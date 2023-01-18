https://ukraina.ru/20230118/1042757494.html

"Украинцы могут на нас рассчитывать": Канцлер ФРГ объяснил задержку с поставкой немецких танков Украине

"Украинцы могут на нас рассчитывать": Канцлер ФРГ объяснил задержку с поставкой немецких танков Украине - 18.01.2023 Украина.ру

"Украинцы могут на нас рассчитывать": Канцлер ФРГ объяснил задержку с поставкой немецких танков Украине

НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос о том, почему его страна колеблется и не поставляет немецкие танки Leopard 2 Украине.

2023-01-18T19:27

2023-01-18T19:27

2023-01-18T19:27

олаф шольц

германия

танки

украина

новости

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Канцлер напомнил, что Германия находится среди лидеров стран по объему оказания поддержки Украине, и заверил, что его страна и впредь будет оказывать помощь."Мы будем продолжать это столько, сколько необходимо. В этой связи мы хотели бы подчеркнуть, что украинцы могут на нас рассчитывать. И совершенно ясно, что мы хотели бы избежать того, чтобы это не переросло в войну между Россией и НАТО", - сказал Шольц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.При этом он подчеркнул, что ФРГ не хочет односторонних шагов, все решения предпринимаются в координации с союзниками, в частности с США, которые "играют в этом вопросе важную роль", при котором необходимо отстоять суверенитет и независимость Украины.

https://ukraina.ru/20230117/1042728025.html

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олаф шольц, германия, танки, украина, новости