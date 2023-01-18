https://ukraina.ru/20230118/1042752494.html

Алексей Леонков о том, какие вооружения для ВСУ одобрят на встрече в Рамштайне

Алексей Леонков о том, какие вооружения для ВСУ одобрят на встрече в Рамштайне - 18.01.2023 Украина.ру

Алексей Леонков о том, какие вооружения для ВСУ одобрят на встрече в Рамштайне

Когда Запад поставит ВСУ наступательную бронетехнику и какие это будут вооружения, изданию Украина.ру рассказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-01-18T16:55

2023-01-18T16:55

2023-01-18T18:16

всу

киев

рамштайн

украина

россия

танки

нато

впк

challenger-2 (танк)

интервью

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В пятницу, 20 января, на американской военной базе Рамштайн, расположенной в Германии, состоится заседание по вопросам обороны Украины.— Алексей Петрович, какие вооружения могут одобрить для передачи Украине во время мероприятия?— Я думаю, что Украине одобрят многие виды вооружений, в том числе основные боевые танки. Но, скорее всего, не в том количестве, которое хочет Киев.— Почему?— Многие государства Европы сопротивляются тому, чтоб совсем расстаться со своим военным наследием, которое они получили от военно-промышленных компаний. Чтобы европейские государства не сопротивлялись, были проведены предварительные работы с ними. Великобритания и Польша выступили с инициативой поставки основных боевых танков.Также была отправлена в отставку теперь уже бывшая глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт, которая всячески сопротивлялась поставкам и передаче Киеву тяжёлых видов вооружений в виде основных боевых танков.Новый министр обороны Германии сказал, что будет с этим всем разбираться, проведет ревизию. Вот и все.— Почему для Киева и ВСУ очень важна новая техника?— ВСУ вооружения нужны, так как от них постоянно требуют наступательных операций. Без основных, например, боевых танков и бронемашин удовлетворить требования Запада Киев не может.К тому же всё советское военное наследие, которое было в Киеве и странах Варшавского договора, закончилось, а военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины практически не работает. ВСУ полностью зависят от поставок извне.Поэтому оружие натовского образца, которое имеет стандарты по боеприпасам (стрелковому оружию, снарядам, ракетам), упростит оказание помощи Киеву, особенно в части поставок этого вооружения. То есть Киев будет получать тяжелые виды вооружения из всех стран НАТО.Какие именно это будут вооружения — танки, боевые машины пехоты Marder, M2 Bradley, Stryker, зависит от того, какие воинские подразделения на базе данных вооружений будут формироваться и для каких задач. Это будет решаться на территории Украины.Будут ли это оперативно-тактические, ротно-тактическиие, батальонно-тактические группы — всё это мы увидим только на месте. Ясно одно: в качестве экипажа там будут иностранные специалисты.Я думаю, что на первых танках класса Leopard, которые пойдут на Украину, будут сидеть польские экипажи.— Какую цель преследует НАТО, планируя поставки Украине вооружений американского и европейского ВПК?— Запад понимает, что Киеву в этой войне не победить. В то же время они поставили цель (которую, кстати, обозначила Урсула фон дер Ляйен) полностью уничтожить Россию с помощью экономических, финансовых и других санкций.Подразумевается, что на это будет оказывать влияние непосредственно ход боевых действий на Украине. То есть цель — военно-экономическое истощение нашей страны.Планируется, что украинская армия будет вести некие оборонительные действия с различными эпизодическими контрнаступательными операциями. Как раз под такого рода попытки и подходят поставки западной техники натовского образца.— Лондон обещал поставить Киеву 14 танков Challenger 2. Дошла ли до ВСУ заявленная техника?— Нет. Они пока не дошли.Будет встреча в Рамштайне, на которой Великобритания и Польша выступят в качестве примера, дескать, делайте как мы в отношении поставок вооружений на Украину. На что другие страны Европы спросят: а что мы получим взамен? Там будет некий торг.Вне зависимости от обсуждений европейские страны все равно заставят поставлять вооружения Киеву. А вот вопросы о сроках поставок и количестве оружия — это уже отдельная тема.Конечно, техника для ВСУ будет направлена траншами: например, не пойдет сразу сотня танков или артиллерийских комплексов. Это делается в том числе для того, чтобы затруднить контроль за перемещениями оружия на территории Украины. Чтобы мы ее не уничтожали на пути следования.Учитывая характеристики западных танков, которые ожидаются Киевом, в зоне боевых действий эти машины окажутся ближе к весне, когда высохнет грунт. Я думаю, это будет в апреле или мае.— Как ВСУ будут перегонять европейские танки, если они весят больше 65–70 тонн? Железнодорожные, автомобильные мосты и платформы выдержат?— Единственный способ быстрой доставки западной техники для ВСУ к линии боевого соприкосновения — железнодорожным транспортом. Украинские ж/д мосты выдерживают — по ним уже гоняли многотонные составы, где каждый вагон весит по 60, по 120 тонн.Мы разрушили энергетическую инфраструктуру Украины, поэтому они реанимировали паровозный парк, который не успели переплавить на металл. Этими паровозами они и будут тянуть составы с западными вооружениями.Другой момент, сколько техники войдет в такой состав. Все-таки у паровозов есть ограничения по возможности нагрузки. Также нужно учесть устаревание паровозов, которые долгое время находились в консервации.Кроме того, у паровоза есть демонстрирующие признаки, например, идет дым во время движения, который виден далеко.Вопрос уничтожения техники на подходе, на линии боевого соприкосновения, пока открыт. Мы еще не сталкивались с подобными перевозками на территории Украины.

https://ukraina.ru/20230118/1042713133.html

https://ukraina.ru/20230116/1042686500.html

https://ukraina.ru/20230117/1042723095.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

всу, киев, рамштайн, украина, россия, танки, нато, впк, challenger-2 (танк), интервью, европа