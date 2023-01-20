Мор днепровской рыбы и таиландские вояжи коррупционеров. Что происходит в Запорожье - 20.01.2023 Украина.ру
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Мор днепровской рыбы и таиландские вояжи коррупционеров. Что происходит в Запорожье
Мор днепровской рыбы и таиландские вояжи коррупционеров. Что происходит в Запорожье - 20.01.2023 Украина.ру
Мор днепровской рыбы и таиландские вояжи коррупционеров. Что происходит в Запорожье
В прифронтовом городе Запорожье, который пока подконтролен Киеву, после новогодних праздников продолжился отлов мужчин для восполнения потерь ВСУ, а в пределах черты города отмечается крупная экологическая катастрофа, связанная с резким сбросом воды в Днепре.
2023-01-20T07:09
2023-01-20T07:09
дмитрий ковалевич
эксклюзив
запорожье
украина
потери всу
днепр (река)
экология
отключение электричества
коррупция
рыба
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В городе тем временем всё меньше становятся лимиты выделяемой электроэнергии, поэтому со среды 18 января свет отключают на 4,5 часа через каждые два часа. На них накладываются еще и аварийные отключения, то есть в ряде районов свет дают только на пару часов ночью. Существующая генерация не покрывает и четверти потребления электричества, сообщили 18 января в компании "Укрэнерго".В облэнерго Запорожья не исключают вероятность полного блэкаута и предупреждают, что в таком случае котельные города не смогут обеспечивать население отоплением даже при наличии генераторов, так как их мощности хватит лишь на сами котельные.В прошлом году Запорожская областная администрация не раз попадала в скандалы, связанные с крупными хищениями гуманитарной помощи. В облдаминистрации проводились обыски. Одной из главных подозреваемых в хищениях является Злата Некрасова, заместитель губернатора области. Каково же было удивление запорожцев, когда основная фигурантка коррупционного скандала вместе с другими чиновниками областной администрации, опубликовала фото своего отдыха на новогодние праздники в Таиланде.В комментариях запорожцы обвиняют Некрасову в том, что она показывает фото роскошной жизни во время военных действий и обнищания большинства соотечественников. В ответ Злата Некрасова выдала серию националистических и русофобских постов в Инстаграмме, что на Украине обычно оберегает от обвинений в коррупции. В качестве контрольного "оберега" она опубликовала свое фото с Владимиром Зеленским.Жители Запорожья на текущей неделе публиковали кадры массового мора рыбы в Днепре – она оказалась в так называемой ледяной ловушке, где ей не хватает воздуха, после резкого сброса уровня воды. Тонны живой рыбы оказались запертыми также в мелких промерзающих протоках и плавнях. С началом оттепели в городе распространяется и запах гниющей рыбы. Погиб преимущественно молодняк карася, красноперки и сазана.Резкое снижение уровня воды в Каховском водохранилище фиксируют и на подконтрольной РФ части Запорожской области. Одна из наиболее вероятных причин сброса воды – попытка запустить на полную мощность турбины генераторов на ГЭС, расположенных по Днепру, чтобы компенсировать дефицит электроэнергии. Украина остро нуждается в дополнительных источниках электроэнергии и каскад днепровских ГЭС выступает сейчас существенным подспорьем. Хотя, как мы видим, это чревато экологической катастрофой.Некоторые комментаторы на Украине высказывают мысль, что воду в районе Запорожья намеренно сливают, чтобы Днепр обмелел и ВСУ смогли форсировать его. Однако даже при снижении уровня воды на несколько метров переправить военную технику без мостов достаточно сложно.В начале года по городу Запорожье было несколько прилётов по жилой застройке. Во всех случаях власти обвиняли россиян в обстреле ракетами С-300 – противовоздушными ракетами, которые использует ВСУ. Сейчас же разгорается скандал, так как люди, потерявшие жилье, не получили никакой компенсации или альтернативного жилья, поэтому вынуждены ютиться у родственников. Жители Запорожья сравнивают выплаты пострадавшим в других городах Украины и утверждают, что за утрату жилья им выплатили лишь по 6000 гривен (9000 р.), а начало программы восстановления жилья перенесли на 2025 год, до которого еще надо как-то дожить.Мало того, им продолжают приходить квитанции за коммунальные услуги в уже не существующих домах. "Ни о какой компенсации жилья и речи не было от местных властей. Приезжало телевидение именно к нашему дому, где выступали местные власти. И потом я читала, что якобы было заявление, что всем жильцам было предложено жилье взамен разрушенному, но все отказались. Якобы все жильцы изъявили желание дожидаться восстановления дома и своих квартир. Но такого не было. Никто ничего не предлагал. Все только для прессы. А где жить? Люди остались без ничего. Даже временного ничего не предложили", - комментирует ситуацию жительница Запорожья Наталья Лелецкая.Жителям Запорожья предлагают выезжать из города, получить статус внутреннего переселенца и получать за это 2000 гр в месяц. Попутно военные власти периодически информируют население о вероятном новом наступлении российских войск на запорожском направлении. Однако местные жители пишут, что мужчинам уже достаточно сложно выехать из города и не попасть в ряды ВСУ на каком-нибудь из блокпостов.
https://ukraina.ru/20230117/1042698091.html
https://ukraina.ru/20230119/1042759278.html
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Дмитрий Ковалевич
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дмитрий ковалевич, эксклюзив, запорожье, украина, потери всу, днепр (река), экология, отключение электричества, коррупция, рыба, сво
Дмитрий Ковалевич, Эксклюзив, Запорожье, Украина, потери ВСУ, Днепр (река), экология, отключение электричества, коррупция, рыба, СВО

Мор днепровской рыбы и таиландские вояжи коррупционеров. Что происходит в Запорожье

07:09 20.01.2023
 
© commons.wikimedia.org / Alexey TolmachovЗапорожье
Запорожье - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© commons.wikimedia.org / Alexey Tolmachov
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор Ukraina.ru
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В прифронтовом городе Запорожье, который пока подконтролен Киеву, после новогодних праздников продолжился отлов мужчин для восполнения потерь ВСУ, а в пределах черты города отмечается крупная экологическая катастрофа, связанная с резким сбросом воды в Днепре.
В городе тем временем всё меньше становятся лимиты выделяемой электроэнергии, поэтому со среды 18 января свет отключают на 4,5 часа через каждые два часа. На них накладываются еще и аварийные отключения, то есть в ряде районов свет дают только на пару часов ночью. Существующая генерация не покрывает и четверти потребления электричества, сообщили 18 января в компании "Укрэнерго".
В облэнерго Запорожья не исключают вероятность полного блэкаута и предупреждают, что в таком случае котельные города не смогут обеспечивать население отоплением даже при наличии генераторов, так как их мощности хватит лишь на сами котельные.
В прошлом году Запорожская областная администрация не раз попадала в скандалы, связанные с крупными хищениями гуманитарной помощи. В облдаминистрации проводились обыски. Одной из главных подозреваемых в хищениях является Злата Некрасова, заместитель губернатора области. Каково же было удивление запорожцев, когда основная фигурантка коррупционного скандала вместе с другими чиновниками областной администрации, опубликовала фото своего отдыха на новогодние праздники в Таиланде.
В комментариях запорожцы обвиняют Некрасову в том, что она показывает фото роскошной жизни во время военных действий и обнищания большинства соотечественников. В ответ Злата Некрасова выдала серию националистических и русофобских постов в Инстаграмме, что на Украине обычно оберегает от обвинений в коррупции. В качестве контрольного "оберега" она опубликовала свое фото с Владимиром Зеленским.
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17 января, 14:22
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Жители Запорожья на текущей неделе публиковали кадры массового мора рыбы в Днепре – она оказалась в так называемой ледяной ловушке, где ей не хватает воздуха, после резкого сброса уровня воды. Тонны живой рыбы оказались запертыми также в мелких промерзающих протоках и плавнях. С началом оттепели в городе распространяется и запах гниющей рыбы. Погиб преимущественно молодняк карася, красноперки и сазана.
Резкое снижение уровня воды в Каховском водохранилище фиксируют и на подконтрольной РФ части Запорожской области. Одна из наиболее вероятных причин сброса воды – попытка запустить на полную мощность турбины генераторов на ГЭС, расположенных по Днепру, чтобы компенсировать дефицит электроэнергии. Украина остро нуждается в дополнительных источниках электроэнергии и каскад днепровских ГЭС выступает сейчас существенным подспорьем. Хотя, как мы видим, это чревато экологической катастрофой.
Некоторые комментаторы на Украине высказывают мысль, что воду в районе Запорожья намеренно сливают, чтобы Днепр обмелел и ВСУ смогли форсировать его. Однако даже при снижении уровня воды на несколько метров переправить военную технику без мостов достаточно сложно.
В начале года по городу Запорожье было несколько прилётов по жилой застройке. Во всех случаях власти обвиняли россиян в обстреле ракетами С-300 – противовоздушными ракетами, которые использует ВСУ. Сейчас же разгорается скандал, так как люди, потерявшие жилье, не получили никакой компенсации или альтернативного жилья, поэтому вынуждены ютиться у родственников. Жители Запорожья сравнивают выплаты пострадавшим в других городах Украины и утверждают, что за утрату жилья им выплатили лишь по 6000 гривен (9000 р.), а начало программы восстановления жилья перенесли на 2025 год, до которого еще надо как-то дожить.
- РИА Новости, 1920, 19.01.2023
Вчера, 08:29
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Мало того, им продолжают приходить квитанции за коммунальные услуги в уже не существующих домах. "Ни о какой компенсации жилья и речи не было от местных властей. Приезжало телевидение именно к нашему дому, где выступали местные власти. И потом я читала, что якобы было заявление, что всем жильцам было предложено жилье взамен разрушенному, но все отказались. Якобы все жильцы изъявили желание дожидаться восстановления дома и своих квартир. Но такого не было. Никто ничего не предлагал. Все только для прессы. А где жить? Люди остались без ничего. Даже временного ничего не предложили", - комментирует ситуацию жительница Запорожья Наталья Лелецкая.
Жителям Запорожья предлагают выезжать из города, получить статус внутреннего переселенца и получать за это 2000 гр в месяц. Попутно военные власти периодически информируют население о вероятном новом наступлении российских войск на запорожском направлении. Однако местные жители пишут, что мужчинам уже достаточно сложно выехать из города и не попасть в ряды ВСУ на каком-нибудь из блокпостов.
 
Дмитрий КовалевичЭксклюзивЗапорожьеУкраинапотери ВСУДнепр (река)экологияотключение электричествакоррупциярыбаСВО
 
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