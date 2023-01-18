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Военный эксперт рассказал о главной ошибке России, когда она впервые затеяла поход на Киев

Военный эксперт рассказал о главной ошибке России, когда она впервые затеяла поход на Киев - 18.01.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал о главной ошибке России, когда она впервые затеяла поход на Киев

Многие недооценивают поход ВС РФ на Киев весной. Они считают его бесполезным. Но если бы его не было, мы бы не освободили Херсонскую область и не так быстро вышли бы к Мариуполю. Определенный эффект был. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2023-01-18T17:24

2023-01-18T17:24

2023-01-18T17:24

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Ранее в Белоруссию с инспекцией прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.Но если Россия запланирует новый поход на Киев с территории Белоруссии, надо учесть то, что было сделано неправильно. Мы не должны оставлять в тылу крупных городов. Мы должны их брать. Мы должны создавать там военно-гражданские администрации, считает специалист.Надо быть готовыми к серьезному противостоянию с учетом негативного опыта, который мы приобрели. Надо наладить ремонт техники. То, что мы ее оставляли, сейчас просто недопустимо. Мы должны входить надежно. Мы должны входить навсегда, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, киев, всу, белоруссия