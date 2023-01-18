"Это очень опасно для нас всех": генсек НАТО испугался победы РФ на Украине - 18.01.2023 Украина.ру
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"Это очень опасно для нас всех": генсек НАТО испугался победы РФ на Украине
"Это очень опасно для нас всех": генсек НАТО испугался победы РФ на Украине - 18.01.2023 Украина.ру
"Это очень опасно для нас всех": генсек НАТО испугался победы РФ на Украине
Победа России на Украине очень опасна для НАТО, поскольку сделает североатлантический альянс более уязвимым, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе
2023-01-18T20:31
2023-01-18T20:31
нато
столтенберг
украина
новости
владимир путин
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"Чрезвычайно важно, чтобы Путин не выиграл на Украине, частично потому, что это будет трагедия для Украины. Но также это будет очень опасно для всех нас… Это сделает нас уязвимыми", - подчеркнул Столтенберг в обращении к участникам форума.По словам Столтенберга, путь к миру на Украине - поставки Киеву военной помощи."Оружие - путь к миру, это парадокс. Но единственный способ достичь соглашения - это убедить Путина, что он не победит на поле боя, что он должен сесть за стол переговоров и договариваться", - заявил Столтенберг.Между тем именно представители киевского режима отказываются от переговоров с Москвой, заявляя, что время для переговоров наступит после военной победы Киева.На текущий момент ситуация на фронте находится в шатком равновесии, однако взятие Соледара бойцами ЧВК "Вагнер" открывает путь к наступлению на Артемовск, что может стать началом окончательного разгрома украинской группировки в Донбассе.Более того, на текущий момент именно Украина потеряла существенную часть своих территорий, практически вся ее авиация и бронетехника уничтожены.Киевский режим признает, что без помощи Запада и НАТО давно уже потерпел бы поражение и рассчитывает на поставки тяжелых вооружений из США, Германии, Франции и других стран Североатлантического альянса.
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нато, столтенберг, украина, новости, владимир путин
НАТО, Столтенберг, Украина, Новости, Владимир Путин

"Это очень опасно для нас всех": генсек НАТО испугался победы РФ на Украине

20:31 18.01.2023
 
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
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Победа России на Украине очень опасна для НАТО, поскольку сделает североатлантический альянс более уязвимым, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе
"Чрезвычайно важно, чтобы Путин не выиграл на Украине, частично потому, что это будет трагедия для Украины. Но также это будет очень опасно для всех нас… Это сделает нас уязвимыми", - подчеркнул Столтенберг в обращении к участникам форума.
По словам Столтенберга, путь к миру на Украине - поставки Киеву военной помощи.
"Оружие - путь к миру, это парадокс. Но единственный способ достичь соглашения - это убедить Путина, что он не победит на поле боя, что он должен сесть за стол переговоров и договариваться", - заявил Столтенберг.
Между тем именно представители киевского режима отказываются от переговоров с Москвой, заявляя, что время для переговоров наступит после военной победы Киева.
На текущий момент ситуация на фронте находится в шатком равновесии, однако взятие Соледара бойцами ЧВК "Вагнер" открывает путь к наступлению на Артемовск, что может стать началом окончательного разгрома украинской группировки в Донбассе.
Более того, на текущий момент именно Украина потеряла существенную часть своих территорий, практически вся ее авиация и бронетехника уничтожены.
Киевский режим признает, что без помощи Запада и НАТО давно уже потерпел бы поражение и рассчитывает на поставки тяжелых вооружений из США, Германии, Франции и других стран Североатлантического альянса.
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Myśl Polska: Ответный удар России на агрессию НАТО будет фатальным для ПольшиПольские власти все больше втягивают страну в военное противостояние с Москвой, что приведет к уничтожению государства, а ответственные за это политики сбегут в Европу, написала в своей статье обозреватель издания Myśl Polska Сильвия Горлицкая
 
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