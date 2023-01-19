https://ukraina.ru/20230119/1042771873.html

Экс-глава Офиса Зеленского насмешил нелепыми фото из Донбасса

Экс-глава Офиса Зеленского насмешил нелепыми фото из Донбасса - 19.01.2023 Украина.ру

Экс-глава Офиса Зеленского насмешил нелепыми фото из Донбасса

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан на днях опубликовал в своих соцсетях фотографии из Артемовска (Бахмута), который пока еще остается под контролем Киева. Пользователи сети обратили на странный внешний вид бывшего чиновника и его неуместное выражение лица

2023-01-19T12:46

2023-01-19T12:46

2023-01-19T12:46

новости

андрей богдан

фото

артёмовск (бахмут)

бронежилеты

донбасс

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Богдан возглавлял Администрацию, а затем Офис президента Украины с 2019 по 2020 гг. После начала российской спецоперации он сбежал в Австрию, вернувшись на Украину в марте. Экс-глава Офиса Зеленского тогда же записался в тероборону, однако никакого реального участия в боевых действиях не принимает.Сначала Богдан выложил фото на фоне автомобиля, окрашенного в защитные цвета и написал, что заехал на фронт и передал украинским военным снаряжение и прочую помощь. Потом он выложил еще порцию фотографий, заявив, что находится в Артемовске. На одном из снимков он с улыбкой позирует на фоне здания с выбитыми окнами, на другом - стоит на фоне стелы с украинским флагом в каске и со сдвинутым на бок маленьким бронежилетом. "Война не щадит никого", "Что это? Кто это? Ниф-Ниф или Наф-Наф?", "Быв. глава ОП Зеленского Богдан якобы в Бахмуте (кроме надписи краской ничего не понятно про реальное место, кроме одного — ну и свин!", - написали украинские и российские Telegram-каналы."Богдан никаких официальных должностей сейчас не занимает — поэтому цель у такой поездки могла быть только одна. Чтобы попиариться, вестимо. Однако и это получилось не очень — выглядит Богдан в каске довольно смешно", - прокомментировал фотосессию экс-главы ОП Telegram-канал Украина.ру.

https://ukraina.ru/20230119/1042765254.html

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новости, андрей богдан, фото, артёмовск (бахмут), бронежилеты, донбасс