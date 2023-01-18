https://ukraina.ru/20230118/1042758074.html

"Это очень опасно для нас всех": генсек НАТО испугался победы РФ на Украине

"Это очень опасно для нас всех": генсек НАТО испугался победы РФ на Украине - 18.01.2023 Украина.ру

"Это очень опасно для нас всех": генсек НАТО испугался победы РФ на Украине

Победа России на Украине очень опасна для НАТО, поскольку сделает североатлантический альянс более уязвимым, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе

2023-01-18T20:31

2023-01-18T20:31

2023-01-18T20:31

нато

столтенберг

украина

новости

владимир путин

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"Чрезвычайно важно, чтобы Путин не выиграл на Украине, частично потому, что это будет трагедия для Украины. Но также это будет очень опасно для всех нас… Это сделает нас уязвимыми", - подчеркнул Столтенберг в обращении к участникам форума.По словам Столтенберга, путь к миру на Украине - поставки Киеву военной помощи."Оружие - путь к миру, это парадокс. Но единственный способ достичь соглашения - это убедить Путина, что он не победит на поле боя, что он должен сесть за стол переговоров и договариваться", - заявил Столтенберг.Между тем именно представители киевского режима отказываются от переговоров с Москвой, заявляя, что время для переговоров наступит после военной победы Киева.На текущий момент ситуация на фронте находится в шатком равновесии, однако взятие Соледара бойцами ЧВК "Вагнер" открывает путь к наступлению на Артемовск, что может стать началом окончательного разгрома украинской группировки в Донбассе.Более того, на текущий момент именно Украина потеряла существенную часть своих территорий, практически вся ее авиация и бронетехника уничтожены.Киевский режим признает, что без помощи Запада и НАТО давно уже потерпел бы поражение и рассчитывает на поставки тяжелых вооружений из США, Германии, Франции и других стран Североатлантического альянса.

https://ukraina.ru/20230118/1042752175.html

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нато, столтенберг, украина, новости, владимир путин