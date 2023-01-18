"Сберовский маяк": кто ещё придёт в Крым и ждать ли там украинских обезьян с гранатами – Веселовский - 18.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230118/1042757843.html
"Сберовский маяк": кто ещё придёт в Крым и ждать ли там украинских обезьян с гранатами – Веселовский
"Сберовский маяк": кто ещё придёт в Крым и ждать ли там украинских обезьян с гранатами – Веселовский - 18.01.2023 Украина.ру
"Сберовский маяк": кто ещё придёт в Крым и ждать ли там украинских обезьян с гранатами – Веселовский
Политический обозреватель из Крыма, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в эфире Украина.ру прокомментировал катастрофу в Броварах, а также рассказал, как приход Сбербанка в Крым спустя 9 лет отразится на экономике полуострова
2023-01-18T19:51
2023-01-18T19:52
веселовский
украина
крым
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/12/1042757721_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_783c91294ff5a11b6153f3da221b881e.jpg
01:15 – Кто виноват в трагедии в Броварах и каковы последствия отставки Арестовича?05:39 – С какой целью осуществляются атаки БПЛА на Крым из Одессы?08:40 – Сбербанк начал работу в Крыму: почему так долго тянули и кого еще в скором времени ожидать на полуострове?11:30 - Взятие Соледара и украинский медиавакуум.
https://ukraina.ru/20221125/1041203448.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/12/1042757721_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ada93a8fc7ad880c636b5aecd7781ede.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
веселовский, украина, крым, новости
Веселовский, Украина, Крым, Новости

"Сберовский маяк": кто ещё придёт в Крым и ждать ли там украинских обезьян с гранатами – Веселовский

19:51 18.01.2023 (обновлено: 19:52 18.01.2023)
 
Читать в
Политический обозреватель из Крыма, автор и ведущий программы "Политотдел" Сергей Веселовский в эфире Украина.ру прокомментировал катастрофу в Броварах, а также рассказал, как приход Сбербанка в Крым спустя 9 лет отразится на экономике полуострова
01:15 – Кто виноват в трагедии в Броварах и каковы последствия отставки Арестовича?
05:39 – С какой целью осуществляются атаки БПЛА на Крым из Одессы?
08:40 – Сбербанк начал работу в Крыму: почему так долго тянули и кого еще в скором времени ожидать на полуострове?
11:30 - Взятие Соледара и украинский медиавакуум.
Веселовский об ударах по инфраструктуре, угрозах для Крыма и спонсорах терроризма. Видео
25 ноября 2022, 12:11
Веселовский об ударах по инфраструктуре, угрозах для Крыма и "спонсорах терроризма". Видео
 
ВеселовскийУкраинаКрымНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:55Алису Фрейндлих спасла бабушка. "Невский пятачок" дал им жизнь и победу обеим
20:31"Это очень опасно для нас всех": генсек НАТО испугался победы РФ на Украине
20:11"Не знаю, как мы из всего этого выйдем": президент Сербии рассказал, что требует Запад от республики
20:00Военный эксперт рассказал, что нужно сделать России, чтобы ударить по Луцку из Белоруссии и взять Львов
19:51"Сберовский маяк": кто ещё придёт в Крым и ждать ли там украинских обезьян с гранатами – Веселовский
19:27"Украинцы могут на нас рассчитывать": Канцлер ФРГ объяснил задержку с поставкой немецких танков Украине
18:50Победа в СВО неизбежна, война ради "мира Зеленского", гибель Монастырского. Итоги 18 января на Украине
18:26Подготовка к наступлению на фронте, западные танки для Украины. О чём говорили эксперты 18 января
18:04Война и победа. Лавров рассказал, чем завершится СВО на Украине
17:24Военный эксперт рассказал о главной ошибке России, когда она впервые затеяла поход на Киев
17:23Забронировал на помощницу: выяснилось, в какую "горячую точку" так спешил погибший глава МВД Украины
17:02Невероятно, но факт! В Донецке в Крещенский сочельник случилось настоящее чудо. Видео
16:55Алексей Леонков о том, какие вооружения для ВСУ одобрят на встрече в Рамштайне
16:55Любовь в танке: украинская снайперша оправдалась за беременность
16:48"Психолог Авакова" временно возглавил МВД Украины
16:32"Украина – в шаге от братоубийственной религиозной катастрофы". В Совбезе ООН рассказали об атаке на УПЦ
16:27Военный эксперт описал, что начнется, когда Россия снова ударит по ВСУ с территории Белоруссии
16:26Путин: Есть все основания считать нынешний киевский режим неонацистским
16:13"Санкцию дал лично Ермак": появилась версия, кто и зачем ликвидировал главу МВД Украины
16:13Почему разбился вертолет с министром внутренних дел Украины? Первые версии
Лента новостейМолния