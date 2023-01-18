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Победа в СВО неизбежна, война ради "мира Зеленского", гибель Монастырского. Итоги 18 января на Украине

Победа в СВО неизбежна, война ради "мира Зеленского", гибель Монастырского. Итоги 18 января на Украине - 18.01.2023 Украина.ру

Победа в СВО неизбежна, война ради "мира Зеленского", гибель Монастырского. Итоги 18 января на Украине

Президент России Владимир Путин назвал киевский режим неонацистским и заявил о праве защищать русских с оружием в руках; МИД Украины признал, что "мирный план Зеленского" может быть реализован только с помощью войны; гибель главы МВД Дениса Монастырского

2023-01-18T18:50

2023-01-18T18:50

2023-01-18T19:06

украина

эксклюзив

владимир путин

сво

денис монастырский

антониу гутерреш

россия

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Главным событием дня можно смело назвать выступление президента России Владимира Путина, который назвал нынешний украинский режим неонацистским и подчеркнул, что Россия имеет полное право защищать русскоязычных людей и людей русской культуры с помощью своей армии.«У нас есть все основания называть сегодняшний режим неонацистским и есть все основания помогать с помощью вооруженных сил тем людям, которые считают себя частью русской культуры, носителями русского языка, дорожат этим так же, как своей культурой и своей традицией. Мы не можем их не защищать», — сказал Путин.По его словам, победа России в противостоянии на Украине неизбежна, в том числе и по причине мощности военно-промышленного комплекса РФ.«Мы, например, ракет ПВО, которые вы производите, выпускаем в год больше, чем в три раза, чем в США. А в целом наша оборонка производит за год ракет ПВО различного назначения примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира. Наше производство сопоставимо с мировым производством», — подчеркнул президент.Помимо Украины, в числе стран, поддерживающих неонацизм, он упомянул и страны Прибалтики, где так же, как и на Украине, уже многие годы чествуют нацистов. Это стало недвусмысленным намеком наиболее агрессивным русофобским европейским странам, которые, как и Украина, нарываются на жесткий ответ Москвы.«Формула мира Зеленского»Между тем МИД Украины заявил о войне до победного конца и реализации так называемой «формулы мира Зеленского», которая предполагает капитуляцию России и выплату репараций Украине.«Украина получила широкую международную поддержку формулы мира Зеленского. Это комплексный документ из десяти пунктов, воплощение которых поможет восстановить мир на украинской земле и создаст предохранители для неповторения российской агрессии в будущем. Нравится это кому-то в Кремле или нет, но России придется выполнять мирную формулу», — сказал представитель МИД Украины Олег Николенко.Он уточнил, что выполнение этой формулы станет возможно только в случае военной победы Украины над Россией, и отметил, что украинский МИД делает всё для того, чтобы армия была обеспечена иностранными танками, системами противоракетной и противовоздушной обороны, ракетами большой дальности, боеприпасами, тренировками и финансами.Это стало реакцией на заявление Лаврова о том, что указанная «формула» нежизнеспособна, а о переговорах с Владимиром Зеленским и речи быть не может, «хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством».«Сам Зеленский выдвигает совершенно несуразные инициативы, план из десяти пунктов, где навалено все что можно — продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние Российской Федерации, трибунал, осуждение», — напомнил российский министр.Эти кардинальные неустранимые противоречия не вызвали оптимизма у генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который откровенно заявил: никаких реальных возможностей для переговоров Москвы и Киева он не видит, а геополитическая ситуация в мире наихудшая за время его жизни.«Давайте будем говорить предельно четко. Думаю, что мы находимся в худшей ситуации за всю мою жизнь. Я не жил о время Второй мировой войны, но думаю, что мы в худшей ситуации за всю мою жизнь», — подчеркнул генсек ООН.При этом он заявил, что решение российско-украинского конфликта «должно основываться на международном праве и должно уважать территориальную целостность Украины», тем самым четко дав понять, что в этом конфликте он на стороне Киева, хотя и признал, что не имеет рычагов влияния на Россию.Главное событие дня на УкраинеНельзя не упомянуть и о случившейся сегодня авиакатастрофе в Киеве, ведь разбился целый глава МВД Денис Монастырский, который ранее в прямом эфире центрального ТВ давал комментарий на фоне картинки горящего московского Кремля.Также интересно, что разбившийся вертолет AIRBUS HELICOPTER Н145 ранее был подарен Украине французскими властями, и этот подарок стал фатальным для главы ведомства.Еще предстоит разобраться, что на самом деле стало причиной авиакатастрофы, однако сейчас с трудом верится, что это могла быть случайность. Версия с технической неисправностью вертолета министра не выдерживает никакой критики, так как уж для главы ведомства местные техники должны были расстараться и содержать аппарат в безупречном порядке.Появлялись различные предположения о причинах, которые могли привести к ликвидации министра, одна из них — конфликт с главой главного разведывательного управления Минобороны страны Будановым на фоне борьбы за контроль над торговлей нелегальными вооружениями.Но как бы то ни было, это не могло бы произойти, если бы обстановка внутри украинской власти была стабильной и контролируемой.

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

украина, эксклюзив, владимир путин, сво, денис монастырский, антониу гутерреш, россия