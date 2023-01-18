Вашингтон в ближайшие дни объявит о крупнейшем пакете помощи Украине, но Киеву не стоит радоваться – CNN - 18.01.2023 Украина.ру
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Вашингтон в ближайшие дни объявит о крупнейшем пакете помощи Украине, но Киеву не стоит радоваться – CNN
Вашингтон в ближайшие дни объявит о крупнейшем пакете помощи Украине, но Киеву не стоит радоваться – CNN - 18.01.2023 Украина.ру
Вашингтон в ближайшие дни объявит о крупнейшем пакете помощи Украине, но Киеву не стоит радоваться – CNN
Соединенные Штаты в ближайшие объявят об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине, однако в него не будут входить современные танки, которые выпрашивает киевский режим, сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированных американских чиновников
2023-01-18T21:50
2023-01-18T21:50
танки
сша
германия
украина
новости
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"Ожидается, что США объявят один из крупнейших пакетов военной помощи Украине в ближайшие дни... Но Киев просит современные танки - запрос который США пока не собираются удовлетворять", - сообщает телеканал.Отмечается, что Вашингтон на фоне тех союзников, которые объявили о передаче Киеву танков, теперь кажется более осторожным в предоставлении Украине военной помощи, чем другие партнеры.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц дал понять, что Германия разрешит передачу танков киевскому режиму только в том случае, если все союзники по антироссийской оси сделают то же самое.О намерении передать немецкие танки Leopard 2 Украине заявляли Испания и Польша, у которых эти бронемашины стоят на вооружении, однако отмечалось, что отправить технику немецкого производства Киеву без разрешения Германии они не могут.
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танки, сша, германия, украина, новости
танки, США, Германия, Украина, Новости

Вашингтон в ближайшие дни объявит о крупнейшем пакете помощи Украине, но Киеву не стоит радоваться – CNN

21:50 18.01.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМеждународные военные учения "Summer Shield XIV" в Латвии
Международные военные учения Summer Shield XIV в Латвии
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Соединенные Штаты в ближайшие объявят об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине, однако в него не будут входить современные танки, которые выпрашивает киевский режим, сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированных американских чиновников
"Ожидается, что США объявят один из крупнейших пакетов военной помощи Украине в ближайшие дни... Но Киев просит современные танки - запрос который США пока не собираются удовлетворять", - сообщает телеканал.
Отмечается, что Вашингтон на фоне тех союзников, которые объявили о передаче Киеву танков, теперь кажется более осторожным в предоставлении Украине военной помощи, чем другие партнеры.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц дал понять, что Германия разрешит передачу танков киевскому режиму только в том случае, если все союзники по антироссийской оси сделают то же самое.
О намерении передать немецкие танки Leopard 2 Украине заявляли Испания и Польша, у которых эти бронемашины стоят на вооружении, однако отмечалось, что отправить технику немецкого производства Киеву без разрешения Германии они не могут.
Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 21:00
Канцлер Германии Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках немецких танков Leopard на УкраинуКанцлер Германии Олаф Шольц в интервью агентству Блумберг не стал ни подтверждать, ни опровергать поставки танков немецкого производства Leopard киевскому режиму
 
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Заголовок открываемого материала
21:50Вашингтон в ближайшие дни объявит о крупнейшем пакете помощи Украине, но Киеву не стоит радоваться – CNN
21:41Немецкий канцлер заявил, что конфликт на Украине завершится только после поражения России
21:02Минцифры РФ заявило о заходе новых мобильных операторов в ДНР и ЛНР
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19:27"Украинцы могут на нас рассчитывать": Канцлер ФРГ объяснил задержку с поставкой немецких танков Украине
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