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Военный эксперт рассказал, что нужно сделать России, чтобы ударить по Луцку из Белоруссии и взять Львов
Военный эксперт рассказал, что нужно сделать России, чтобы ударить по Луцку из Белоруссии и взять Львов - 18.01.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, что нужно сделать России, чтобы ударить по Луцку из Белоруссии и взять Львов
Западные аналитики считают, что для перерезания коммуникаций на Украине был бы эффективен удар ВС РФ по Луцку. Это бы сделало невозможным поставки натовского оружия через Львов. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2023-01-18T20:00
2023-01-18T20:00
2023-01-18T20:00
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Ранее в Белоруссию с инспекцией прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.Специалист напомнил, что сейчас во всех трех областях на границе с Белоруссией ВСУ выставили только части территориальной обороны. Их численность составляет 15 тысяч вдоль границы и 15 тысяч в тылу.Мы не знаем, смогут ли белорусские войска быть задействованы в рамках единой группировки. Но в любом случае Минск сможет обеспечить там надежный тыл. Это позволит нам не только установить хорошие коммуникации по шоссе и железной дороге, но и ремонт техники и обеспечение тылового прикрытия этих коммуникаций. ВС РБ эта минимальная задача по силам, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, белоруссия, всу, львов, луцк, нато, оружие
Новости, Россия, Белоруссия, ВСУ, Львов, Луцк, НАТО, оружие
Военный эксперт рассказал, что нужно сделать России, чтобы ударить по Луцку из Белоруссии и взять Львов
Западные аналитики считают, что для перерезания коммуникаций на Украине был бы эффективен удар ВС РФ по Луцку. Это бы сделало невозможным поставки натовского оружия через Львов. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Ранее в Белоруссию с инспекцией прибыл главком Сухопутных войск и теперь уже замкомандующего Объединенной группировкой войск в СВО Олег Салюков. Это произошло на фоне показательной подготовки Сумской, Черниговской, Киевской и Ровенской областей к обороне.
Специалист напомнил, что сейчас во всех трех областях на границе с Белоруссией ВСУ выставили только части территориальной обороны. Их численность составляет 15 тысяч вдоль границы и 15 тысяч в тылу.
"То есть у них всего 30 тысяч теробороновцев на три региона. И чтобы провести успешную наступательную операцию, нам нужно двукратное превосходство в личном составе. С учетом того, что мы используем подготовленные воинские части, при двукратном превосходстве мы эту задачу решить сможем", - указал Евсеев.
Мы не знаем, смогут ли белорусские войска быть задействованы в рамках единой группировки. Но в любом случае Минск сможет обеспечить там надежный тыл. Это позволит нам не только установить хорошие коммуникации по шоссе и железной дороге, но и ремонт техники и обеспечение тылового прикрытия этих коммуникаций. ВС РБ эта минимальная задача по силам, заключил собеседник издания.