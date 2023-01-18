https://ukraina.ru/20230118/1042758074.html
"Это очень опасно для нас всех": генсек НАТО испугался победы РФ на Украине
"Это очень опасно для нас всех": генсек НАТО испугался победы РФ на Украине - 18.01.2023 Украина.ру
"Это очень опасно для нас всех": генсек НАТО испугался победы РФ на Украине
Победа России на Украине очень опасна для НАТО, поскольку сделает североатлантический альянс более уязвимым, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе
2023-01-18T20:31
2023-01-18T20:31
2023-01-18T20:31
нато
столтенберг
украина
новости
владимир путин
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"Чрезвычайно важно, чтобы Путин не выиграл на Украине, частично потому, что это будет трагедия для Украины. Но также это будет очень опасно для всех нас… Это сделает нас уязвимыми", - подчеркнул Столтенберг в обращении к участникам форума.По словам Столтенберга, путь к миру на Украине - поставки Киеву военной помощи."Оружие - путь к миру, это парадокс. Но единственный способ достичь соглашения - это убедить Путина, что он не победит на поле боя, что он должен сесть за стол переговоров и договариваться", - заявил Столтенберг.Между тем именно представители киевского режима отказываются от переговоров с Москвой, заявляя, что время для переговоров наступит после военной победы Киева.На текущий момент ситуация на фронте находится в шатком равновесии, однако взятие Соледара бойцами ЧВК "Вагнер" открывает путь к наступлению на Артемовск, что может стать началом окончательного разгрома украинской группировки в Донбассе.Более того, на текущий момент именно Украина потеряла существенную часть своих территорий, практически вся ее авиация и бронетехника уничтожены.Киевский режим признает, что без помощи Запада и НАТО давно уже потерпел бы поражение и рассчитывает на поставки тяжелых вооружений из США, Германии, Франции и других стран Североатлантического альянса.
https://ukraina.ru/20230118/1042752175.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, столтенберг, украина, новости, владимир путин
"Это очень опасно для нас всех": генсек НАТО испугался победы РФ на Украине
Победа России на Украине очень опасна для НАТО, поскольку сделает североатлантический альянс более уязвимым, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе
"Чрезвычайно важно, чтобы Путин не выиграл на Украине, частично потому, что это будет трагедия для Украины. Но также это будет очень опасно для всех нас… Это сделает нас уязвимыми", - подчеркнул Столтенберг в обращении к участникам форума.
По словам Столтенберга, путь к миру на Украине - поставки Киеву военной помощи.
"Оружие - путь к миру, это парадокс. Но единственный способ достичь соглашения - это убедить Путина, что он не победит на поле боя, что он должен сесть за стол переговоров и договариваться", - заявил Столтенберг.
Между тем именно представители киевского режима отказываются от переговоров с Москвой, заявляя, что время для переговоров наступит после военной победы Киева.
На текущий момент ситуация на фронте находится в шатком равновесии, однако взятие Соледара бойцами ЧВК "Вагнер" открывает путь к наступлению на Артемовск, что может стать началом окончательного разгрома украинской группировки в Донбассе.
Более того, на текущий момент именно Украина потеряла существенную часть своих территорий, практически вся ее авиация и бронетехника уничтожены.
Киевский режим признает, что без помощи Запада и НАТО давно уже потерпел бы поражение и рассчитывает на поставки тяжелых вооружений из США, Германии, Франции и других стран Североатлантического альянса.