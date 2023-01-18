Забронировал на помощницу: выяснилось, в какую "горячую точку" так спешил погибший глава МВД Украины - 18.01.2023 Украина.ру
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Забронировал на помощницу: выяснилось, в какую "горячую точку" так спешил погибший глава МВД Украины
Забронировал на помощницу: выяснилось, в какую "горячую точку" так спешил погибший глава МВД Украины - 18.01.2023 Украина.ру
Забронировал на помощницу: выяснилось, в какую "горячую точку" так спешил погибший глава МВД Украины
Пассажиры упавшего в Броварах 18 января вертолета на самом деле торопились в баню. Такую информацию опубликовал Telegram-канал "POKOT Z" со ссылкой на данные банного комплекса "Элит"
2023-01-18T17:23
2023-01-18T17:23
новости
новости украины
бровары
киевская область
вертолеты
крушение
мвд
министр
денис монастырский
баня
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По информации канала, билеты были куплены на 4 персоны на 15.00 (16.00 мск). В плане мероприятий значились купель, прорубь и массаж.Утром в среду, 18 января, в городе Бравары Киевской области потерпел крушение вертолет с руководством МВД страны - министром, первым заместителем министра и государственным секретарем.Машина упала во двор детского сада задев дошкольное учреждение и жилой дом. На данный момент известно как минимум о 17 погибших, четверо из которых дети.Власти заявили, что Монастырский и его сотрудники летели в "горячую точку" - Харьков по служебным делам.
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новости, новости украины, бровары, киевская область, вертолеты, крушение, мвд, министр, денис монастырский, баня
Новости, Новости Украины, Бровары, Киевская область, вертолеты, крушение, МВД, министр, Денис Монастырский, баня

Забронировал на помощницу: выяснилось, в какую "горячую точку" так спешил погибший глава МВД Украины

17:23 18.01.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Денис МонастырскийДенис Монастырский
Денис Монастырский - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Денис Монастырский
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Пассажиры упавшего в Броварах 18 января вертолета на самом деле торопились в баню. Такую информацию опубликовал Telegram-канал "POKOT Z" со ссылкой на данные банного комплекса "Элит"
По информации канала, билеты были куплены на 4 персоны на 15.00 (16.00 мск). В плане мероприятий значились купель, прорубь и массаж.
"Почему упал вертолет неизвестно, но летел он действительно в "горячую точку". Глава МВД Денис Монастырский летел париться в баньке. Номера люкс были забронированы на его помощницу. Летели в баню и упали на детский сад", - говорится в сообщении канала.
Утром в среду, 18 января, в городе Бравары Киевской области потерпел крушение вертолет с руководством МВД страны - министром, первым заместителем министра и государственным секретарем.
Машина упала во двор детского сада задев дошкольное учреждение и жилой дом. На данный момент известно как минимум о 17 погибших, четверо из которых дети.
Власти заявили, что Монастырский и его сотрудники летели в "горячую точку" - Харьков по служебным делам.
Вертолет Бровары
16:13
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