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Военный эксперт рассказал о главной ошибке России, когда она впервые затеяла поход на Киев
Военный эксперт рассказал о главной ошибке России, когда она впервые затеяла поход на Киев - 18.01.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал о главной ошибке России, когда она впервые затеяла поход на Киев
Многие недооценивают поход ВС РФ на Киев весной. Они считают его бесполезным. Но если бы его не было, мы бы не освободили Херсонскую область и не так быстро вышли бы к Мариуполю. Определенный эффект был. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2023-01-18T17:24
2023-01-18T17:24
2023-01-18T17:24
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Ранее в Белоруссию с инспекцией прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.Но если Россия запланирует новый поход на Киев с территории Белоруссии, надо учесть то, что было сделано неправильно. Мы не должны оставлять в тылу крупных городов. Мы должны их брать. Мы должны создавать там военно-гражданские администрации, считает специалист.Надо быть готовыми к серьезному противостоянию с учетом негативного опыта, который мы приобрели. Надо наладить ремонт техники. То, что мы ее оставляли, сейчас просто недопустимо. Мы должны входить надежно. Мы должны входить навсегда, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, киев, всу, белоруссия
Новости, Россия, Киев, ВСУ, Белоруссия
Военный эксперт рассказал о главной ошибке России, когда она впервые затеяла поход на Киев
Многие недооценивают поход ВС РФ на Киев весной. Они считают его бесполезным. Но если бы его не было, мы бы не освободили Херсонскую область и не так быстро вышли бы к Мариуполю. Определенный эффект был. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Ранее в Белоруссию с инспекцией прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.
Но если Россия запланирует новый поход на Киев с территории Белоруссии, надо учесть то, что было сделано неправильно. Мы не должны оставлять в тылу крупных городов. Мы должны их брать. Мы должны создавать там военно-гражданские администрации, считает специалист.
"Еще многое будет зависеть не только от белорусских войск, но и от органов внутренних дел и спецслужб. Потому что Украина будет предпринимать новые попытки диверсий. Она их уже предпринимала в отношении российских войск на территории республики. Еще возможны обстрелы белорусской территории с территории Украины и удары с помощью беспилотников. Нужно усилить ПВО и артиллерию, чтобы быстро подавлять точки, с которых противник будет вести огонь. То есть белорусам понадобятся станции контрбатарейной борьбы", - указал Евсеев.
Надо быть готовыми к серьезному противостоянию с учетом негативного опыта, который мы приобрели. Надо наладить ремонт техники. То, что мы ее оставляли, сейчас просто недопустимо. Мы должны входить надежно. Мы должны входить навсегда, заключил собеседник издания.