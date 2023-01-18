https://ukraina.ru/20230118/1042758595.html

Вашингтон в ближайшие дни объявит о крупнейшем пакете помощи Украине, но Киеву не стоит радоваться – CNN

Вашингтон в ближайшие дни объявит о крупнейшем пакете помощи Украине, но Киеву не стоит радоваться – CNN - 18.01.2023 Украина.ру

Вашингтон в ближайшие дни объявит о крупнейшем пакете помощи Украине, но Киеву не стоит радоваться – CNN

Соединенные Штаты в ближайшие объявят об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине, однако в него не будут входить современные танки, которые выпрашивает киевский режим, сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированных американских чиновников

2023-01-18T21:50

2023-01-18T21:50

2023-01-18T21:50

танки

сша

германия

украина

новости

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"Ожидается, что США объявят один из крупнейших пакетов военной помощи Украине в ближайшие дни... Но Киев просит современные танки - запрос который США пока не собираются удовлетворять", - сообщает телеканал.Отмечается, что Вашингтон на фоне тех союзников, которые объявили о передаче Киеву танков, теперь кажется более осторожным в предоставлении Украине военной помощи, чем другие партнеры.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц дал понять, что Германия разрешит передачу танков киевскому режиму только в том случае, если все союзники по антироссийской оси сделают то же самое.О намерении передать немецкие танки Leopard 2 Украине заявляли Испания и Польша, у которых эти бронемашины стоят на вооружении, однако отмечалось, что отправить технику немецкого производства Киеву без разрешения Германии они не могут.

https://ukraina.ru/20230117/1042728025.html

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танки, сша, германия, украина, новости