Экс-глава Офиса Зеленского насмешил нелепыми фото из Донбасса - 19.01.2023 Украина.ру
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Экс-глава Офиса Зеленского насмешил нелепыми фото из Донбасса
Экс-глава Офиса Зеленского насмешил нелепыми фото из Донбасса - 19.01.2023 Украина.ру
Экс-глава Офиса Зеленского насмешил нелепыми фото из Донбасса
Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан на днях опубликовал в своих соцсетях фотографии из Артемовска (Бахмута), который пока еще остается под контролем Киева. Пользователи сети обратили на странный внешний вид бывшего чиновника и его неуместное выражение лица
2023-01-19T12:46
2023-01-19T12:46
новости
андрей богдан
фото
артёмовск (бахмут)
бронежилеты
донбасс
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Богдан возглавлял Администрацию, а затем Офис президента Украины с 2019 по 2020 гг. После начала российской спецоперации он сбежал в Австрию, вернувшись на Украину в марте. Экс-глава Офиса Зеленского тогда же записался в тероборону, однако никакого реального участия в боевых действиях не принимает.Сначала Богдан выложил фото на фоне автомобиля, окрашенного в защитные цвета и написал, что заехал на фронт и передал украинским военным снаряжение и прочую помощь. Потом он выложил еще порцию фотографий, заявив, что находится в Артемовске. На одном из снимков он с улыбкой позирует на фоне здания с выбитыми окнами, на другом - стоит на фоне стелы с украинским флагом в каске и со сдвинутым на бок маленьким бронежилетом. "Война не щадит никого", "Что это? Кто это? Ниф-Ниф или Наф-Наф?", "Быв. глава ОП Зеленского Богдан якобы в Бахмуте (кроме надписи краской ничего не понятно про реальное место, кроме одного — ну и свин!", - написали украинские и российские Telegram-каналы."Богдан никаких официальных должностей сейчас не занимает — поэтому цель у такой поездки могла быть только одна. Чтобы попиариться, вестимо. Однако и это получилось не очень — выглядит Богдан в каске довольно смешно", - прокомментировал фотосессию экс-главы ОП Telegram-канал Украина.ру.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, андрей богдан, фото, артёмовск (бахмут), бронежилеты, донбасс
Новости, Андрей Богдан, фото, Артёмовск (Бахмут), бронежилеты, Донбасс

Экс-глава Офиса Зеленского насмешил нелепыми фото из Донбасса

12:46 19.01.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Андрей БогданАндрей Богдан
Андрей Богдан - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Андрей Богдан
Читать в
Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан на днях опубликовал в своих соцсетях фотографии из Артемовска (Бахмута), который пока еще остается под контролем Киева. Пользователи сети обратили на странный внешний вид бывшего чиновника и его неуместное выражение лица
Богдан возглавлял Администрацию, а затем Офис президента Украины с 2019 по 2020 гг. После начала российской спецоперации он сбежал в Австрию, вернувшись на Украину в марте. Экс-глава Офиса Зеленского тогда же записался в тероборону, однако никакого реального участия в боевых действиях не принимает.
Сначала Богдан выложил фото на фоне автомобиля, окрашенного в защитные цвета и написал, что заехал на фронт и передал украинским военным снаряжение и прочую помощь.
Потом он выложил еще порцию фотографий, заявив, что находится в Артемовске.
На одном из снимков он с улыбкой позирует на фоне здания с выбитыми окнами, на другом - стоит на фоне стелы с украинским флагом в каске и со сдвинутым на бок маленьким бронежилетом.
"Война не щадит никого", "Что это? Кто это? Ниф-Ниф или Наф-Наф?", "Быв. глава ОП Зеленского Богдан якобы в Бахмуте (кроме надписи краской ничего не понятно про реальное место, кроме одного — ну и свин!", - написали украинские и российские Telegram-каналы.
"Богдан никаких официальных должностей сейчас не занимает — поэтому цель у такой поездки могла быть только одна. Чтобы попиариться, вестимо. Однако и это получилось не очень — выглядит Богдан в каске довольно смешно", - прокомментировал фотосессию экс-главы ОП Telegram-канал Украина.ру.
Елена Зеленская Давос
10:22
Знала заранее: странная реакция Зеленской на гибель главы МВД попала в сетьБританские читатели издания Daily Mail сочли слезы Елены Зеленской наигранными, . А именно так она отреагировала во время присутствия на Давосском форуме на новость о падении вертолета с руководством МВД Украины на здание детского сада в Броварах 18 января
 
НовостиАндрей БогданфотоАртёмовск (Бахмут)бронежилетыДонбасс
 
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