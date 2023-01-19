https://ukraina.ru/20230119/1042776220.html

Украинский завтрак в Давосе: оружие для Зеленского, вера в Путина и мир без олигархов

Украинский завтрак в Давосе: оружие для Зеленского, вера в Путина и мир без олигархов - 19.01.2023 Украина.ру

Украинский завтрак в Давосе: оружие для Зеленского, вера в Путина и мир без олигархов

"Украинский завтрак" — никакой не завтрак, а организуемая олигархом Виктором Пинчуком дискуссия по вопросам, касающимся Украины. Чаще всего там выступает президент Украины и высокопоставленные эксперты

2023-01-19T14:26

2023-01-19T14:26

2023-01-19T15:02

внешняя политика

давос

владимир зеленский

украина

россия

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эксклюзив

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В этот раз эксперты были как на подбор: экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, заместитель канадского премьера Кристина (Хрыстя) Фриланд, спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри и другие полуофициальные лица. Модератором дискуссии был журналист CNN Фарид Закария.Выступление президента Владимира Зеленского показалось нам несколько бессвязным, но это вина самого формата — участники дискуссии отвечают на вопросы ведущего. Зеленский же актёр традиционного, а не оригинального жанра — способность к внятной импровизации не является его сильной стороной.Главным образом Зеленский говорил о том, что Украине необходимо оружие, в частности системы большей дальности, чтобы наносить удары по территории Украины, в частности по Херсону. Он, конечно, имел в виду, что ему надо обезопасить жителей Херсона от обстрелов, но понять это очень сложно. Также Зеленскому нужно оружие, чтобы «вернуть Крым».Формулировка: «Мы боремся против всей этой тирании, которая публично называет себя соседями».О перемирии: «Есть ещё возможность у Российской Федерации выйти с этой территории, которую они оккупировали ещё в 2014 году. Никто не говорит, что можно сохранить отношения, но они могут сохранить жизни своих же людей».Собственно, это очередное повторение чёткой позиции Украины, которая повторялась неоднократно (например, министром обороны Резниковым 18 января): Украина будет вести переговоры только с позиции победителя, а результатом переговоров должна быть только капитуляция России.О переговорах: «Сегодня я не совсем понимаю, с кем говорить, о чём говорить. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется, телевизионщики поймут, на хромакее… Я не очень понимаю, что это он. Я не очень понимаю, живой ли он. Я не очень понимаю, принимает ли он решения. Сначала Россия должна найти кого-нибудь, а потом предлагать что-то».Можем констатировать редкое единодушие сторон: Зеленский не собирается вести переговоры с Путиным (потому что не верит в его существование), а Россия, по словам Лаврова, — с Зеленским (потому что верит в его существование).Другие выступления были ещё менее содержательными.Борис Джонсон пообещал, что Путин не использует ядерное оружие, потому что «у него сейчас экономический паралич, он теряет почву под ногами». И вообще, хватит думать о Путине, надо думать об Украине, и пояснил, как именно надлежит думать — «дайте им танки!»Джон Керри: «Не знаю, получится ли что-то у Украины, но в экологии всё будет хуже». И пообещал «зелёное восстановление» Украины.Хрыстя Фриланд: «Россия должна заплатить за тот вред, который она нанесла Украине. Санкции работают».Больше всего нам понравилось эмоциональное выступление исполнительного директора компании BlackRock Ларри Финка. Поистине, оно было достойно известного выступления великого комбинатора в Васюках. Чего стоит только одна фраза: «Украина станет маяком для всего мира, которая покажет, что олигархи — не часть будущего, а капитализм будет двигать мир». К сожалению, камера не показала выражения лица Виктора Пинчука в этот момент.В целом, была получена именно та картинка, которую хотели получить организаторы: «весь мир с Украиной, весь мир верит в победу Украины, весь мир не будет считаться с Россией». То, что «весь мир» представлен отставными рептилоидами с лицами Дориана Грея (мы отлично помним, как пару десятилетий назад выглядели Пинчук и Керри), отношения к делу не имеет.

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внешняя политика, давос, владимир зеленский, украина, россия, запад, эксклюзив