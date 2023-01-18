https://ukraina.ru/20230118/1042754089.html
"Психолог Авакова" временно возглавил МВД Украины
"Психолог Авакова" временно возглавил МВД Украины - 18.01.2023 Украина.ру
"Психолог Авакова" временно возглавил МВД Украины
Правительство Украины 18 января назначило Игоря Клименко врио министра внутренних дел после гибели главы ведомства Дениса Монастырского
2023-01-18T16:48
2023-01-18T16:48
2023-01-18T16:53
новости
мвд
арсен аваков
александр клименко
денис монастырский
вертолеты
бровары
киевская область
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Утром в среду, 18 января в Броварах Киевской области разбился французский вертолет AS 332 Super Puma (АС 332 "Супер Пума"), принадлежащей Госслужбе по ЧС Украины. Он рухнул в жилом массиве, недалеко от многоэтажного жилого дома и детского сада.По официальным данным, погибли 17 человек. Среди них - пассажиры вертолета глава МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.Игорь Клименко с 2019 года возглавлял Национальную полицию Украины. Ему 50 лет. Он закончил Харьковский военный университет, Одесский университет, а также магистратуру Днепропетровского университета внутренних дел. В системе МВД Украины с 1998 года. Карьера Клименко пошла вверх после госпереворота 2014 года. С подачи тогдашнего министра внутренних дел Арсена Авакова он возглавил кадровый департамент Нацполиции, а еще через два года стал заместителем главы полиции. Работая в Харькове, он был начальником центра практической психологии при местном УВД. В 2019 года Клименко защитил докторскую диссертацию по психологии, после чего в СМИ его стали называть "психологом Авакова". В апреле 2021 года Аваков согласовал Клименко и трем его заместителям выплату почти полмиллиона гривен материальной помощи "для решения социально-бытовых вопросов".
https://ukraina.ru/20230118/1042751682.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, мвд, арсен аваков, александр клименко, денис монастырский, вертолеты, бровары, киевская область
Новости, МВД, Арсен Аваков, Александр Клименко, Денис Монастырский, вертолеты, Бровары, Киевская область
"Психолог Авакова" временно возглавил МВД Украины
16:48 18.01.2023 (обновлено: 16:53 18.01.2023)
Правительство Украины 18 января назначило Игоря Клименко врио министра внутренних дел после гибели главы ведомства Дениса Монастырского
Утром в среду, 18 января в Броварах Киевской области разбился французский вертолет AS 332 Super Puma (АС 332 "Супер Пума"), принадлежащей Госслужбе по ЧС Украины. Он рухнул в жилом массиве, недалеко от многоэтажного жилого дома и детского сада.
По официальным данным, погибли 17 человек. Среди них - пассажиры вертолета глава МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
"Министерство внутренних дел — одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, поэтому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами", - сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Игорь Клименко с 2019 года возглавлял Национальную полицию Украины. Ему 50 лет. Он закончил Харьковский военный университет, Одесский университет, а также магистратуру Днепропетровского университета внутренних дел.
В системе МВД Украины с 1998 года.
Карьера Клименко пошла вверх после госпереворота 2014 года. С подачи тогдашнего министра внутренних дел Арсена Авакова он возглавил кадровый департамент Нацполиции, а еще через два года стал заместителем главы полиции.
Работая в Харькове, он был начальником центра практической психологии при местном УВД. В 2019 года Клименко защитил докторскую диссертацию по психологии, после чего в СМИ его стали называть "психологом Авакова".
В апреле 2021 года Аваков согласовал Клименко и трем его заместителям выплату почти полмиллиона гривен материальной помощи "для решения социально-бытовых вопросов".