При крушении вертолета в Броварах погибло руководство МВД Украины
11:27 18.01.2023 (обновлено: 11:31 18.01.2023)
При крушении вертолета в Броварах в Киевской области погибло руководство МВД Украины, министр Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин, сказал руководитель национальной полиции Игорь Клименко, передает украинское издание Vesti
"Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолёт ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь", — заявил он.
Всего известно о 16 погибших — девять из них были на борту вертолёта, также среди жертв двое детей. 22 пострадавших находятся в больнице, из них 10 детей.
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