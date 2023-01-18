https://ukraina.ru/20230118/1042757961.html
"Не знаю, как мы из всего этого выйдем": президент Сербии рассказал, что требует Запад от республики
"Не знаю, как мы из всего этого выйдем": президент Сербии рассказал, что требует Запад от республики - 18.01.2023 Украина.ру
"Не знаю, как мы из всего этого выйдем": президент Сербии рассказал, что требует Запад от республики
Западу неинтересна никакая иная позиция Сербии кроме поддержки санкций в отношении России и признания независимости самопровозглашенной республики Косово, заявил глава республики Александр Вучич в ходе Всемирного экономического форума в Давосе
2023-01-18T20:11
2023-01-18T20:11
2023-01-18T20:11
сербия
александр вучич
новости
косово
ес
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/10/1037720296_0:0:2618:1473_1920x0_80_0_0_1de0678499a5fd432f9bcaef6c582e75.jpg
Сербский лидер рассказал, что на полях форума в Давосе провел встречу со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком и еще рядом западных и региональных политиков."Не знаю, как мы из всего этого выйдем, перед нами трудные времена, особенно учитывая разговоры, которые у меня были в политическом смысле с Лайчаком, и всё, что я слышал здесь", - отметил Вучич.По его словам, "больше никто не хочет слышать или видеть, что есть другой взгляд, единственное, что их занимает - санкции, независимое Косово, никакого несогласия с ними, все кто против - их противник".Президент Сербии отметил, что перед страной "решающий и один из тяжелейших в нашей новейшей истории в экономическом и политическом смысле год".Он напомнил, что на этой неделе 20 января в Белграде пять представителей США, Германии, Франции, Италии и ЕС, и пообещал в начале следующей недели выступить с обращением к гражданам о том, что Запад требует от Сербии по вопросу санкций и Косово и Метохии.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/10/1037720296_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_28183a6fc38db012366ba6586408a614.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сербия, александр вучич, новости, косово, ес, сша
"Не знаю, как мы из всего этого выйдем": президент Сербии рассказал, что требует Запад от республики
Западу неинтересна никакая иная позиция Сербии кроме поддержки санкций в отношении России и признания независимости самопровозглашенной республики Косово, заявил глава республики Александр Вучич в ходе Всемирного экономического форума в Давосе
Сербский лидер рассказал, что на полях форума в Давосе провел встречу со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком и еще рядом западных и региональных политиков.
"Не знаю, как мы из всего этого выйдем, перед нами трудные времена, особенно учитывая разговоры, которые у меня были в политическом смысле с Лайчаком, и всё, что я слышал здесь", - отметил Вучич.
По его словам, "больше никто не хочет слышать или видеть, что есть другой взгляд, единственное, что их занимает - санкции, независимое Косово, никакого несогласия с ними, все кто против - их противник".
Президент Сербии отметил, что перед страной "решающий и один из тяжелейших в нашей новейшей истории в экономическом и политическом смысле год".
Он напомнил, что на этой неделе 20 января в Белграде пять представителей США, Германии, Франции, Италии и ЕС, и пообещал в начале следующей недели выступить с обращением к гражданам о том, что Запад требует от Сербии по вопросу санкций и Косово и Метохии.