Появилась версия падения вертолета на детский сад под Киевом - 18.01.2023 Украина.ру
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Появилась версия падения вертолета на детский сад под Киевом
Появилась версия падения вертолета на детский сад под Киевом - 18.01.2023 Украина.ру
Появилась версия падения вертолета на детский сад под Киевом
Причиной ЧП с вертолетом в Броварах Киевской области могли быть погодные условия, пишут местные СМИ 18 января
2023-01-18T10:53
2023-01-18T10:54
новости
бровары
киевская область
вертолеты
детский сад
причина
падение
украина
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Утром в среду, 18 января, на территорию дошкольного учреждения под Киевом рухнул вертолет. Предположительно, он принадлежал Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. По данным властей, в результате происшествия есть пострадавшие. Отмечается, что в момент трагедии Бровары накрыл густой туман. Из-за плохой видимости вертолет, вероятнее всего, летел на низкой высоте, экипаж мог не заметить жилой массив. Полиция сообщила как минимум об одном погибшем.
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новости, бровары, киевская область, вертолеты, детский сад, причина, падение, украина
Новости, Бровары, Киевская область, вертолеты, детский сад, причина, падение, Украина

Появилась версия падения вертолета на детский сад под Киевом

10:53 18.01.2023 (обновлено: 10:54 18.01.2023)
 
© РИА НовостиВертолет Бровары
Вертолет Бровары
© РИА Новости
Читать в
Причиной ЧП с вертолетом в Броварах Киевской области могли быть погодные условия, пишут местные СМИ 18 января
Утром в среду, 18 января, на территорию дошкольного учреждения под Киевом рухнул вертолет. Предположительно, он принадлежал Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. По данным властей, в результате происшествия есть пострадавшие.
Отмечается, что в момент трагедии Бровары накрыл густой туман. Из-за плохой видимости вертолет, вероятнее всего, летел на низкой высоте, экипаж мог не заметить жилой массив.
Полиция сообщила как минимум об одном погибшем.
 
НовостиБроварыКиевская областьвертолетыдетский садпричинападениеУкраина
 
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