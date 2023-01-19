https://ukraina.ru/20230119/1042782162.html
Кто расшибёт энергетический лоб: Юшков о двойном потолке на нефтепродукты и коллапсе Украины. Видео
Кто расшибёт энергетический лоб: Юшков о двойном потолке на нефтепродукты и коллапсе Украины. Видео - 19.01.2023 Украина.ру
Кто расшибёт энергетический лоб: Юшков о двойном потолке на нефтепродукты и коллапсе Украины. Видео
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал об... Украина.ру, 19.01.2023
2023-01-19T16:14
2023-01-19T16:14
2023-01-19T16:14
видео
игорь юшков
россия
украина
сша
ес
германия
энергетика
нефть
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/13/1042781664_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_26b955ef9942a939523ebf64bc3cb569.jpg
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал об энергетической ситуации в Киеве, а также о двойном потолке цен на нефтепродукты и о судьбе наших СПГ-танкеров: 00:47 - Насколько серьёзна энергетическая ситуация в Киеве с учётом зимнего периода? Какими могут быть последствия? 03:38 - Энергетический кризис в Европе: кто настоящий виновник текущих событий? 07:03 - Что грозит промышленности Германии при переходе с российского топлива на СПГ из США? 08:30 - Двойной потолок цен на нефтепродукты: что это и каковы реальные угрозы? 10:03 - Возможно ли снижение потолка цен на российскую нефть? 11:25 - Французская компания GTT ушла из России: какова дальнейшая судьба наших СПГ-танкеров? 15:06 – Какова важность "Сахалин-2" и новой договорённости для обеих сторон? Энергетическая инфраструктура Киева может выйти из строя в любой момент, так как у России есть возможность нанести удары по критически важным объектам. Об этом заявил в понедельник мэр Киева Виталий Кличко в интервью агентству Reuters на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/13/1042781664_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dd09a2d77ac45f8281f55eb6de7589b9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, игорь юшков, россия, украина, сша, ес, германия, энергетика, нефть, газ, кризис, потолок цен, коллапс, киев, видео
Видео, Игорь Юшков, Россия, Украина, США, ЕС, Германия, энергетика, нефть, газ, кризис, потолок цен, коллапс, Киев
Кто расшибёт энергетический лоб: Юшков о двойном потолке на нефтепродукты и коллапсе Украины. Видео
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру
рассказал об энергетической ситуации в Киеве, а также о двойном потолке цен на нефтепродукты и о судьбе наших СПГ-танкеров:
00:47 - Насколько серьёзна энергетическая ситуация в Киеве с учётом зимнего периода? Какими могут быть последствия?
03:38 - Энергетический кризис в Европе: кто настоящий виновник текущих событий?
07:03 - Что грозит промышленности Германии при переходе с российского топлива на СПГ из США?
08:30 - Двойной потолок цен на нефтепродукты: что это и каковы реальные угрозы?
10:03 - Возможно ли снижение потолка цен на российскую нефть?
11:25 - Французская компания GTT ушла из России: какова дальнейшая судьба наших СПГ-танкеров?
15:06 – Какова важность "Сахалин-2" и новой договорённости для обеих сторон?
Энергетическая инфраструктура Киева может выйти из строя в любой момент, так как у России есть возможность нанести удары по критически важным объектам. Об этом заявил в понедельник мэр Киева Виталий Кличко в интервью агентству Reuters на полях Всемирного экономического форума в Давосе.