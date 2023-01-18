При крушении вертолета в Броварах погибло руководство МВД Украины - 18.01.2023 Украина.ру
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При крушении вертолета в Броварах погибло руководство МВД Украины
При крушении вертолета в Броварах погибло руководство МВД Украины - 18.01.2023 Украина.ру
При крушении вертолета в Броварах погибло руководство МВД Украины
При крушении вертолета в Броварах в Киевской области погибло руководство МВД Украины, министр Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин, сказал руководитель национальной полиции Игорь Клименко, передает украинское издание Vesti
2023-01-18T11:27
2023-01-18T11:31
новости
мвд украины
бровары
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Всего известно о 16 погибших — девять из них были на борту вертолёта, также среди жертв двое детей. 22 пострадавших находятся в больнице, из них 10 детей.
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новости, мвд украины, бровары
Новости, МВД Украины, Бровары

При крушении вертолета в Броварах погибло руководство МВД Украины

11:27 18.01.2023 (обновлено: 11:31 18.01.2023)
 
© ТГ-канал "Реальный Киев | Новости Украина"
© ТГ-канал "Реальный Киев | Новости Украина"
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При крушении вертолета в Броварах в Киевской области погибло руководство МВД Украины, министр Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин, сказал руководитель национальной полиции Игорь Клименко, передает украинское издание Vesti
"Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолёт ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь", — заявил он.
Всего известно о 16 погибших — девять из них были на борту вертолёта, также среди жертв двое детей. 22 пострадавших находятся в больнице, из них 10 детей.
Работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 06:39
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Заголовок открываемого материала
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12:44Крушение вертолёта под Киевом: погиб глава МВД и не только. Видео
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12:31Сбербанк приходит в Крым
12:19Украина: сказка о национальном государстве и другие разрушительные мифы
12:19Названа модель вертолета, при падении которого погиб министр внутренних дел Украины
12:00Гибель руководства МВД, атаки ВСУ, условия по переговорам. Главное на Украине на 12:00 18 января
11:56Никаких переговоров: Лавров назвал "мирный план" Зеленского несуразным
11:46Власти Украины заговорили о диверсии после крушения вертолета с руководством МВД
11:43Виктор Баранец: Вертолетную аварию в Броварах повесят на Россию
11:37Восемнадцать человек погибли в результате крушения вертолета в Киевской области
11:27При крушении вертолета в Броварах погибло руководство МВД Украины
11:00Как Киссинджер хотел "дружить с Россией"
10:58Число жертв ЧП с вертолетом в Киевской области выросло до трех
10:56Эксперт ответил, какой именно вертолет мог упасть в Броварах
10:53Появилась версия падения вертолета на детский сад под Киевом
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