https://ukraina.ru/20230118/1042742677.html

Катастрофа в Броварах. Погибло руководство МВД Украины, кто станет новым министром

Катастрофа в Броварах. Погибло руководство МВД Украины, кто станет новым министром - 18.01.2023 Украина.ру

Катастрофа в Броварах. Погибло руководство МВД Украины, кто станет новым министром

Главной новостью в среду, 18 января, стала катастрофа вертолёта в Броварах Киевской области. Он обрушился во двор жилого дома. По официальным данным на 13:00, погибло 15 человек (ранее говорилось о 18, в том числе троих детях), 25 ранено. Среди погибших — всё руководство МВД, летевшее на вертолёте…

2023-01-18T13:25

2023-01-18T13:25

2023-01-18T15:40

эксклюзив

мвд

вертолеты

денис монастырский

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Как сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко, в результате крушения погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.Вертолёт принадлежал ГСЧС, это Airbus Н225 Super Puma: 21 такой вертолёт был закуплен МВД в 2018 году. Это первый потерянный вертолёт такого типа.В ноябре прошлого года, отвечая на вопрос относительно использования вертолёта МЧС главой Офиса президента Андреем Ермаком (для того, чтобы попасть в резиденцию в Карпатах, где он праздновал день рождения) Монастырский заявил: «Ведомственная авиация использовалась постоянно, согласно протоколам, соответствующими должностными лицами. Это обычная практика, она была и будет». Впрочем, этот случай, скорее всего, под журналистские расследования не попадает — рутинная рабочая поездка, для которой был избран вертолёт. Н225 — наиболее надёжные и комфортные машины этого типа (служебные «салоны» советского образца имеют свои недостатки).Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что «причины трагедии устанавливаются следователями. Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов, мы скоро узнаем» («скоро» — это несколько дней).В этой связи возникают два вопроса.Во-первых, это причины катастрофы, точнее, как к этому делу «приклеить» Россию?Французские вертолёты достаточно надёжные (в 2016 году полёты вертолётов этого типа были запрещены более чем на год, после катастрофы одного из них над Северным морем, но причины той катастрофы расследованы, а меры по неповторению — приняты), лётчики успели их изучить (последние машины были поставлены в 2021 году), так что вероятность неисправности или ошибки пилота не слишком высока. Однако учитывая, что подавляющее большинство авиационных катастроф происходит именно по этим причинам, «не слишком высока» относится к неизбежности катастрофы. А так-то вероятность именно такой причины где-то в районе 100%.Версия с тем, что в условиях низкой облачности и сильного тумана вертолёт летел слишком низко и за что-то зацепился не подтверждается. Уже есть видео, на котором вертолёт летит над Гидропарком в Киеве на высоте вряд ли менее ста метров, что вполне безопасно (это больше высоты 24-этажных домов, которые есть на Никольской Слободке и Левобережном массиве).Свидетели катастрофы видели, как вертолёт сделал несколько кругов над Броварами, а потом начал быстро снижаться – при сильном тумане люди бы этого просто не увидели. Сами обстоятельства скорее напоминают неисправность (в т. ч. вызванную диверсией). Одна свидетельница утверждает, что вертолёт горел, но так говорят очень многие свидетели авиакатастроф даже в тех случаях, когда никакого пожара не было (например, во время катастрофы Ту-154 над Донецкой областью в 2006 году).Вероятность того, что вертолёт стал жертвой украинской ПВО крайне мала — взрыв ракеты или стрельбу из автомата люди бы точно увидели или услышали. Остаётся пресловутая «банка огурцов», но мы же понимаем, что это патриотический миф.В общем, натянуть сову на глобус будет сложно, но украинские инстанции постараются. Вплоть до того, что заявят: если бы не война, то Монастырский не полетел бы на вертолёте, а поехал бы на велосипеде. Шаг в этом направлении уже сделан: по официальной версии министр летел «по делам в одну из горячих точек, где у нас в стране проходят боевые действия». Интересно только, если он летел на фронт, то зачем кружил над Броварами?Во-вторых, кто будет вместо Монастырского?Оперативно исполняющим обязанности станет кто-то из заместителей министра, которых, после гибели Енина (а он — наиболее опытный менеджер в министерстве), остаётся пять. Но вообще это сложная политическая проблема, ведь назначение Монастырского в своё время было плодом компромисса между президентом и группой Арсена Авакова. Компромисс был удачным — новый министр всех устраивал.Сейчас Зеленский может себе позволить не считаться с Аваковым (который вообще выпал из публичного пространства) и может поставить на МВД любого своего человека. Вопрос только в том, есть ли у него этот «свой человек», да ещё такой, который потянет руководство создававшегося под политического тяжеловеса Авакова «суперминистерства»?Из возможных преемников наибольший политический вес и управленческий опыт имеет глава нацполиции Игорь Клименко, но не очень понятно, готовы ли его переместить с поста, на котором он себя хорошо проявил. Другая сильная кандидатура — председатель профильного парламентского комитета Сергей Ионушас.

https://ukraina.ru/20220328/1033630680.html

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эксклюзив, мвд, вертолеты, денис монастырский