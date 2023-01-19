Освобождение ДНР: в апреле-мае начнутся бои за Славянск и Краматорск - 19.01.2023 Украина.ру
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Освобождение ДНР: в апреле-мае начнутся бои за Славянск и Краматорск
Освобождение ДНР: в апреле-мае начнутся бои за Славянск и Краматорск - 19.01.2023 Украина.ру
Освобождение ДНР: в апреле-мае начнутся бои за Славянск и Краматорск
После падения Соледара на донбасском фронте, естественно, никакого затишья не наступило. Активные бои продолжаются не только в Бахмуте, но и под Донецком.
2023-01-19T08:17
2023-01-19T08:17
эксклюзив
спецоперация
украина
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Прежде всего, на западе столицы ДНР – донецкие подразделения продолжают успешное освобождение Марьинки, откуда еще совсем недавно ВСУ вели обстрелы Петровского, Кировского и Куйбышевского районов города.Украинцы практически выбиты из Марьинки: все высотные здания уже под контролем дончан. Хотя ВСУ продолжают цепляться там за частный сектор, однако свою дальнобойную артиллерию они вынуждены отодвинуть от Донецка. Теперь они бьют по нему из Курахово, Кураховского и Галицыновки 155-м натовским калибром из гаубиц - американских М777 и французских "Цезарей". Так как по центру города эти артиллерийские системы уже достать не могут, то по целям в центральных Ворошиловском и Калининском районах украинцы ведут огонь из Хаймерсов и из "Градов", который могут работать с расстояния в 40 км.Военкор и донецкий общественный деятель старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал Украина.ру о военных перспективах подразделений ДНР под Донецком:"Мы не только практически очистили Марьинку за исключением частного сектора, находящегося за многоэтажками, но и взяли под контроль часть тамошней дороги – Кураховское кольцо. Однако окончательное освобождение Марьинки идет трудно – ВСУ упираются. Предполагаю, что для полной зачистки этого городка надо еще 2-4 недели.Рядом с Марьинкой мы сейчас взяли небольшой населенный пункт Победа. Он небольшой – буквально 2 улицы. До начала боевых действий там жило 30-40 человек.Рано или поздно ЧВК "Вагнер" возьмут Артемовск, и тогда вместе с нашими подразделениями, которые воюют под Горловкой, они пойдут на Авдеевку. Зайдут ей в тыл, и тогда украинская оборона в этом городе будет обречена. Сейчас в Авдеевке из гражданских практически никого не осталось: из 60 тысяч довоенного населения там продолжают жить 3 тысячи человек. Видимо, они не могут покинуть город. Авдеевка со стороны Донецка очень сильно укреплена, поэтому брать ее надо с тыла.Падение Артемовска приведет к тому, что будет взят еще и Нью-Йорк, а бои переместятся на линию Славянск-Краматорск-Дружковка".Никто в Донецке не сомневается в том, что главная военная кампания аж до следующей осени будет разворачиваться на донецком фронте. Ее главная цель: полное освобождение ДНР."Предположительно бои на украинской оборонительной линии под Славянском и Дружковкой начнутся в апреле-мае и продлятся где-то полгода, потому что там очень серьезная оборона у противника. Пока мы не возьмем гору Карачун, которая является господствующей высотой над Славянском, оборону не взломаем.На других участках фронта, если не будет российского отвлекающего наступления, нашего продвижения не будет: на херсонском фронте – глухая оборона, на запорожском и в ЛНР – тоже. После освобождения ДНР, видимо, боевые действия прекратятся. Надолго", - считает Матюшин.
https://ukraina.ru/20230118/1042714556.html
https://ukraina.ru/20230101/1042326517.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, украина
Эксклюзив, Спецоперация, Украина

Освобождение ДНР: в апреле-мае начнутся бои за Славянск и Краматорск

08:17 19.01.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Александр Чаленко
Обозреватель Ukraina.ru
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После падения Соледара на донбасском фронте, естественно, никакого затишья не наступило. Активные бои продолжаются не только в Бахмуте, но и под Донецком.
Прежде всего, на западе столицы ДНР – донецкие подразделения продолжают успешное освобождение Марьинки, откуда еще совсем недавно ВСУ вели обстрелы Петровского, Кировского и Куйбышевского районов города.
Украинцы практически выбиты из Марьинки: все высотные здания уже под контролем дончан. Хотя ВСУ продолжают цепляться там за частный сектор, однако свою дальнобойную артиллерию они вынуждены отодвинуть от Донецка. Теперь они бьют по нему из Курахово, Кураховского и Галицыновки 155-м натовским калибром из гаубиц - американских М777 и французских "Цезарей". Так как по центру города эти артиллерийские системы уже достать не могут, то по целям в центральных Ворошиловском и Калининском районах украинцы ведут огонь из Хаймерсов и из "Градов", который могут работать с расстояния в 40 км.
Андрей Пинчук интервью
Вчера, 08:51
Андрей Пинчук: Политические причины могут побудить нашу армию начать наступление на ДонбассеИсполнительный директор Союза добровольцев Донбасса полковник Андрей Пинчук считает, что в зимней 2023 года военной кампании надо учесть ошибки прошлого и что в феврале 2022 года российской армии надо было наступать на четырех направлениях: с севера вдоль Днепра, в Черниговской и Сумской областях, на Галичину и на Киев
Военкор и донецкий общественный деятель старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал Украина.ру о военных перспективах подразделений ДНР под Донецком:
"Мы не только практически очистили Марьинку за исключением частного сектора, находящегося за многоэтажками, но и взяли под контроль часть тамошней дороги – Кураховское кольцо. Однако окончательное освобождение Марьинки идет трудно – ВСУ упираются. Предполагаю, что для полной зачистки этого городка надо еще 2-4 недели.
Рядом с Марьинкой мы сейчас взяли небольшой населенный пункт Победа. Он небольшой – буквально 2 улицы. До начала боевых действий там жило 30-40 человек.
Рано или поздно ЧВК "Вагнер" возьмут Артемовск, и тогда вместе с нашими подразделениями, которые воюют под Горловкой, они пойдут на Авдеевку. Зайдут ей в тыл, и тогда украинская оборона в этом городе будет обречена. Сейчас в Авдеевке из гражданских практически никого не осталось: из 60 тысяч довоенного населения там продолжают жить 3 тысячи человек. Видимо, они не могут покинуть город. Авдеевка со стороны Донецка очень сильно укреплена, поэтому брать ее надо с тыла.
Падение Артемовска приведет к тому, что будет взят еще и Нью-Йорк, а бои переместятся на линию Славянск-Краматорск-Дружковка".
Никто в Донецке не сомневается в том, что главная военная кампания аж до следующей осени будет разворачиваться на донецком фронте. Ее главная цель: полное освобождение ДНР.
Денис Пушилин интервью - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
1 января, 00:41
Денис Пушилин: Мы все в Донбассе друг другу желаем, чтобы 2023 год стал победнымГлава ДНР Денис Пушилин рассказал изданию Украина.ру, какие события уходящего 2022 года были для Республики знаковыми и важными, и что дончан ждет в наступающем году
"Предположительно бои на украинской оборонительной линии под Славянском и Дружковкой начнутся в апреле-мае и продлятся где-то полгода, потому что там очень серьезная оборона у противника. Пока мы не возьмем гору Карачун, которая является господствующей высотой над Славянском, оборону не взломаем.
На других участках фронта, если не будет российского отвлекающего наступления, нашего продвижения не будет: на херсонском фронте – глухая оборона, на запорожском и в ЛНР – тоже. После освобождения ДНР, видимо, боевые действия прекратятся. Надолго", - считает Матюшин.
 
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