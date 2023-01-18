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"Не знаю, как мы из всего этого выйдем": президент Сербии рассказал, что требует Запад от республики

"Не знаю, как мы из всего этого выйдем": президент Сербии рассказал, что требует Запад от республики - 18.01.2023 Украина.ру

"Не знаю, как мы из всего этого выйдем": президент Сербии рассказал, что требует Запад от республики

Западу неинтересна никакая иная позиция Сербии кроме поддержки санкций в отношении России и признания независимости самопровозглашенной республики Косово, заявил глава республики Александр Вучич в ходе Всемирного экономического форума в Давосе

2023-01-18T20:11

2023-01-18T20:11

2023-01-18T20:11

сербия

александр вучич

новости

косово

ес

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Сербский лидер рассказал, что на полях форума в Давосе провел встречу со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком и еще рядом западных и региональных политиков."Не знаю, как мы из всего этого выйдем, перед нами трудные времена, особенно учитывая разговоры, которые у меня были в политическом смысле с Лайчаком, и всё, что я слышал здесь", - отметил Вучич.По его словам, "больше никто не хочет слышать или видеть, что есть другой взгляд, единственное, что их занимает - санкции, независимое Косово, никакого несогласия с ними, все кто против - их противник".Президент Сербии отметил, что перед страной "решающий и один из тяжелейших в нашей новейшей истории в экономическом и политическом смысле год".Он напомнил, что на этой неделе 20 января в Белграде пять представителей США, Германии, Франции, Италии и ЕС, и пообещал в начале следующей недели выступить с обращением к гражданам о том, что Запад требует от Сербии по вопросу санкций и Косово и Метохии.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сербия, александр вучич, новости, косово, ес, сша