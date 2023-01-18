https://ukraina.ru/20230118/1042751268.html

Смысл СВО, освобождение регионов, перспективы для переговоров. Главное на Украине на 16:00 18 января

Смысл СВО, освобождение регионов, перспективы для переговоров. Главное на Украине на 16:00 18 января - 18.01.2023 Украина.ру

Смысл СВО, освобождение регионов, перспективы для переговоров. Главное на Украине на 16:00 18 января

Украина.ру, 18.01.2023

2023-01-18T16:00

2023-01-18T16:00

2023-01-18T16:01

переговоры

антониу гутерреш

хроники

эксклюзив

спецоперация

конашенков

культурный центр вс рф

всу

владимир путин

нацизм

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Путин осудил героизацию нацизма на Украине и назвал смысл СВО. Пушилин рассказал о планах российских военных по освобождению украинских регионов от националистов. Гутерреш не увидел перспектив для серьезных мирных переговоровПрезидент России Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда в среду напомнил, что полномасштабные боевые действия в Донбассе не прекращаются с 2014 года."...с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации... Все, что мы делаем сегодня, в том числе, в специальной военной операции, это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там, на этих территориях проживают", - объяснил Путин.Он заявил, что земли Донбасса являются историческими территориями России, которые после развала СССР отошли Украине."Россия примирилась с этим событием, несмотря на то, что это наши исторические территории. Тем не менее мы не могли не отреагировать на то, что там начало происходить", - заметил президент.По его словам, трагедия, связанная с событиями на Украине, началась в 2014 году."И началась именно с антиконституционного государственного вооруженного переворота на Украине. И, как мы знаем, это требовало от нас оказания помощи крымчанам. Затем последовали события в Донбассе", - добавил Путин, заявив, что киевские власти стали истреблять людей, проживавших на этих территориях, "только за то, что они считают себя связанными с русской культурой, русским языком и традициями своего народа, своих предков".Путин заверил, что Киев ответит за действия против гражданского населения, против Русской православной церкви.Он раскритиковал Украину и Латвию за то, что в этих странах, по его мнению, происходит героизация нацизма."Что еще можно сказать про тех, кто возвеличивает и героизирует Бандеру на Украине, и возводит его в ранг национальных героев, и ходят потом тысячами по центральным улицам украинских городов? Ну кто они такие есть? Это дает нам полное право сказать, что они неонацисты, потому что Бандера и иже с ним сотрудничали с Гитлером и уничтожали тысячи людей", - заявил президент.Говоря о Латвии, он напомнил про ежегодные марши легионеров СС в Риге.По его мнению, "ничто не может быть оправданием сотрудничества с нацистами и с фашистами".Он заверил, что Россия сделала все для урегулирования ситуации вокруг Донбасса мирными средствами."Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как выясняется сейчас, нас просто водили за нос, обманывали. Не в первый раз с нами такое происходит и случается. Тем не менее мы сделали все возможное для того, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно", - сказал Путин.Глава государства отметил, что противник готовился к тому, чтобы "перевести весь этот конфликт в острую и горячую фазу. Ничего нам не оставалось кроме того, что мы делаем сейчас".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Успехи и планы ВС РФВрио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Первого канала в среду заявил, что конкретных цифр о потерях в Вооруженных силах Украины (ВСУ) при освобождении Соледара нет, но счет идет на тысячи."Бои продолжаются, но бои продолжаются уже за Соледаром, там ЧВК "Вагнер" продолжает продвигаться вперед, что немаловажно после того, как была взята под контроль [железнодорожная] станция Соль, перерезаны основные пути снабжения [ВСУ] Артемовск - Северск. <...> С учетом перебрасываемых резервов, с учетом того, что противник сам не сможет сейчас подсчитать, сколько у него потерь, мы тоже не будем называть конкретные цифры, но это тысячи, тысячи, тысячи боевиков, которые направлялись, чтобы удержать позиции, в частности, Соледар", - сказал он.По его словам, среди взятых в плен российскими силами в Соледаре есть иностранные наемники.Соледар находится примерно в 100 км к северу от Донецка и до недавнего времени входил в единую линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артемовск - Соледар - Северск. В ночь на 11 января основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что город, за который в последние недели шли бои, взят под контроль. Вечером 12 января российские войска завершили освобождение Соледара от украинских формирований. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, полный контроль над этим городом позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в кольцо остающиеся там подразделения.Пушилин также рассказал, что украинские войска, базирующиеся в укрепрайонах Северска, могут попасть в окружение."Что немаловажно, после того, как была взята под контроль (железнодорожная) станция "Соль", то есть перерезаны основные пути снабжения Артемовска и Северска, та группировка, которая находится сейчас в укрепрайонах Северска, она рискует попасть в окружение. Ну и со снабжением сейчас, конечно же, на порядки хуже", - сказал Пушилин.В ходе этого же эфира он отметил, что освобождение Славянска и части Харьковской области позволит полностью обеспечить водоснабжение ДНР. "В полной мере обеспечить территорию Донецкой Народной Республики водой в том объеме, в котором требуется, можно будет после освобождения и Славянска, и части Харьковской области", - сказал он.Врио главы республики напомнил, что для обеспечения водой жителей Донецка также идет строительство водовода из реки Дон.Отвечая на вопрос о значении освобождения Марьинки и Авдеевки Пушилин анонсировал, что оно приведет к резкому снижению числа обстрелов Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). "Это будет в первую очередь означать резкое и очень важное снижение даже возможности обстреливать Донецк", - сказал он.Пушилин отметил, что после отхода из этих населенных пунктов ВСУ "просто физически не будут доставать" до Донецка. "По крайней мере из того оружия, которое массово используют для обстрела наших населенных пунктов сейчас", - добавил он.На прошлой неделе Пушилин сообщал, что Марьинка находится почти под контролем российских сил, но украинские подразделения смогли закрепиться в жилом секторе на окраине. Он пояснял, что ВСУ выстраивали мощную оборону Марьинки в течение восьми лет, оборудовав многочисленные огневые точки, траншеи и окопы как вдоль домов, так и под ними. Пушилин также отмечал, что взятие под контроль этого населенного пункта откроет дорогу на Красногоровку, откуда украинские войска наносят удары по Донецку. В свою очередь в Народной милиции ДНР уточняли, что освобождение Марьинки выведет Александровку, Петровский район и микрорайон Текстильщик Донецка из зоны досягаемости для обстрелов с украинской стороны.Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду рассказал об успехах российских военных."На южно-донецком направлении артиллерийскими подразделениями Восточного и Южного военных округов, а также морской пехоты Тихоокеанского флота сорваны попытки ВСУ атаковать силами до трех штурмовых групп в направлении населенных пунктов Степное, Сладкое и Урожайное Донецкой народной республики. Общие потери противника составили до 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, один пикап и семь автомобилей", - сказал Конашенков.Он также сообщил, что на купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Двуречное, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское ЛНР."Уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два пикапа, два автомобиля и одна артиллерийская система М777 производства США", - сообщил Конашенков."На краснолиманском направлении огнем артиллерии соединений Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск, ударами армейской и штурмовой авиации по скоплениям живой силы нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества", - сказал официальный представитель Минобороны России.По его словам, "общие потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины".На донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Соль ДНР.По его словам, за сутки на этом направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, а также три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б" и боевая машина РСЗО "Град".Крест на переговорахГенсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не видит перспектив для проведения серьезных мирных переговоров между Москвой и Киевом в ближайшем будущем – он также не видит условий для урегулирования конфликта на Украине в ближайшем будущем при соблюдении территориальной целостности страны.По его словам, главное разногласие Москвы и Киева в значительной степени касается взгляда на прошлое."Всегда очень сложно разрешать противоречия во взглядах на прошлое. Две разные идеи о том, чем была Российская империя, какие были национальности и две разные идеи о том, что такое сегодня украинцы и что такое русские", - указал он.Он заметил, что это усложняет поиск решения. "Но это решение должно основываться на международном праве и должно уважать территориальную целостность Украины. Я не вижу условий для осуществления этого в ближайшем будущем", - подчеркнул он.Генсек указал, что ООН делает все, что в ее силах для того, чтобы ограничить ущерб от конфликта, сократить страдания людей. "Мы пытаемся бороться с последствиями (конфликта) но в данный момент я не думаю, что у нас есть шанс продвигать или выступать посредником в серьезных переговорах в целях достижения мира в краткосрочной перспективе", – заключил он.Гутерреш признался, что нынешняя геополитическая ситуация в мире хуже, чем когда-либо за всю его жизнь."Давайте будем говорить предельно четко. Думаю, что мы находимся в худшей ситуации за всю мою жизнь. Я не жил о время Второй мировой войны, но думаю, что мы в худшей ситуации за всю мою жизнь", - сказал Гутерреш.Он указал угрозу от изменения климата – мир "приближается к точке невозврата"."Мы будто используем 1,6 планеты, тогда как у нас всего 1 планета. Вопросы биоразнообразия более не так интересуют тех, кто принимает решения политические", - отметил он.Он пояснил, что все сосредоточены на конфликте на Украине, на решении проблем прожиточного минимума и т.д."Геополитические разногласия отличаются от того, что было во время холодной войны. Холодная война была проще – было два блока, и у них были четкие правила взаимодействия. Они старались создать как можно больше проблем друг другу, но у них были механизмы, которые гарантировали, что если проблемы начали бы угрожать самим блокам, они бы остановились", - отметил Гутерреш.По его словам, это касалось, в частности, ядерного разоружения, ядерного контроля. "Эти механизмы больше не существуют или не действуют", - указал генсек.Накануне пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев не отказывается от переговоров, но говорит о том, что эти переговоры должны основываться на определенном количестве принципов, в том числе денежных выплат. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление Киева сказал, что, если судить по украинскому законодательству, Украина исключает для себя возможность переговоров.В среду глава МИД РФ Сергей Лавров провел ежегодную пресс-конференцию по итогам 2022 года, где высказался по широкому спектру внешнеполитических тем. Он отметил, что с Киевом мирные переговоры невозможны, так как Владимир Зеленский запретил их на законодательном уровне, а с Западом их нет, так как нет серьезных предложений.Лавров также назвал несуразной "формулу мира", предложенную Зеленским, поскольку в ней смешиваются разные темы - от энергетической и продовольственной безопасности до вывода российских войск и трибунала."Зеленский выдвигает какие-то совершенно несуразные инициативы, план из 10 пунктов, где навалено все, что можно: продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние РФ, трибунал, осуждение и так далее", - сказал Лавров.Лавров отметил, что специальная военная операция имеет свои невыдуманные цели, это отсутствие представляющей для России опасность военной инфраструктуры на Украине и других сопредельных государствах, а также невозможность гонений на русскоязычных граждан страны.Взамен Россия в контакте с международными организациями, в том числе с ШОС, БРИКС, СНГ, ЕАЭС, старается выстраивать новые формы взаимодействия, которые не зависят от Запада.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

переговоры, антониу гутерреш, хроники, эксклюзив, спецоперация, конашенков, культурный центр вс рф, всу, владимир путин, нацизм, сво