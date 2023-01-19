https://ukraina.ru/20230119/1042765788.html

Гибель Монастырского – свидетельство конфликта в украинском руководстве?

Гибель Монастырского – свидетельство конфликта в украинском руководстве? - 19.01.2023 Украина.ру

Гибель Монастырского – свидетельство конфликта в украинском руководстве?

После катастрофы вертолёта, на котором летел глава МВД, российские СМИ "расцвели" заголовками типа "диверсия или война силовиков?" Мы такого рода версии не исключаем.

2023-01-19T10:34

2023-01-19T10:34

2023-01-19T10:36

эксклюзив

денис монастырский

мвд

кирилл буданов

владимир зеленский

контрабанда

политика

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Более того, мы понимаем логику коллег – нам надо искать щели в монолите украинской власти и пытаться забить в них клинья. В то же время, необходимо, чтобы версии были хоть в какой-то мере обоснованы.Например, когда мы говорим о ненаблюдаемом фактически конфликте между Зеленским и Залужным, то мы исходим из логики и здравого смысла – такой конфликт должен существовать объективно, поскольку к одним и тем же вопросам они подходят с разных сторон. Президента интересует медийно-политическая составляющая, главкома – оперативная. А там уже легко представить пожелание президента одержать победу (или потерпеть поражение) к запланированной дате очередной встречи в формате "Рамштайн".Однако то, что пишут о Монастырском у нас вызывает сомнения.Вот, например, телеграм-канал "Джокер ДНР" сообщает: "министр МВД Украины давно знал о том, что руководство Минобороны торгует западным вооружением, которое приходит на Украину в виде помощи в пользу третьих стран, а курирует этот процесс непосредственно начальник ГУР Буданов. (…) Руководство МВД хотело свою долю и начали собирать данные через свои структурные подразделения, которые связанны с разведкой и наружкой. В результате этого, им удалось добыть доказательства и начался шантаж".Во-первых, по должности глава МВД является высшим руководителем Государственной пограничной службы. Без участия пограничников никакие контрабандные схемы не строятся. А тут схема такая, когда нужно ещё и полицию привлекать – мало не поймать груз оружия на границе, надо ещё не найти его на территории страны… Поэтому "давно знал", это в смысле с самого начала был в теме, в курсе, в доле. А не "собирал данные".Во-вторых, МВД – один из важнейших инструментов поддержания режима личной власти Зеленского, а Монастырский – доверенное лицо самого президента. Друг семьи, работавший в качестве юриста со студией "Квартал 95". О степени доверия к нему говорит то, что Зеленский не стал "разбирать" собранное под Авакова "суперминистерство". Даже сейчас, когда пограничники и гвардейцы находятся под оперативным управлением военных, из МВД их никто не забирает. Хотя двойное подчинение наверняка создаёт проблемы.Схема с контрабандой оружия наверняка курируется лично президентом, а, следовательно, и глава МВД в неё был включен им же. Мог ли он захотеть большую долю? Мог, но в отличие от ГУР и СБУ у него нет инструментов, чтобы выполнить большую часть работы. МВД тут "стоит на шухере", когда реальные пацаны делят большие деньги.Другое дело, что у главы МВД могли быть сомнения в кристальной честности Буданова – не "крысит" ли он часть доходов мимо "общака"? Конфликт на такой почве не исключён, но, по нашему мнению, не соответствует психологическому портрету Буданова.Последний не даром выглядит самодовольным павлином. Он в кратчайшие сроки сделал блестящую карьеру, став из обычного оперативника главой основной разведывательной службы страны. В 36 лет! Причём должность его публичная – вся страна знает, что он знает всё. В конце концов, он профессиональный военный – у него другая мотивация, чем у бизнесмена, который за копейку удавится.В общем, версия "Джокера", что называется, "тухлая". Но это, разумеется, не означает, что Монастырского не могли убить. Могли, конечно. Это мог быть "привет" от, например, олигархов, недовольных политикой президента. Или даже от Запада. Среди заинтересованных лиц – Арсен Аваков (хотя считалось, что назначение Монастырского его полностью устраивает) и Пётр Порошенко. В конце концов, сам по себе пост главы МВД очень "вкусный", а вывод из политической игры Монастырского может повлечь за собой действительно тектонические изменения в окружении президента (кто-то уже заботливо начал распускать слухи о грядущей отставке Андрея Ермака). Так или иначе, мы не исключаем диверсию или даже прямой теракт и не очень верим в результаты официального расследования. Но призываем, всё же, ситуацию не упрощать.Главными же версиями, на наш взгляд, по-прежнему остаются техническая неисправность и ошибка экипажа.Напомним, что вертолёты H225 Super Puma считаются проблемными – их эксплуатация дважды запрещалась после резонансных катастроф (в 2012 и 2016 годах). Они производятся и сейчас, но – после изменения конструкции. Проданные же Украине машины относятся к старой версии, прошедшей модернизацию (точнее демодернизацию – проблемный узел был заменён на более старую конструкцию).Мы уточнили информацию у наших украинских источников и те подтвердили, что французские вертолёты, используемые на Украине с 2018 года, показали себя комфортными в эксплуатации и обслуживании, а также беспроблемными с точки зрения ремонта (по сравнению с советскими Ми). Главной причиной простоя была необходимость ждать поставки выработавших гарантийный ресурс блоков и агрегатов (они по истечении указанного в спецификации времени работы заменяются превентивно, не дожидаясь перитонита). Нынешняя катастрофа – первая потеря французского вертолёта, закупленного по контракту 2018 года.Тем не менее, исключать техническую версию мы бы не стали – просто исходя из имеющейся информации по поведении вертолёта перед катастрофой.P.S.: Ряд телеграм-каналов сообщил, что министр действительно летел в "горячую точку" – в элитную баню, места в которой заказала его заместитель Мэри Акопян. Персонаж интересный – будучи специалистом по восточной филологии (окончила Симферопольский университет) она несколько лет возглавляла Департамент международного сотрудничества. Странность перестаёт быть странностью, если вспомнить национальность экс-министра Авакова.

https://ukraina.ru/20220328/1033630680.html

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эксклюзив, денис монастырский, мвд, кирилл буданов, владимир зеленский, контрабанда, политика