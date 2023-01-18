https://ukraina.ru/20230118/1042733558.html

NYТ: проиграет тот, у кого быстрее закончатся снаряды, поэтому США обратились к новым поставщикам

NYТ: проиграет тот, у кого быстрее закончатся снаряды, поэтому США обратились к новым поставщикам - 18.01.2023 Украина.ру

NYТ: проиграет тот, у кого быстрее закончатся снаряды, поэтому США обратились к новым поставщикам

США поставляют Украине снаряды калибра 155 миллиметров из старых запасов, то есть еще с тех складов, что были созданы в 1970-е годы после арабо-израильского конфликта, "когда Соединенные Штаты перебрасывали по воздуху оружие для пополнения запасов израильских сил". Однако этого уже очевидно не хватает, написала 17 января газета New York Times

2023-01-18T09:56

2023-01-18T09:56

2023-01-18T09:57

новости

новости украины

new york times

поставки

вооружение

израиль

южная корея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/15/1042001909_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_99553f2c324919dc8407550614a87fc6.jpg.webp

По данным издания, в 2022 году Вашингтон договорился о поставке на Украину около 300 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров из Израиля. Ровно половина этого объема уже была отправлена через Европу.На вооружении НАТО стоит артиллерия, со снарядами калибра 155 миллиметров. Это в том числе американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR.Киев уже получил большое количество этих орудий, однако чаще всего применяет их для обстрела мирных жителей Донбасса.Москва неоднократно отмечала, что передача Украине западного вооружения не только затягивает конфликт, но и ставит под угрозу безопасность всего европейского континента.

https://ukraina.ru/20230118/1042733185.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, new york times, поставки, вооружение, израиль, южная корея