрессий. Многие не понимают, за что они должны воевать. Украина – в долгах перед Западом. Что делать?
"Чтобы уйти от навязанной Западом роли Украины как государства-камикадзе, нужна платформа для поиска консенсуса и выработки общего видения украинцев, несогласных с нынешним курсом Киева", – предположил Молчанов.
16 января украинский политик Виктор Медведчук опубликовал в газете "Известия" статью, в которой высказался о необходимости создать политическое движение из тех украинцев, кто не желает, чтобы его страна "стала местом геополитических разборок, как бы Запад ни требовал монополии на правду".
 
УкраинаКиевВиктор МедведчукРоссиянацистыкиевский режимВладимир ЗеленскийООНЗападукраинцыЭксклюзив
 
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