В ДНР рассказали, как ВСУ выдают в радиоэфире позиции польских наемников - 18.01.2023 Украина.ру
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В ДНР рассказали, как ВСУ выдают в радиоэфире позиции польских наемников
В ДНР рассказали, как ВСУ выдают в радиоэфире позиции польских наемников - 18.01.2023 Украина.ру
В ДНР рассказали, как ВСУ выдают в радиоэфире позиции польских наемников
Бойцы ВСУ в радиоэфире выдали позиции польских наемников в Соледаре для нанесения по ним точных артиллерийских ударов ВС РФ, сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин
2023-01-18T09:34
2023-01-18T09:34
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Гагин отметил, что поляков в украинских войсках не любят. ВСУ регулярно подставляют их вместо себя на опасные участки фронта и относятся к ним, скорее, как к "неприятным попутчикам", отметил он.Ранее бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал радиоперехваты переговоров польских наемников в зоне СВО. Из опубликованных отрывков следует, что иностранные наемники оказались в крайне тяжелом положении. Так, в одном из них поляк жалуется, что "украинцы сбежали, а нас не предупредили", а также сообщает о больших потерях среди бойцов.
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Новости, поляки, Украина, ВСУ, СВО

В ДНР рассказали, как ВСУ выдают в радиоэфире позиции польских наемников

09:34 18.01.2023
 
© AP / Libkos
- РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP / Libkos
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Бойцы ВСУ в радиоэфире выдали позиции польских наемников в Соледаре для нанесения по ним точных артиллерийских ударов ВС РФ, сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин
"Польша давит на Германию с целью передать Украине танки, и это вызывает у нас большое веселье в контексте реальных отношений между украинцами и поляками, что называется, в поле. Даже в том же Соледаре часть серьезных потерь, причиненных нами польскому контингенту, произошла благодаря ВСУ, которые абсолютно не стесняясь обсуждали в радиоэфире районы работы иностранных коллег", — рассказал он.
Гагин отметил, что поляков в украинских войсках не любят. ВСУ регулярно подставляют их вместо себя на опасные участки фронта и относятся к ним, скорее, как к "неприятным попутчикам", отметил он.
"Что тоже вызывает у нас веселье, так как цели у идущих явно разные. Украина хочет некоей независимости, Польша жаждет откусить западную часть Украины. Никто не забыл про Волынскую резню, многолетний опыт взаимного геноцида, и все это в куче напоминает натуральную шизофрению", — добавил собеседник агентства.
Ранее бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал радиоперехваты переговоров польских наемников в зоне СВО. Из опубликованных отрывков следует, что иностранные наемники оказались в крайне тяжелом положении. Так, в одном из них поляк жалуется, что "украинцы сбежали, а нас не предупредили", а также сообщает о больших потерях среди бойцов.
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