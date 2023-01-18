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Военный эксперт описал, что начнется, когда Россия снова ударит по ВСУ с территории Белоруссии
Военный эксперт описал, что начнется, когда Россия снова ударит по ВСУ с территории Белоруссии - 18.01.2023 Украина.ру
Военный эксперт описал, что начнется, когда Россия снова ударит по ВСУ с территории Белоруссии
Если Россия снова нанесет удар по ВСУ с территории Белоруссии, киевский режим будет вынужден перебросить часть войск с восточного фронта на новое направление. Эта переброска может быть частично блокирована путем разрушения железнодорожной инфраструктуры. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2023-01-18T16:27
2023-01-18T16:27
2023-01-18T16:27
новости
россия
белоруссия
всу
киевская область
железная дорога
донбасс
днепр
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Ранее в Белоруссию с инспекцией прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.Эта переброска в любом случае приведет к изменению качественного состава войск на восточном фронте. Потому что в этих условиях оборона Донбасса и всего Левобережья станет фактически невозможной, отметил специалист.Трудно сказать, насколько зимой можно будет говорить о форсировании Днепра. Мы не знаем, какой будет лед и можем ли мы двигать по нему бронетехнику. К тому же, эта река достаточно быстрая. Так что задачу по форсированию Днепра сейчас ставить не надо, но в случае физического перерезания коммуникации задачу по освобождении Левобережья мы можем поставить, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, белоруссия, всу, киевская область, железная дорога, донбасс, днепр
Новости, Россия, Белоруссия, ВСУ, Киевская область, железная дорога, Донбасс, Днепр
Военный эксперт описал, что начнется, когда Россия снова ударит по ВСУ с территории Белоруссии
Если Россия снова нанесет удар по ВСУ с территории Белоруссии, киевский режим будет вынужден перебросить часть войск с восточного фронта на новое направление. Эта переброска может быть частично блокирована путем разрушения железнодорожной инфраструктуры. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Ранее в Белоруссию с инспекцией прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.
Эта переброска в любом случае приведет к изменению качественного состава войск на восточном фронте. Потому что в этих условиях оборона Донбасса и всего Левобережья станет фактически невозможной, отметил специалист.
"Речь пойдет не только о том, что мы выйдем на реку Оскол и вернем Красный Лиман с Купянском. Речь пойдет о более масштабном наступлении. Даже освобождение Артемовска, Соледара и Северска позволит нам говорить о наступлении по более широкому фронту. Если мы перережем коммуникации, такое продвижение войск будет возможно", - констатировал Евсеев.
Трудно сказать, насколько зимой можно будет говорить о форсировании Днепра. Мы не знаем, какой будет лед и можем ли мы двигать по нему бронетехнику. К тому же, эта река достаточно быстрая. Так что задачу по форсированию Днепра сейчас ставить не надо, но в случае физического перерезания коммуникации задачу по освобождении Левобережья мы можем поставить, заключил собеседник издания.