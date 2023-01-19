Кто расшибёт энергетический лоб: Юшков о двойном потолке на нефтепродукты и коллапсе Украины. Видео - 19.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230119/1042782162.html
Кто расшибёт энергетический лоб: Юшков о двойном потолке на нефтепродукты и коллапсе Украины. Видео
Кто расшибёт энергетический лоб: Юшков о двойном потолке на нефтепродукты и коллапсе Украины. Видео - 19.01.2023 Украина.ру
Кто расшибёт энергетический лоб: Юшков о двойном потолке на нефтепродукты и коллапсе Украины. Видео
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал об... Украина.ру, 19.01.2023
2023-01-19T16:14
2023-01-19T16:14
видео
игорь юшков
россия
украина
сша
ес
германия
энергетика
нефть
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/13/1042781664_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_26b955ef9942a939523ebf64bc3cb569.jpg
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал об энергетической ситуации в Киеве, а также о двойном потолке цен на нефтепродукты и о судьбе наших СПГ-танкеров: 00:47 - Насколько серьёзна энергетическая ситуация в Киеве с учётом зимнего периода? Какими могут быть последствия? 03:38 - Энергетический кризис в Европе: кто настоящий виновник текущих событий? 07:03 - Что грозит промышленности Германии при переходе с российского топлива на СПГ из США? 08:30 - Двойной потолок цен на нефтепродукты: что это и каковы реальные угрозы? 10:03 - Возможно ли снижение потолка цен на российскую нефть? 11:25 - Французская компания GTT ушла из России: какова дальнейшая судьба наших СПГ-танкеров? 15:06 – Какова важность "Сахалин-2" и новой договорённости для обеих сторон? Энергетическая инфраструктура Киева может выйти из строя в любой момент, так как у России есть возможность нанести удары по критически важным объектам. Об этом заявил в понедельник мэр Киева Виталий Кличко в интервью агентству Reuters на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/13/1042781664_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dd09a2d77ac45f8281f55eb6de7589b9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, игорь юшков, россия, украина, сша, ес, германия, энергетика, нефть, газ, кризис, потолок цен, коллапс, киев, видео
Видео, Игорь Юшков, Россия, Украина, США, ЕС, Германия, энергетика, нефть, газ, кризис, потолок цен, коллапс, Киев

Кто расшибёт энергетический лоб: Юшков о двойном потолке на нефтепродукты и коллапсе Украины. Видео

16:14 19.01.2023
 
Читать в
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал об энергетической ситуации в Киеве, а также о двойном потолке цен на нефтепродукты и о судьбе наших СПГ-танкеров:
00:47 - Насколько серьёзна энергетическая ситуация в Киеве с учётом зимнего периода? Какими могут быть последствия?
03:38 - Энергетический кризис в Европе: кто настоящий виновник текущих событий?
07:03 - Что грозит промышленности Германии при переходе с российского топлива на СПГ из США?
08:30 - Двойной потолок цен на нефтепродукты: что это и каковы реальные угрозы?
10:03 - Возможно ли снижение потолка цен на российскую нефть?
11:25 - Французская компания GTT ушла из России: какова дальнейшая судьба наших СПГ-танкеров?
15:06 – Какова важность "Сахалин-2" и новой договорённости для обеих сторон?
Энергетическая инфраструктура Киева может выйти из строя в любой момент, так как у России есть возможность нанести удары по критически важным объектам. Об этом заявил в понедельник мэр Киева Виталий Кличко в интервью агентству Reuters на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
 
ВидеоИгорь ЮшковРоссияУкраинаСШАЕСГерманияэнергетиканефтьгазкризиспотолок ценколлапсКиев
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:07Украинский боевик-рэкетир уверен, что за гибелью главы МВД стоит наркобизнес и Аваков
16:31Семен Багдасаров: кто он
16:15Украина удивила Лукашенко, у России есть ресурсы для СВО: что говорили об Украине в мире 19 января
16:14Кто расшибёт энергетический лоб: Юшков о двойном потолке на нефтепродукты и коллапсе Украины. Видео
16:12Грекокатолики и Почаевская лавра, помощь британцам. Главное на Украине на 16:00 19 января
15:02Алексей Подберёзкин: Россия сожжет танковую бригаду "Леопардов" и к апрелю покончит с ВСУ
14:38Никита Мендкович: Эта война не закончится Украиной, прокси-война продолжится в других точках планеты
14:34Александр Артамонов: ВСУ остались без снарядов и людей, поэтому США готовят два коварных удара по России
14:31"Тактика меняется": Алёхин об огненном кулаке России. Видео
14:26Украинский завтрак в Давосе: оружие для Зеленского, вера в Путина и мир без олигархов
14:24Шведский премьер заявил о передаче киевскому режиму крупнокалиберной артиллерии
14:13Арест Греты Тунберг. Война на Украине усилила климатический кризис
14:07Полковник Семен Багдасаров: Как НАТО будет готовить ВСУ к наступлению и что мы этому противопоставим
13:51Захарова объяснила, чем обернутся гонения на православие на Украине
13:45Зеленский приступает к зачистке своей команды: названа первая жертва
13:43У российской спецоперации на Украине появился свой хит
13:10Крещенское чудо. В Донецке после освящения воды пошел дождь
13:09Песков дал совет Зеленскому насчет Путина
12:54Сторонники Украины устроили провокацию на матче российского теннисиста на Australian Open
12:49Сергей Веселовский о начале работы Сбербанка в Крыму и о том, куда уедут из Киева враги России
Лента новостейМолния