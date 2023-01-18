Минцифры РФ заявило о заходе новых мобильных операторов в ДНР и ЛНР - 18.01.2023 Украина.ру
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Минцифры РФ заявило о заходе новых мобильных операторов в ДНР и ЛНР
Минцифры РФ заявило о заходе новых мобильных операторов в ДНР и ЛНР - 18.01.2023 Украина.ру
Минцифры РФ заявило о заходе новых мобильных операторов в ДНР и ЛНР
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (минцифры РФ) заявило о скором выходе на рынок ДНР и ЛНР мобильных операторов "+7Телеком" и "МирТелеком", работающих в Херсонской и Запорожской областях
2023-01-18T21:02
2023-01-18T21:02
днр
лнр
мобильная связь
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новости
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"Мы уже приняли решение, что будет три лота частот, то есть ресурс ограниченный. Будет три участника. Сейчас в ДНР работает "Феникс". Мы полагаем, что "МирТелеком" и "+7Телеком", которые работают в Херсонской и Запорожской областях, смогут оказывать услуги связи в ДНР. Собственно, мы ждем еще предложений от участников, предварительно они поступают, но рассмотрим непосредственно на комиссии", - приводит РИА Новости слова замглавы министерства Дмитрия Кима.По его словам, ведомство уже приняло решение о том, что "будет три лота частот, то есть ресурс ограниченный"."Будет три участника. Сейчас в ДНР работает "Феникс". Мы полагаем, что "МирТелеком" и "+7Телеком", которые работают в Херсонской и Запорожской областях, смогут оказывать услуги связи в ДНР. Собственно, мы ждем еще предложений от участников, предварительно они поступают, но рассмотрим непосредственно на комиссии", - отметил Ким.Он также уточнил, что ГКРЧ выдаст частотный ресурс без взимания первичной платы, такие полномочия комиссии предоставило правительство.В то же время он отметил, что "при этом у нас будут жесткие требования по тому, какое количество базовых станций, какое покрытие по годам оператор должен развернуть".
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днр, лнр, мобильная связь, правительство, россия, новости
ДНР, ЛНР, мобильная связь, правительство, Россия, Новости

Минцифры РФ заявило о заходе новых мобильных операторов в ДНР и ЛНР

21:02 18.01.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (минцифры РФ) заявило о скором выходе на рынок ДНР и ЛНР мобильных операторов "+7Телеком" и "МирТелеком", работающих в Херсонской и Запорожской областях
"Мы уже приняли решение, что будет три лота частот, то есть ресурс ограниченный. Будет три участника. Сейчас в ДНР работает "Феникс". Мы полагаем, что "МирТелеком" и "+7Телеком", которые работают в Херсонской и Запорожской областях, смогут оказывать услуги связи в ДНР. Собственно, мы ждем еще предложений от участников, предварительно они поступают, но рассмотрим непосредственно на комиссии", - приводит РИА Новости слова замглавы министерства Дмитрия Кима.
По его словам, ведомство уже приняло решение о том, что "будет три лота частот, то есть ресурс ограниченный".
"Будет три участника. Сейчас в ДНР работает "Феникс". Мы полагаем, что "МирТелеком" и "+7Телеком", которые работают в Херсонской и Запорожской областях, смогут оказывать услуги связи в ДНР. Собственно, мы ждем еще предложений от участников, предварительно они поступают, но рассмотрим непосредственно на комиссии", - отметил Ким.
Он также уточнил, что ГКРЧ выдаст частотный ресурс без взимания первичной платы, такие полномочия комиссии предоставило правительство.
В то же время он отметил, что "при этом у нас будут жесткие требования по тому, какое количество базовых станций, какое покрытие по годам оператор должен развернуть".
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