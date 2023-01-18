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Любовь в танке: украинская снайперша оправдалась за беременность

Любовь в танке: украинская снайперша оправдалась за беременность - 18.01.2023 Украина.ру

Любовь в танке: украинская снайперша оправдалась за беременность

Украинская снайперша Евгения Эмеральд, которая сейчас находится на 29 неделе беременности, оправдалась в ответ на обвинения подписчиков, что она забеременела в танке. Соответствующую публикацию она разместила в своих социальных сетях

2023-01-18T16:55

2023-01-18T16:55

2023-01-18T16:55

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Также она отреагировала на вопрос подписчиков, изменяют ли украинские бойцы своим женам, будучи на передовой. Эмеральд ответила на это фотографией военного, на груди которого прикреплена нашивка "[Офигенный], но женатый".Кроме того, девушка поделилась с пользователи информацией о том, что ей самой "хочется убить мужа, но психолог говорит, что это лечится".Евгений Эмеральд - снайпер ВСУ, ранее занимавшаяся предпринимательской деятельностью. Осенью прошлого года она вышла замуж, а позже сообщила о беременности.

https://ukraina.ru/20230118/1042751062.html

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