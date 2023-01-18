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Военный эксперт описал, что начнется, когда Россия снова ударит по ВСУ с территории Белоруссии

Военный эксперт описал, что начнется, когда Россия снова ударит по ВСУ с территории Белоруссии - 18.01.2023 Украина.ру

Военный эксперт описал, что начнется, когда Россия снова ударит по ВСУ с территории Белоруссии

Если Россия снова нанесет удар по ВСУ с территории Белоруссии, киевский режим будет вынужден перебросить часть войск с восточного фронта на новое направление. Эта переброска может быть частично блокирована путем разрушения железнодорожной инфраструктуры. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2023-01-18T16:27

2023-01-18T16:27

2023-01-18T16:27

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Ранее в Белоруссию с инспекцией прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.Эта переброска в любом случае приведет к изменению качественного состава войск на восточном фронте. Потому что в этих условиях оборона Донбасса и всего Левобережья станет фактически невозможной, отметил специалист.Трудно сказать, насколько зимой можно будет говорить о форсировании Днепра. Мы не знаем, какой будет лед и можем ли мы двигать по нему бронетехнику. К тому же, эта река достаточно быстрая. Так что задачу по форсированию Днепра сейчас ставить не надо, но в случае физического перерезания коммуникации задачу по освобождении Левобережья мы можем поставить, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, белоруссия, всу, киевская область, железная дорога, донбасс, днепр