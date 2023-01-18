https://ukraina.ru/20230118/1042758463.html

Немецкий канцлер заявил, что конфликт на Украине завершится только после поражения России

Немецкий канцлер заявил, что конфликт на Украине завершится только после поражения России - 18.01.2023 Украина.ру

Немецкий канцлер заявил, что конфликт на Украине завершится только после поражения России

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал поражение России необходимым условием для завершения конфликта на Украине

2023-01-18T21:41

2023-01-18T21:41

2023-01-18T21:41

олаф шольц

германия

украина

россия

новости

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"Чтобы война закончилась, агрессия России должна завершиться неудачей", - заявил Шольц в ходе своего выступления в Давосе.Политик добавил, что ФРГ будет продолжать поддерживать Украину "до тех пор, пока это необходимо".Ранее Шольц ушел от ответа о поставках немецких танков киевскому режиму, заверив при этом, что "украинцы могут на нас рассчитывать".Судя по всему, это согласованная позиция антироссийской коалиции, так как аналогичные заявления делали представители США и Украины.В частности, представитель МИД Украины Олег Николенко 18 января признал, что выполнение так называемой "формулы мира Зеленского" по урегулированию конфликта на Украине возможно только после победы войск киевского режима над российской армией.На текущий момент ситуация на фронте находится в шатком равновесии, однако взятие Соледара бойцами ЧВК "Вагнер" открывает путь к наступлению на Артемовск, что может стать началом окончательного разгрома украинской группировки в Донбассе.Более того, на текущий момент именно Украина потеряла существенную часть своих территорий, практически вся ее авиация и бронетехника уничтожены.

https://ukraina.ru/20230117/1042728025.html

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2023

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олаф шольц, германия, украина, россия, новости