https://ukraina.ru/20230118/1042754909.html
Забронировал на помощницу: выяснилось, в какую "горячую точку" так спешил погибший глава МВД Украины
Забронировал на помощницу: выяснилось, в какую "горячую точку" так спешил погибший глава МВД Украины - 18.01.2023 Украина.ру
Забронировал на помощницу: выяснилось, в какую "горячую точку" так спешил погибший глава МВД Украины
Пассажиры упавшего в Броварах 18 января вертолета на самом деле торопились в баню. Такую информацию опубликовал Telegram-канал "POKOT Z" со ссылкой на данные банного комплекса "Элит"
2023-01-18T17:23
2023-01-18T17:23
2023-01-18T17:23
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вертолеты
крушение
мвд
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денис монастырский
баня
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По информации канала, билеты были куплены на 4 персоны на 15.00 (16.00 мск). В плане мероприятий значились купель, прорубь и массаж.Утром в среду, 18 января, в городе Бравары Киевской области потерпел крушение вертолет с руководством МВД страны - министром, первым заместителем министра и государственным секретарем.Машина упала во двор детского сада задев дошкольное учреждение и жилой дом. На данный момент известно как минимум о 17 погибших, четверо из которых дети.Власти заявили, что Монастырский и его сотрудники летели в "горячую точку" - Харьков по служебным делам.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, бровары, киевская область, вертолеты, крушение, мвд, министр, денис монастырский, баня
Новости, Новости Украины, Бровары, Киевская область, вертолеты, крушение, МВД, министр, Денис Монастырский, баня
Забронировал на помощницу: выяснилось, в какую "горячую точку" так спешил погибший глава МВД Украины
Пассажиры упавшего в Броварах 18 января вертолета на самом деле торопились в баню. Такую информацию опубликовал Telegram-канал "POKOT Z" со ссылкой на данные банного комплекса "Элит"
По информации канала, билеты были куплены на 4 персоны на 15.00 (16.00 мск). В плане мероприятий значились купель, прорубь и массаж.
"Почему упал вертолет неизвестно, но летел он действительно в "горячую точку". Глава МВД Денис Монастырский летел париться в баньке. Номера люкс были забронированы на его помощницу. Летели в баню и упали на детский сад", - говорится в сообщении канала.
Утром в среду, 18 января, в городе Бравары Киевской области потерпел крушение вертолет с руководством МВД страны - министром, первым заместителем министра и государственным секретарем.
Машина упала во двор детского сада задев дошкольное учреждение и жилой дом. На данный момент известно как минимум о 17 погибших, четверо из которых дети.
Власти заявили, что Монастырский и его сотрудники летели в "горячую точку" - Харьков по служебным делам.