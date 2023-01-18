https://ukraina.ru/20230118/1042754909.html

Забронировал на помощницу: выяснилось, в какую "горячую точку" так спешил погибший глава МВД Украины

Забронировал на помощницу: выяснилось, в какую "горячую точку" так спешил погибший глава МВД Украины - 18.01.2023 Украина.ру

Забронировал на помощницу: выяснилось, в какую "горячую точку" так спешил погибший глава МВД Украины

Пассажиры упавшего в Броварах 18 января вертолета на самом деле торопились в баню. Такую информацию опубликовал Telegram-канал "POKOT Z" со ссылкой на данные банного комплекса "Элит"

2023-01-18T17:23

2023-01-18T17:23

2023-01-18T17:23

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По информации канала, билеты были куплены на 4 персоны на 15.00 (16.00 мск). В плане мероприятий значились купель, прорубь и массаж.Утром в среду, 18 января, в городе Бравары Киевской области потерпел крушение вертолет с руководством МВД страны - министром, первым заместителем министра и государственным секретарем.Машина упала во двор детского сада задев дошкольное учреждение и жилой дом. На данный момент известно как минимум о 17 погибших, четверо из которых дети.Власти заявили, что Монастырский и его сотрудники летели в "горячую точку" - Харьков по служебным делам.

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новости, новости украины, бровары, киевская область, вертолеты, крушение, мвд, министр, денис монастырский, баня