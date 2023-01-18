https://ukraina.ru/20230118/1042758342.html

Минцифры РФ заявило о заходе новых мобильных операторов в ДНР и ЛНР

Минцифры РФ заявило о заходе новых мобильных операторов в ДНР и ЛНР - 18.01.2023 Украина.ру

Минцифры РФ заявило о заходе новых мобильных операторов в ДНР и ЛНР

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (минцифры РФ) заявило о скором выходе на рынок ДНР и ЛНР мобильных операторов "+7Телеком" и "МирТелеком", работающих в Херсонской и Запорожской областях

2023-01-18T21:02

2023-01-18T21:02

2023-01-18T21:02

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"Мы уже приняли решение, что будет три лота частот, то есть ресурс ограниченный. Будет три участника. Сейчас в ДНР работает "Феникс". Мы полагаем, что "МирТелеком" и "+7Телеком", которые работают в Херсонской и Запорожской областях, смогут оказывать услуги связи в ДНР. Собственно, мы ждем еще предложений от участников, предварительно они поступают, но рассмотрим непосредственно на комиссии", - приводит РИА Новости слова замглавы министерства Дмитрия Кима.По его словам, ведомство уже приняло решение о том, что "будет три лота частот, то есть ресурс ограниченный"."Будет три участника. Сейчас в ДНР работает "Феникс". Мы полагаем, что "МирТелеком" и "+7Телеком", которые работают в Херсонской и Запорожской областях, смогут оказывать услуги связи в ДНР. Собственно, мы ждем еще предложений от участников, предварительно они поступают, но рассмотрим непосредственно на комиссии", - отметил Ким.Он также уточнил, что ГКРЧ выдаст частотный ресурс без взимания первичной платы, такие полномочия комиссии предоставило правительство.В то же время он отметил, что "при этом у нас будут жесткие требования по тому, какое количество базовых станций, какое покрытие по годам оператор должен развернуть".

https://ukraina.ru/20221201/1041358113.html

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днр, лнр, мобильная связь, правительство, россия, новости