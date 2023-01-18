Виктор Баранец: Вертолетную аварию в Броварах повесят на Россию - 18.01.2023 Украина.ру
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Виктор Баранец: Вертолетную аварию в Броварах повесят на Россию
Виктор Баранец: Вертолетную аварию в Броварах повесят на Россию - 18.01.2023 Украина.ру
Виктор Баранец: Вертолетную аварию в Броварах повесят на Россию
Утром 18 января 2023 года возле детского сада в Броварах Киевской области упал украинский вертолет. При крушении погибли 16 человек, в том числе двое детей, 22 пострадали, сообщили в Нацполиции Украины.
2023-01-18T11:43
2023-01-18T13:15
киев
украина
бровары
киевская область
россия
вертолеты
происшествия
интервью
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Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировали зданию Украина.ру произошедшее.— Виктор, сегодня утром украинский вертолет упал в городе Бровары Киевской области, в результате загорелось здание детского сада. Могут ли в этом обвинить Россию?— Вы знаете, все что сегодня падает на Украине, все что горит, ракеты, которые летят в Польшу, Белоруссию и даже Молдавию, конечно, все это Россия (я утрирую). Во всём виновата Россия – это тупая украинская военная логика.Даже если на Киев упадёт неопознанный летательный объект, всё равно, к сожалению, на месте взрыва найдут какой-нибудь либо военный билет, либо паспорт гражданина Российской ФедерацииЕсли говорить серьёзно, то здесь работают некие законы информационной войны, которые является частью войны реальной. На первый план выходит брехня, которая является составной частью российско-украинского вооружённого конфликта.— Как этому противостоять? Как мы должны реагировать?— Вы спрашиваете меня, как можно этому противостоять. Единственное, что можно сделать –открутить лживые головы украинским брехунам и привинтить им головы честных людей. Но этого, к сожалению, никогда не будет.Украинские пропагандистские мозги настолько уже отравлены антироссийским ядом, что им уже ничего не поможет.Да, мы делаем попытки разоблачать украинские фейки. Да, у нас есть огромная армия высокопрофессиональных пропагандистов. Но это, увы, не способствуют тому, чтобы киевские агитаторы закрыли свои рты и перестали врать, искажая факты.Пока идёт вооружённый конфликт между Украиной и Россией, враньё будет постоянно присутствовать на поле боя. Я не информационной клаузевиц, но не отступлюсь от этого. Это неизбывная данность в любом конфликте.Понимаете, ложь присутствует не только в информационном пространстве, когда воюют Россия с Украиной. Неправда сопровождала военный беспредел американцев в Афганистане, Ираке, когда они свергали в Ливии режим.Ещё раз повторю, ложь – неотъемлемая часть информационной войны, особенно в условиях ведения боевых действий.
https://ukraina.ru/20230118/1042737951.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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киев, украина, бровары, киевская область, россия, вертолеты, происшествия, интервью
Киев, Украина, Бровары, Киевская область, Россия, вертолеты, происшествия, Интервью

Виктор Баранец: Вертолетную аварию в Броварах повесят на Россию

11:43 18.01.2023 (обновлено: 13:15 18.01.2023)
 
© rus.teamВиктор Баранец интервью
Виктор Баранец интервью
© rus.team
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Анна Черкасова
Корреспондент
Все материалы
Утром 18 января 2023 года возле детского сада в Броварах Киевской области упал украинский вертолет. При крушении погибли 16 человек, в том числе двое детей, 22 пострадали, сообщили в Нацполиции Украины.
Военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировали зданию Украина.ру произошедшее.
— Виктор, сегодня утром украинский вертолет упал в городе Бровары Киевской области, в результате загорелось здание детского сада. Могут ли в этом обвинить Россию?
— Вы знаете, все что сегодня падает на Украине, все что горит, ракеты, которые летят в Польшу, Белоруссию и даже Молдавию, конечно, все это Россия (я утрирую). Во всём виновата Россия – это тупая украинская военная логика.
Даже если на Киев упадёт неопознанный летательный объект, всё равно, к сожалению, на месте взрыва найдут какой-нибудь либо военный билет, либо паспорт гражданина Российской Федерации
Если говорить серьёзно, то здесь работают некие законы информационной войны, которые является частью войны реальной. На первый план выходит брехня, которая является составной частью российско-украинского вооружённого конфликта.
— Как этому противостоять? Как мы должны реагировать?
— Вы спрашиваете меня, как можно этому противостоять. Единственное, что можно сделать –открутить лживые головы украинским брехунам и привинтить им головы честных людей. Но этого, к сожалению, никогда не будет.
Украинские пропагандистские мозги настолько уже отравлены антироссийским ядом, что им уже ничего не поможет.
Да, мы делаем попытки разоблачать украинские фейки. Да, у нас есть огромная армия высокопрофессиональных пропагандистов. Но это, увы, не способствуют тому, чтобы киевские агитаторы закрыли свои рты и перестали врать, искажая факты.
Пока идёт вооружённый конфликт между Украиной и Россией, враньё будет постоянно присутствовать на поле боя. Я не информационной клаузевиц, но не отступлюсь от этого. Это неизбывная данность в любом конфликте.
Понимаете, ложь присутствует не только в информационном пространстве, когда воюют Россия с Украиной. Неправда сопровождала военный беспредел американцев в Афганистане, Ираке, когда они свергали в Ливии режим.
Ещё раз повторю, ложь – неотъемлемая часть информационной войны, особенно в условиях ведения боевых действий.
11:27
При крушении вертолета в Броварах погибло руководство МВД УкраиныПри крушении вертолета в Броварах в Киевской области погибло руководство МВД Украины, министр Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин, сказал руководитель национальной полиции Игорь Клименко, передает украинское издание Vesti
 
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