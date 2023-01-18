Сбербанк приходит в Крым - 18.01.2023 Украина.ру
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Сбербанк приходит в Крым
Сбербанк приходит в Крым - 18.01.2023 Украина.ру
Сбербанк приходит в Крым
Сбербанк рассчитывает в ближайшее время начать работу в Крыму, в течение года на полуострове заработает сеть банкоматов, пишет 18 января РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка
2023-01-18T12:31
2023-01-18T12:31
новости
сбербанк
крым
банкоматы
россия
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"Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии", - сказано в сообщении.Сбербанк до 2014 года работал в Крыму через свой дочерний банк, однако после введения санкций США свернул свою работу на полуострове.В прошлом году под западные санкции попали крупнейшие банки РФ, после чего президент Владимир Путин призвал российские банки заходить в Крым, весной прошлого года там открылись отделения Промсвязьбанка.В 2021 году Верховный суд Украины окончательно запретил "Сбербанку России" использовать в стране торговую марку "Сбербанк". Решение было вынесено по делу, инициированному в 2016 году украинским банком "Ощадбанк"."Ощадбанк", образовавшийся из украинского филиала "Сбербанка СССР", обвинил "Сбербанк" в нарушении прав интеллектуальной собственности: "Ощадбанк" заявил, что на территории Украины он является единственным законным владельцем прав на торговые марки "Ощадбанк", "Сбербанк" и Oschadbank.
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новости, сбербанк, крым, банкоматы, россия
Новости, Сбербанк, Крым, банкоматы, Россия

Сбербанк приходит в Крым

12:31 18.01.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Сбербанк рассчитывает в ближайшее время начать работу в Крыму, в течение года на полуострове заработает сеть банкоматов, пишет 18 января РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка
"Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии", - сказано в сообщении.
Сбербанк до 2014 года работал в Крыму через свой дочерний банк, однако после введения санкций США свернул свою работу на полуострове.
В прошлом году под западные санкции попали крупнейшие банки РФ, после чего президент Владимир Путин призвал российские банки заходить в Крым, весной прошлого года там открылись отделения Промсвязьбанка.
В 2021 году Верховный суд Украины окончательно запретил "Сбербанку России" использовать в стране торговую марку "Сбербанк". Решение было вынесено по делу, инициированному в 2016 году украинским банком "Ощадбанк".
"Ощадбанк", образовавшийся из украинского филиала "Сбербанка СССР", обвинил "Сбербанк" в нарушении прав интеллектуальной собственности: "Ощадбанк" заявил, что на территории Украины он является единственным законным владельцем прав на торговые марки "Ощадбанк", "Сбербанк" и Oschadbank.
Сбербанк заключил ряд соглашений на ПМЭФ 2016 - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля 2022, 00:32
Сбербанк: Санкции не повлияют на успешность нашей работыСбербанк отреагировал на введение санкций США - в банке подчеркнули, что ограничений на операции клиентов в инвалюте не будет. Об этом сообщает РИА Новости 25 февраля
 
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