https://ukraina.ru/20230118/1042753089.html
Любовь в танке: украинская снайперша оправдалась за беременность
Любовь в танке: украинская снайперша оправдалась за беременность - 18.01.2023 Украина.ру
Любовь в танке: украинская снайперша оправдалась за беременность
Украинская снайперша Евгения Эмеральд, которая сейчас находится на 29 неделе беременности, оправдалась в ответ на обвинения подписчиков, что она забеременела в танке. Соответствующую публикацию она разместила в своих социальных сетях
2023-01-18T16:55
2023-01-18T16:55
2023-01-18T16:55
новости
украина
новости украины
снайпер
беременность
танк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/12/1042752029_0:0:740:417_1920x0_80_0_0_07b43beb0b8fcf02e23dbf6f7b8e2a7a.png
Также она отреагировала на вопрос подписчиков, изменяют ли украинские бойцы своим женам, будучи на передовой. Эмеральд ответила на это фотографией военного, на груди которого прикреплена нашивка "[Офигенный], но женатый".Кроме того, девушка поделилась с пользователи информацией о том, что ей самой "хочется убить мужа, но психолог говорит, что это лечится".Евгений Эмеральд - снайпер ВСУ, ранее занимавшаяся предпринимательской деятельностью. Осенью прошлого года она вышла замуж, а позже сообщила о беременности.
https://ukraina.ru/20230118/1042751062.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/12/1042752029_16:0:684:501_1920x0_80_0_0_759319be04c57f1427be0cc4752dad16.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, новости украины, снайпер, беременность, танк
Новости, Украина, Новости Украины, снайпер, беременность, танк
Любовь в танке: украинская снайперша оправдалась за беременность
Украинская снайперша Евгения Эмеральд, которая сейчас находится на 29 неделе беременности, оправдалась в ответ на обвинения подписчиков, что она забеременела в танке. Соответствующую публикацию она разместила в своих социальных сетях