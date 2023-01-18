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"Психолог Авакова" временно возглавил МВД Украины

"Психолог Авакова" временно возглавил МВД Украины - 18.01.2023 Украина.ру

"Психолог Авакова" временно возглавил МВД Украины

Правительство Украины 18 января назначило Игоря Клименко врио министра внутренних дел после гибели главы ведомства Дениса Монастырского

2023-01-18T16:48

2023-01-18T16:48

2023-01-18T16:53

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Утром в среду, 18 января в Броварах Киевской области разбился французский вертолет AS 332 Super Puma (АС 332 "Супер Пума"), принадлежащей Госслужбе по ЧС Украины. Он рухнул в жилом массиве, недалеко от многоэтажного жилого дома и детского сада.По официальным данным, погибли 17 человек. Среди них - пассажиры вертолета глава МВД Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.Игорь Клименко с 2019 года возглавлял Национальную полицию Украины. Ему 50 лет. Он закончил Харьковский военный университет, Одесский университет, а также магистратуру Днепропетровского университета внутренних дел. В системе МВД Украины с 1998 года. Карьера Клименко пошла вверх после госпереворота 2014 года. С подачи тогдашнего министра внутренних дел Арсена Авакова он возглавил кадровый департамент Нацполиции, а еще через два года стал заместителем главы полиции. Работая в Харькове, он был начальником центра практической психологии при местном УВД. В 2019 года Клименко защитил докторскую диссертацию по психологии, после чего в СМИ его стали называть "психологом Авакова". В апреле 2021 года Аваков согласовал Клименко и трем его заместителям выплату почти полмиллиона гривен материальной помощи "для решения социально-бытовых вопросов".

https://ukraina.ru/20230118/1042751682.html

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новости, мвд, арсен аваков, александр клименко, денис монастырский, вертолеты, бровары, киевская область