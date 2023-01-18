https://ukraina.ru/20230118/1042757843.html
"Сберовский маяк": кто ещё придёт в Крым и ждать ли там украинских обезьян с гранатами – Веселовский
"Сберовский маяк": кто ещё придёт в Крым и ждать ли там украинских обезьян с гранатами – Веселовский - 18.01.2023 Украина.ру
"Сберовский маяк": кто ещё придёт в Крым и ждать ли там украинских обезьян с гранатами – Веселовский
Политический обозреватель из Крыма, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в эфире Украина.ру прокомментировал катастрофу в Броварах, а также рассказал, как приход Сбербанка в Крым спустя 9 лет отразится на экономике полуострова
2023-01-18T19:51
2023-01-18T19:51
2023-01-18T19:52
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01:15 – Кто виноват в трагедии в Броварах и каковы последствия отставки Арестовича?05:39 – С какой целью осуществляются атаки БПЛА на Крым из Одессы?08:40 – Сбербанк начал работу в Крыму: почему так долго тянули и кого еще в скором времени ожидать на полуострове?11:30 - Взятие Соледара и украинский медиавакуум.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
веселовский, украина, крым, новости
Веселовский, Украина, Крым, Новости
"Сберовский маяк": кто ещё придёт в Крым и ждать ли там украинских обезьян с гранатами – Веселовский
19:51 18.01.2023 (обновлено: 19:52 18.01.2023)
Политический обозреватель из Крыма, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в эфире Украина.ру прокомментировал катастрофу в Броварах, а также рассказал, как приход Сбербанка в Крым спустя 9 лет отразится на экономике полуострова
01:15 – Кто виноват в трагедии в Броварах и каковы последствия отставки Арестовича?
05:39 – С какой целью осуществляются атаки БПЛА на Крым из Одессы?
08:40 – Сбербанк начал работу в Крыму: почему так долго тянули и кого еще в скором времени ожидать на полуострове?
11:30 - Взятие Соледара и украинский медиавакуум.