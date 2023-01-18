Военный эксперт описал, что начнется, когда Россия снова ударит по ВСУ с территории Белоруссии - 18.01.2023 Украина.ру
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Военный эксперт описал, что начнется, когда Россия снова ударит по ВСУ с территории Белоруссии
Военный эксперт описал, что начнется, когда Россия снова ударит по ВСУ с территории Белоруссии - 18.01.2023 Украина.ру
Военный эксперт описал, что начнется, когда Россия снова ударит по ВСУ с территории Белоруссии
Если Россия снова нанесет удар по ВСУ с территории Белоруссии, киевский режим будет вынужден перебросить часть войск с восточного фронта на новое направление. Эта переброска может быть частично блокирована путем разрушения железнодорожной инфраструктуры. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2023-01-18T16:27
2023-01-18T16:27
новости
россия
белоруссия
всу
киевская область
железная дорога
донбасс
днепр
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Ранее в Белоруссию с инспекцией прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.Эта переброска в любом случае приведет к изменению качественного состава войск на восточном фронте. Потому что в этих условиях оборона Донбасса и всего Левобережья станет фактически невозможной, отметил специалист.Трудно сказать, насколько зимой можно будет говорить о форсировании Днепра. Мы не знаем, какой будет лед и можем ли мы двигать по нему бронетехнику. К тому же, эта река достаточно быстрая. Так что задачу по форсированию Днепра сейчас ставить не надо, но в случае физического перерезания коммуникации задачу по освобождении Левобережья мы можем поставить, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, белоруссия, всу, киевская область, железная дорога, донбасс, днепр
Новости, Россия, Белоруссия, ВСУ, Киевская область, железная дорога, Донбасс, Днепр

Военный эксперт описал, что начнется, когда Россия снова ударит по ВСУ с территории Белоруссии

16:27 18.01.2023
 
© УПСИ МО РФ / Перейти в фотобанктанки Киевская область
танки Киевская область
© УПСИ МО РФ
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Если Россия снова нанесет удар по ВСУ с территории Белоруссии, киевский режим будет вынужден перебросить часть войск с восточного фронта на новое направление. Эта переброска может быть частично блокирована путем разрушения железнодорожной инфраструктуры. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Ранее в Белоруссию с инспекцией прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.
Эта переброска в любом случае приведет к изменению качественного состава войск на восточном фронте. Потому что в этих условиях оборона Донбасса и всего Левобережья станет фактически невозможной, отметил специалист.
"Речь пойдет не только о том, что мы выйдем на реку Оскол и вернем Красный Лиман с Купянском. Речь пойдет о более масштабном наступлении. Даже освобождение Артемовска, Соледара и Северска позволит нам говорить о наступлении по более широкому фронту. Если мы перережем коммуникации, такое продвижение войск будет возможно", - констатировал Евсеев.
Трудно сказать, насколько зимой можно будет говорить о форсировании Днепра. Мы не знаем, какой будет лед и можем ли мы двигать по нему бронетехнику. К тому же, эта река достаточно быстрая. Так что задачу по форсированию Днепра сейчас ставить не надо, но в случае физического перерезания коммуникации задачу по освобождении Левобережья мы можем поставить, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияБелоруссияВСУКиевская областьжелезная дорогаДонбассДнепр
 
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