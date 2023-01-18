https://ukraina.ru/20230118/1042757843.html

"Сберовский маяк": кто ещё придёт в Крым и ждать ли там украинских обезьян с гранатами – Веселовский

"Сберовский маяк": кто ещё придёт в Крым и ждать ли там украинских обезьян с гранатами – Веселовский - 18.01.2023 Украина.ру

"Сберовский маяк": кто ещё придёт в Крым и ждать ли там украинских обезьян с гранатами – Веселовский

Политический обозреватель из Крыма, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в эфире Украина.ру прокомментировал катастрофу в Броварах, а также рассказал, как приход Сбербанка в Крым спустя 9 лет отразится на экономике полуострова

2023-01-18T19:51

2023-01-18T19:51

2023-01-18T19:52

веселовский

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01:15 – Кто виноват в трагедии в Броварах и каковы последствия отставки Арестовича?05:39 – С какой целью осуществляются атаки БПЛА на Крым из Одессы?08:40 – Сбербанк начал работу в Крыму: почему так долго тянули и кого еще в скором времени ожидать на полуострове?11:30 - Взятие Соледара и украинский медиавакуум.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

веселовский, украина, крым, новости