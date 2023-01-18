https://ukraina.ru/20230118/1042733185.html

В ДНР рассказали, как ВСУ выдают в радиоэфире позиции польских наемников

В ДНР рассказали, как ВСУ выдают в радиоэфире позиции польских наемников - 18.01.2023 Украина.ру

В ДНР рассказали, как ВСУ выдают в радиоэфире позиции польских наемников

Бойцы ВСУ в радиоэфире выдали позиции польских наемников в Соледаре для нанесения по ним точных артиллерийских ударов ВС РФ, сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин

2023-01-18T09:34

2023-01-18T09:34

2023-01-18T09:34

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Гагин отметил, что поляков в украинских войсках не любят. ВСУ регулярно подставляют их вместо себя на опасные участки фронта и относятся к ним, скорее, как к "неприятным попутчикам", отметил он.Ранее бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал радиоперехваты переговоров польских наемников в зоне СВО. Из опубликованных отрывков следует, что иностранные наемники оказались в крайне тяжелом положении. Так, в одном из них поляк жалуется, что "украинцы сбежали, а нас не предупредили", а также сообщает о больших потерях среди бойцов.

https://ukraina.ru/20230118/1042728241.html

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новости, поляки, украина, всу, сво