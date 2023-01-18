https://ukraina.ru/20230118/1042756658.html
Подготовка к наступлению на фронте, западные танки для Украины. О чём говорили эксперты 18 января
Подготовка к наступлению на фронте, западные танки для Украины. О чём говорили эксперты 18 января - 18.01.2023 Украина.ру
Подготовка к наступлению на фронте, западные танки для Украины. О чём говорили эксперты 18 января
Сейчас ВС РФ наращивают силы и средства на донбасском, южном и харьковском направлениях для дальнейших наступлений. В то же время Запад может одобрить поставки Украине многих видов вооружения, в том числе основные боевые танки
2023-01-18T18:26
2023-01-18T18:26
2023-01-18T18:27
эксклюзив
всу
танки
запад
украина
россия
оружие
поставки
алексей мухин
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/10/1042656036_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_9e9df93155755c3bff3dfc5731511c43.jpg
Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру."Прелюдия к широкомасштабному наступлению"Сейчас Белгород продолжает страдать от обстрелов ВСУ, говорит военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.Буквально позавчера прилетели пять-семь баллистических ракет оперативно-тактического комплекса "Точка-У". Есть и американские противорадиолокационные ракеты. Используются также американские гаубицы M-777 и ударные беспилотники-камикадзе, рассказал Алехин.Так что, откровенно говоря, ситуация остается напряженной."Мы отвечаем хорошо. Я не скажу, что там идут артиллерийские дуэли. Понимаете, главная цель наша ответки состоит в том, чтобы поражать их лагеря подготовки и базы, а также места расположения тяжелой техники и склады с оружием, которое, к сожалению, продолжает поступать из стран Восточной Европы.Они же складируются не только в Донбассе, но и на территории Харьковской области. Именно эти объекты становятся целью для наших ракет, артиллерии и РСЗО.Я не знаю, сколько это будет продолжаться дальше и когда начнется активная фаза боевых действий на этом направлении. Но сейчас мы видим на протяжении всей Донбасской дуги прелюдию к новому этапу и широкомасштабному наступлению", – сообщил военный обозреватель.В любом случае, считает Алехин, сейчас мы должны нарастить силы и средства на донбасском, южном и харьковском направлениях, чтобы выполнить цели и задачи СВО, которые не изменились.Танки для Украины – и не толькоВ пятницу, 20 января, на американской военной базе Рамштайн, расположенной в Германии, состоится заседание по вопросам обороны Украины.Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков прогнозирует, что Украине одобрят многие виды вооружений, в том числе основные боевые танки. Но, скорее всего, не в том количестве, которое хочет Киев.Причина в том, отмечает Леонков, что многие государства Европы сопротивляются тому, чтобы "совсем расстаться со своим военным наследием, которое они получили от военно-промышленных компаний"."Чтобы европейские государства не сопротивлялись, были проведены предварительные работы с ними. Великобритания и Польша выступили с инициативой поставки основных боевых танков.Также была отправлена в отставку теперь уже бывшая глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт, которая всячески сопротивлялась поставкам и передаче Киеву тяжёлых видов вооружений в виде основных боевых танков.Новый министр обороны Германии сказал, что будет с этим всем разбираться, проведет ревизию. Вот и все", – заявил эксперт.ВСУ нужны вооружения, так как от них постоянно требуют наступательных операций. Без основных, например, боевых танков и бронемашин удовлетворить требования Запада Киев не может, уверен Леонков."К тому же, всё советское военное наследие, которое было в Киеве и странах Варшавского договора, закончилось, а военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины практически не работает. ВСУ полностью зависят от поставок извне", – сообщил эксперт, добавив, что Киев будет получать тяжелые виды вооружения из всех стран НАТО."Прямой конфликт с НАТО"Директор Центра политической информации Алексей Мухин также считает, что на встрече в "Рамштайне" пойдёт речь о передаче Украине в частности танков.В целом же, указывает политолог, мы имеем дело с расхожей и популярной идеей какого-то "Вундерваффе", чудо-оружия, которое появится на театре военных действий и все изменится. На самом деле этого не будет.Есть определенные нюансы и особенности, говорит Мухин. Скорее всего, будет поставлено совсем не много танков. К тому же их будет трудно эксплуатировать в условиях жестких морозов."Но, тем не менее, как говорят военные эксперты, я присоединяюсь к этому мнению – это все-таки очень серьезное решение, которое Западу придется принять, и которое будет переходом еще одной красной линии.По сути мы выходим на прямой военный конфликт с НАТО, со странами НАТО. Я практически уверен, что контингент, который будет обслуживать, работать в этом тяжелом вооружении, будет в процентном отношении каким-то образом западным.То есть это будут солдаты НАТО, которые будут гибнуть на театре военных действий, со всеми вытекающими последствиями для западных политиков у себя в странах", – сообщил политолог.Он считает, что российское и западное руководство должны искать пути урегулирования отношений "без захода в зону невозврата, то есть обмена ядерными ударами".
https://ukraina.ru/20230118/1042744461.html
https://ukraina.ru/20230118/1042752494.html
https://ukraina.ru/20230118/1042739588.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/10/1042656036_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_4230f4e5c72d651b4933f7b2f32b1541.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, всу, танки, запад, украина, россия, оружие, поставки, алексей мухин, нато, геннадий алехин, фронт, донбасс, алексей леонков
Подготовка к наступлению на фронте, западные танки для Украины. О чём говорили эксперты 18 января
18:26 18.01.2023 (обновлено: 18:27 18.01.2023)
Сейчас ВС РФ наращивают силы и средства на донбасском, южном и харьковском направлениях для дальнейших наступлений. В то же время Запад может одобрить поставки Украине многих видов вооружения, в том числе основные боевые танки
Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру.
"Прелюдия к широкомасштабному наступлению"
Сейчас Белгород продолжает страдать от обстрелов ВСУ, говорит военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
Буквально позавчера прилетели пять-семь баллистических ракет оперативно-тактического комплекса "Точка-У". Есть и американские противорадиолокационные ракеты. Используются также американские гаубицы M-777 и ударные беспилотники-камикадзе, рассказал Алехин.
Так что, откровенно говоря, ситуация остается напряженной.
"Мы отвечаем хорошо. Я не скажу, что там идут артиллерийские дуэли. Понимаете, главная цель наша ответки состоит в том, чтобы поражать их лагеря подготовки и базы, а также места расположения тяжелой техники и склады с оружием, которое, к сожалению, продолжает поступать из стран Восточной Европы.
Они же складируются не только в Донбассе, но и на территории Харьковской области. Именно эти объекты становятся целью для наших ракет, артиллерии и РСЗО.
Я не знаю, сколько это будет продолжаться дальше и когда начнется активная фаза боевых действий на этом направлении. Но сейчас мы видим на протяжении всей Донбасской дуги прелюдию к новому этапу и широкомасштабному наступлению", – сообщил военный обозреватель.
В любом случае, считает Алехин, сейчас мы должны нарастить силы и средства на донбасском, южном и харьковском направлениях, чтобы выполнить цели и задачи СВО, которые не изменились.
Танки для Украины – и не только
В пятницу, 20 января, на американской военной базе Рамштайн, расположенной в Германии, состоится заседание по вопросам обороны Украины.
Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков прогнозирует, что Украине одобрят многие виды вооружений, в том числе основные боевые танки. Но, скорее всего, не в том количестве, которое хочет Киев.
Причина в том, отмечает Леонков, что многие государства Европы сопротивляются тому, чтобы "совсем расстаться со своим военным наследием, которое они получили от военно-промышленных компаний".
"Чтобы европейские государства не сопротивлялись, были проведены предварительные работы с ними. Великобритания и Польша выступили с инициативой поставки основных боевых танков.
Также была отправлена в отставку теперь уже бывшая глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт, которая всячески сопротивлялась поставкам и передаче Киеву тяжёлых видов вооружений в виде основных боевых танков.
Новый министр обороны Германии сказал, что будет с этим всем разбираться, проведет ревизию. Вот и все", – заявил эксперт.
ВСУ нужны вооружения, так как от них постоянно требуют наступательных операций. Без основных, например, боевых танков и бронемашин удовлетворить требования Запада Киев не может, уверен Леонков.
"К тому же, всё советское военное наследие, которое было в Киеве и странах Варшавского договора, закончилось, а военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины практически не работает. ВСУ полностью зависят от поставок извне", – сообщил эксперт, добавив, что Киев будет получать тяжелые виды вооружения из всех стран НАТО.
Директор Центра политической информации Алексей Мухин также считает, что на встрече в "Рамштайне" пойдёт речь о передаче Украине в частности танков.
В целом же, указывает политолог, мы имеем дело с расхожей и популярной идеей какого-то "Вундерваффе", чудо-оружия, которое появится на театре военных действий и все изменится. На самом деле этого не будет.
Есть определенные нюансы и особенности, говорит Мухин. Скорее всего, будет поставлено совсем не много танков. К тому же их будет трудно эксплуатировать в условиях жестких морозов.
"Но, тем не менее, как говорят военные эксперты, я присоединяюсь к этому мнению – это все-таки очень серьезное решение, которое Западу придется принять, и которое будет переходом еще одной красной линии.
По сути мы выходим на прямой военный конфликт с НАТО, со странами НАТО. Я практически уверен, что контингент, который будет обслуживать, работать в этом тяжелом вооружении, будет в процентном отношении каким-то образом западным.
То есть это будут солдаты НАТО, которые будут гибнуть на театре военных действий, со всеми вытекающими последствиями для западных политиков у себя в странах", – сообщил политолог.
Он считает, что российское и западное руководство должны искать пути урегулирования отношений "без захода в зону невозврата, то есть обмена ядерными ударами".