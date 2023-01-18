https://ukraina.ru/20230118/1042733558.html
NYТ: проиграет тот, у кого быстрее закончатся снаряды, поэтому США обратились к новым поставщикам
NYТ: проиграет тот, у кого быстрее закончатся снаряды, поэтому США обратились к новым поставщикам - 18.01.2023 Украина.ру
NYТ: проиграет тот, у кого быстрее закончатся снаряды, поэтому США обратились к новым поставщикам
США поставляют Украине снаряды калибра 155 миллиметров из старых запасов, то есть еще с тех складов, что были созданы в 1970-е годы после арабо-израильского конфликта, "когда Соединенные Штаты перебрасывали по воздуху оружие для пополнения запасов израильских сил". Однако этого уже очевидно не хватает, написала 17 января газета New York Times
2023-01-18T09:56
2023-01-18T09:56
2023-01-18T09:57
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израиль
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По данным издания, в 2022 году Вашингтон договорился о поставке на Украину около 300 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров из Израиля. Ровно половина этого объема уже была отправлена через Европу.На вооружении НАТО стоит артиллерия, со снарядами калибра 155 миллиметров. Это в том числе американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR.Киев уже получил большое количество этих орудий, однако чаще всего применяет их для обстрела мирных жителей Донбасса.Москва неоднократно отмечала, что передача Украине западного вооружения не только затягивает конфликт, но и ставит под угрозу безопасность всего европейского континента.
https://ukraina.ru/20230118/1042733185.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, новости украины, new york times, поставки, вооружение, израиль, южная корея
Новости, Новости Украины, New York Times, поставки, вооружение, Израиль, Южная Корея
NYТ: проиграет тот, у кого быстрее закончатся снаряды, поэтому США обратились к новым поставщикам
09:56 18.01.2023 (обновлено: 09:57 18.01.2023)
США поставляют Украине снаряды калибра 155 миллиметров из старых запасов, то есть еще с тех складов, что были созданы в 1970-е годы после арабо-израильского конфликта, "когда Соединенные Штаты перебрасывали по воздуху оружие для пополнения запасов израильских сил". Однако этого уже очевидно не хватает, написала 17 января газета New York Times
По данным издания, в 2022 году Вашингтон договорился о поставке на Украину около 300 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров из Израиля. Ровно половина этого объема уже была отправлена через Европу.
"Артиллерия составляет основу огневой мощи наземных войск как для Украины, так и для России, и исход войны может зависеть от того, у какой стороны раньше закончатся боеприпасы, говорят военные аналитики. Поскольку запасы в Соединенных Штатах истощены, а американские производители оружия еще не в состоянии идти в ногу с темпами боевых действий на Украине, Пентагон обратился к двум альтернативным поставщикам снарядов, чтобы преодолеть разрыв: один в Южной Корее и один в Израиле, о применении которых в войне на Украине ранее не сообщалось", - говорится в статье.
На вооружении НАТО стоит артиллерия, со снарядами калибра 155 миллиметров. Это в том числе американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR.
Киев уже получил большое количество этих орудий, однако чаще всего применяет их для обстрела мирных жителей Донбасса.
Москва неоднократно отмечала, что передача Украине западного вооружения не только затягивает конфликт, но и ставит под угрозу безопасность всего европейского континента.