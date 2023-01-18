Любовь в танке: украинская снайперша оправдалась за беременность - 18.01.2023 Украина.ру
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Любовь в танке: украинская снайперша оправдалась за беременность
Любовь в танке: украинская снайперша оправдалась за беременность - 18.01.2023 Украина.ру
Любовь в танке: украинская снайперша оправдалась за беременность
Украинская снайперша Евгения Эмеральд, которая сейчас находится на 29 неделе беременности, оправдалась в ответ на обвинения подписчиков, что она забеременела в танке. Соответствующую публикацию она разместила в своих социальных сетях
2023-01-18T16:55
2023-01-18T16:55
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танк
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Также она отреагировала на вопрос подписчиков, изменяют ли украинские бойцы своим женам, будучи на передовой. Эмеральд ответила на это фотографией военного, на груди которого прикреплена нашивка "[Офигенный], но женатый".Кроме того, девушка поделилась с пользователи информацией о том, что ей самой "хочется убить мужа, но психолог говорит, что это лечится".Евгений Эмеральд - снайпер ВСУ, ранее занимавшаяся предпринимательской деятельностью. Осенью прошлого года она вышла замуж, а позже сообщила о беременности.
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новости, украина, новости украины, снайпер, беременность, танк
Новости, Украина, Новости Украины, снайпер, беременность, танк

Любовь в танке: украинская снайперша оправдалась за беременность

16:55 18.01.2023
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская)Евгения Эмеральд
Евгения Эмеральд - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская)
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Украинская снайперша Евгения Эмеральд, которая сейчас находится на 29 неделе беременности, оправдалась в ответ на обвинения подписчиков, что она забеременела в танке. Соответствующую публикацию она разместила в своих социальных сетях
"Дело молодое", - ответила Эмеральд, добавив, что завидовать не нужно.
Также она отреагировала на вопрос подписчиков, изменяют ли украинские бойцы своим женам, будучи на передовой. Эмеральд ответила на это фотографией военного, на груди которого прикреплена нашивка "[Офигенный], но женатый".
Кроме того, девушка поделилась с пользователи информацией о том, что ей самой "хочется убить мужа, но психолог говорит, что это лечится".
Евгений Эмеральд - снайпер ВСУ, ранее занимавшаяся предпринимательской деятельностью. Осенью прошлого года она вышла замуж, а позже сообщила о беременности.
Дана Борисова - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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