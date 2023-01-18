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Появилась версия падения вертолета на детский сад под Киевом

Появилась версия падения вертолета на детский сад под Киевом - 18.01.2023 Украина.ру

Появилась версия падения вертолета на детский сад под Киевом

Причиной ЧП с вертолетом в Броварах Киевской области могли быть погодные условия, пишут местные СМИ 18 января

2023-01-18T10:53

2023-01-18T10:53

2023-01-18T10:54

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Утром в среду, 18 января, на территорию дошкольного учреждения под Киевом рухнул вертолет. Предположительно, он принадлежал Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. По данным властей, в результате происшествия есть пострадавшие. Отмечается, что в момент трагедии Бровары накрыл густой туман. Из-за плохой видимости вертолет, вероятнее всего, летел на низкой высоте, экипаж мог не заметить жилой массив. Полиция сообщила как минимум об одном погибшем.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, бровары, киевская область, вертолеты, детский сад, причина, падение, украина