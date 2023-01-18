"Украинцы могут на нас рассчитывать": Канцлер ФРГ объяснил задержку с поставкой немецких танков Украине - 18.01.2023 Украина.ру
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"Украинцы могут на нас рассчитывать": Канцлер ФРГ объяснил задержку с поставкой немецких танков Украине
"Украинцы могут на нас рассчитывать": Канцлер ФРГ объяснил задержку с поставкой немецких танков Украине - 18.01.2023 Украина.ру
"Украинцы могут на нас рассчитывать": Канцлер ФРГ объяснил задержку с поставкой немецких танков Украине
НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос о том, почему его страна колеблется и не поставляет немецкие танки Leopard 2 Украине.
2023-01-18T19:27
2023-01-18T19:27
олаф шольц
германия
танки
украина
новости
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Канцлер напомнил, что Германия находится среди лидеров стран по объему оказания поддержки Украине, и заверил, что его страна и впредь будет оказывать помощь."Мы будем продолжать это столько, сколько необходимо. В этой связи мы хотели бы подчеркнуть, что украинцы могут на нас рассчитывать. И совершенно ясно, что мы хотели бы избежать того, чтобы это не переросло в войну между Россией и НАТО", - сказал Шольц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.При этом он подчеркнул, что ФРГ не хочет односторонних шагов, все решения предпринимаются в координации с союзниками, в частности с США, которые "играют в этом вопросе важную роль", при котором необходимо отстоять суверенитет и независимость Украины.
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олаф шольц, германия, танки, украина, новости
Олаф Шольц, Германия, танки, Украина, Новости

"Украинцы могут на нас рассчитывать": Канцлер ФРГ объяснил задержку с поставкой немецких танков Украине

19:27 18.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем
Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос о том, почему его страна колеблется и не поставляет немецкие танки Leopard 2 Украине.
Канцлер напомнил, что Германия находится среди лидеров стран по объему оказания поддержки Украине, и заверил, что его страна и впредь будет оказывать помощь.
"Мы будем продолжать это столько, сколько необходимо. В этой связи мы хотели бы подчеркнуть, что украинцы могут на нас рассчитывать. И совершенно ясно, что мы хотели бы избежать того, чтобы это не переросло в войну между Россией и НАТО", - сказал Шольц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
При этом он подчеркнул, что ФРГ не хочет односторонних шагов, все решения предпринимаются в координации с союзниками, в частности с США, которые "играют в этом вопросе важную роль", при котором необходимо отстоять суверенитет и независимость Украины.
Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 21:00
Канцлер Германии Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках немецких танков Leopard на УкраинуКанцлер Германии Олаф Шольц в интервью агентству Блумберг не стал ни подтверждать, ни опровергать поставки танков немецкого производства Leopard киевскому режиму
 
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