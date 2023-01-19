https://ukraina.ru/20230119/1042782162.html

Кто расшибёт энергетический лоб: Юшков о двойном потолке на нефтепродукты и коллапсе Украины. Видео

Кто расшибёт энергетический лоб: Юшков о двойном потолке на нефтепродукты и коллапсе Украины. Видео - 19.01.2023 Украина.ру

Кто расшибёт энергетический лоб: Юшков о двойном потолке на нефтепродукты и коллапсе Украины. Видео

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал об... Украина.ру, 19.01.2023

2023-01-19T16:14

2023-01-19T16:14

2023-01-19T16:14

видео

игорь юшков

россия

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энергетика

нефть

газ

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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал об энергетической ситуации в Киеве, а также о двойном потолке цен на нефтепродукты и о судьбе наших СПГ-танкеров: 00:47 - Насколько серьёзна энергетическая ситуация в Киеве с учётом зимнего периода? Какими могут быть последствия? 03:38 - Энергетический кризис в Европе: кто настоящий виновник текущих событий? 07:03 - Что грозит промышленности Германии при переходе с российского топлива на СПГ из США? 08:30 - Двойной потолок цен на нефтепродукты: что это и каковы реальные угрозы? 10:03 - Возможно ли снижение потолка цен на российскую нефть? 11:25 - Французская компания GTT ушла из России: какова дальнейшая судьба наших СПГ-танкеров? 15:06 – Какова важность "Сахалин-2" и новой договорённости для обеих сторон? Энергетическая инфраструктура Киева может выйти из строя в любой момент, так как у России есть возможность нанести удары по критически важным объектам. Об этом заявил в понедельник мэр Киева Виталий Кличко в интервью агентству Reuters на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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