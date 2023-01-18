https://ukraina.ru/20230118/1042736581.html
Появилась версия падения вертолета на детский сад под Киевом
Появилась версия падения вертолета на детский сад под Киевом - 18.01.2023 Украина.ру
Появилась версия падения вертолета на детский сад под Киевом
Причиной ЧП с вертолетом в Броварах Киевской области могли быть погодные условия, пишут местные СМИ 18 января
2023-01-18T10:53
2023-01-18T10:53
2023-01-18T10:54
новости
бровары
киевская область
вертолеты
детский сад
причина
падение
украина
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Утром в среду, 18 января, на территорию дошкольного учреждения под Киевом рухнул вертолет. Предположительно, он принадлежал Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. По данным властей, в результате происшествия есть пострадавшие. Отмечается, что в момент трагедии Бровары накрыл густой туман. Из-за плохой видимости вертолет, вероятнее всего, летел на низкой высоте, экипаж мог не заметить жилой массив. Полиция сообщила как минимум об одном погибшем.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бровары, киевская область, вертолеты, детский сад, причина, падение, украина
Новости, Бровары, Киевская область, вертолеты, детский сад, причина, падение, Украина
Появилась версия падения вертолета на детский сад под Киевом
10:53 18.01.2023 (обновлено: 10:54 18.01.2023)
Причиной ЧП с вертолетом в Броварах Киевской области могли быть погодные условия, пишут местные СМИ 18 января
Утром в среду, 18 января, на территорию дошкольного учреждения под Киевом рухнул вертолет. Предположительно, он принадлежал Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. По данным властей, в результате происшествия есть пострадавшие.
Отмечается, что в момент трагедии Бровары накрыл густой туман. Из-за плохой видимости вертолет, вероятнее всего, летел на низкой высоте, экипаж мог не заметить жилой массив.
Полиция сообщила как минимум об одном погибшем.