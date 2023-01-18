Причина трагедии в Днепре, выдача наемников, условия переговоров. Главное на Украине на утро 18 января
09:00 18.01.2023 (обновлено: 09:37 18.01.2023)
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
Небензя объяснил, что привело к трагедии в Днепропетровске. ВСУ выдают в радиоэфире позиции польских наемников. Пресс-секретарь украинского лидера назвал условия серьезного рассмотрения переговоров с Россией
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что трагедии в Днепропетровске не случилось бы, если бы Киев следовал гуманитарному праву: российская ракета упала на дом после того, как ее подбила украинская ПВО, расположенная в жилом квартале.
«Российская ракета, запущенная по объекту энергетической инфраструктуры, была подбита силами ПВО Украины. И поскольку установка ПВО была размещена в жилом квартале в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете, сбитая ракета упала на жилой дом. Остальное вы знаете. Если бы украинские власти прислушались к требованиям международного гуманитарного права, этой трагедии не случилось бы», — приводит российское постпредство слова Небензи на заседании Совбеза ООН.
Он подчеркнул, что Россия вообще не осуществляла бы удары по объекту инфраструктуры, поддерживающему военный потенциал Украины, если бы украинское руководство проявило готовность к мирным переговорам на реалистичных условиях, которые позволили бы устранить причины, вызвавшие необходимость спецоперации.
Небензя также выразил сожаление, что в Совбезе ООН не было слышно осуждений в связи с почти непрерывными ударами украинских военных по Донецку, где гибнут люди.
«Российская ракета, запущенная по объекту энергетической инфраструктуры, была подбита силами ПВО Украины. И поскольку установка ПВО была размещена в жилом квартале в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете, сбитая ракета упала на жилой дом. Остальное вы знаете. Если бы украинские власти прислушались к требованиям международного гуманитарного права, этой трагедии не случилось бы», — приводит российское постпредство слова Небензи на заседании Совбеза ООН.
Он подчеркнул, что Россия вообще не осуществляла бы удары по объекту инфраструктуры, поддерживающему военный потенциал Украины, если бы украинское руководство проявило готовность к мирным переговорам на реалистичных условиях, которые позволили бы устранить причины, вызвавшие необходимость спецоперации.
Небензя также выразил сожаление, что в Совбезе ООН не было слышно осуждений в связи с почти непрерывными ударами украинских военных по Донецку, где гибнут люди.
«Причем в данном случае киевский режим бьет прицельно по жилым кварталам, военных объектов в местах ударов нет. Об этом вам расскажут жители Донецка на созываемом нами заседании "по формуле Арриа" в пятницу», — отметил дипломат.
Алексей Арестович в должности советника главы офиса Владимира Зеленского 14 января заявил, что причиной разрушения части дома в Днепропетровске стала работа украинской ПВО. Позднее Арестович отказался от своих слов и подал заявление об отставке.
На том же заседании Небензя рассказал, что формирование авторитаризма и диктатуры на Украине началось задолго до российской специальной военной операции.
«Я хотел бы спросить у западных кураторов Киева, на словах пекущихся о правах человека и свободе вероисповедания, как долго вы собираетесь игнорировать действия киевского режима по разжиганию межконфессионального кризиса на Украине? Да и в целом игнорировать процесс формирования в этой стране бесчеловечной диктатуры? Впрочем, это риторический вопрос. Вы не только игнорировали, но и поощряли эти процессы на протяжении последних десятилетий, а особенно в последние годы», — возмутился он.
Небензя задал вопрос, как бы западные делегации отнеслись к подобным действиям в своих странах.
«Я хотел бы спросить у западных кураторов Киева, на словах пекущихся о правах человека и свободе вероисповедания, как долго вы собираетесь игнорировать действия киевского режима по разжиганию межконфессионального кризиса на Украине? Да и в целом игнорировать процесс формирования в этой стране бесчеловечной диктатуры? Впрочем, это риторический вопрос. Вы не только игнорировали, но и поощряли эти процессы на протяжении последних десятилетий, а особенно в последние годы», — возмутился он.
Небензя задал вопрос, как бы западные делегации отнеслись к подобным действиям в своих странах.
«Списывать все, что делает киевский режим, на необходимость защиты от России в условиях военных действий у вас не получится. Упомянутые здесь тенденции по формированию авторитаризма и диктатуры на Украине начались задолго до специальной военной операции. Эти действия киевского режима напрямую угрожают последствиями для мира и безопасности», — указал дипломат.
Он подчеркнул, что Россия никогда не ставила своей целью уничтожение Украины как государства, но не будет мириться с тем, что эта страна превращается в человеконенавистническую русофобскую диктатуру.
«Мы надеемся, что украинская сторона станет реалистичной и сядет за стол переговоров для обсуждения значимого урегулирования», — сказал он.
«Мы надеемся, что украинская сторона станет реалистичной и сядет за стол переговоров для обсуждения значимого урегулирования», — сказал он.
Атаки и неудачи ВСУ
Советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что украинские военные открыто говорили в радиоэфире о позициях польских наемников в Соледаре, что позволило наносить по ним точные артиллерийские удары.
«Польша давит на Германию с целью передать Украине танки, и это вызывает у нас большое веселье в контексте реальных отношений между украинцами и поляками, что называется, в поле. Даже в том же Соледаре часть серьезных потерь, причиненных нами польскому контингенту, произошла благодаря ВСУ, которые абсолютно не стесняясь обсуждали в радиоэфире районы работы иностранных коллег», — сказал Гагин.
По его словам, поляков в украинских войсках не любят, регулярно подставляют вместо себя на опасные участки фронта и относятся скорее как к «неприятным попутчикам».
«Что тоже вызывает у нас веселье, так как цели у идущих явно разные. Украина хочет некоей независимости, Польша жаждет откусить западную часть Украины. Никто не забыл про Волынскую резню, многолетний опыт взаимного геноцида, и все это в куче напоминает натуральную шизофрению», — объяснил он.
«Польша давит на Германию с целью передать Украине танки, и это вызывает у нас большое веселье в контексте реальных отношений между украинцами и поляками, что называется, в поле. Даже в том же Соледаре часть серьезных потерь, причиненных нами польскому контингенту, произошла благодаря ВСУ, которые абсолютно не стесняясь обсуждали в радиоэфире районы работы иностранных коллег», — сказал Гагин.
По его словам, поляков в украинских войсках не любят, регулярно подставляют вместо себя на опасные участки фронта и относятся скорее как к «неприятным попутчикам».
«Что тоже вызывает у нас веселье, так как цели у идущих явно разные. Украина хочет некоей независимости, Польша жаждет откусить западную часть Украины. Никто не забыл про Волынскую резню, многолетний опыт взаимного геноцида, и все это в куче напоминает натуральную шизофрению», — объяснил он.
ВСУ продолжают атаковать Донбасс. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) 21 раз обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР).
Обстрелы велись из ствольной артиллерии натовского калибра 155 мм, а также американской реактивной системы залпового огня HIMARS («Хаймарс»).
Обстрелы велись из ствольной артиллерии натовского калибра 155 мм, а также американской реактивной системы залпового огня HIMARS («Хаймарс»).
Всего украинцы выпустили 123 снаряда.
Под огнем оказались Донецк, Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Александровка, Благодатное, Харцызск.
Повреждено четыре домостроения в Никитовском районе Горловки и Харцызске, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.
Погибли двое мирных жителей.
Под огнем оказались Донецк, Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Александровка, Благодатное, Харцызск.
Повреждено четыре домостроения в Никитовском районе Горловки и Харцызске, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.
Погибли двое мирных жителей.
Утром в среду (в 06:00) украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки.
«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: 06:00 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в телеграм-канале представительства.
«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: 06:00 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в телеграм-канале представительства.
Позже националисты выпустили еще 10 снарядов натовского калибра по городу.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: 07:30 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров», — сообщило представительство.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: 07:30 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров», — сообщило представительство.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Условия переговоров
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев готов серьезно рассмотреть вопрос о возобновлении переговоров с Россией при соблюдении универсальных принципов международного права.
«Украина не отказывается от переговоров. Но Украина говорит о том, что эти переговоры должны основываться на определенном количестве принципов», — заверил он.
По его словам, речь идет об универсальных принципах международного права, среди которых уважение к уставу ООН, уважение к территориальной целостности и суверенитету, принципе верховенства права, компенсации ущерба и гарантий того, что подобный конфликт не произойдет в будущем. Никифоров добавил, что перечисленные им принципы являются базовыми и подходящими к любой ситуации.
«Если переговоры будут базироваться на этих принципах, Украина, я думаю, рассмотрит возможность таких переговоров очень и очень серьезно», — заключил он.
В Кремле в ответ на заявление Киева о готовности к переговорам обратили внимание, что, если судить по украинскому законодательству, Украина их для себя исключает.
Процесс переговоров России с Украиной активно проходил весной 2022 года, после чего был приостановлен. Последняя встреча делегаций прошла в Стамбуле 29 марта, затем, однако, стороны констатировали отсутствие прогресса в переговорном процессе.
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с Москвой, пока пост главы государства занимает Владимир Путин. Однако уже в конце декабря стало известно, что команда Зеленского подготавливает «план мира» с Россией. По предварительным данным, Киев планирует представить положения в годовщину начала конфликта.
В январе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова решать проблему Украины путем переговоров, но такие перспективы отсутствуют. По его словам, достижение целей мирными, политико-дипломатическими путями — более предпочтительный для Москвы вариант.
«Но в условиях, когда законы Украины запрещают президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами какой-то диалог, в условиях, когда западники, очевидно, не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится», — сказал Песков.
На прошлой неделе директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук назвал вариант переговоров между Россией и Украиной в случае их возобновления. Он считает, что они должны быть прямыми и проходить без посредников.
«И это было бы лучшим вариантом, поскольку, как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах», — объяснил он.
В январе украинский посол в Турции Василий Боднар заявил, что «саммит мира», предложенный Украиной, планируется провести в штаб-квартире ООН 24 февраля.
Боднар напомнил о «плане достижения мира», который выдвинул президент Украины на саммите G20.
«Безопасность Украины и региона в целом, продовольственная, энергетическая безопасность, вывод российских войск с украинской территории», — такие вопросы затронуты в инициативах украинского лидера, уточнил посол.
При этом первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что проведение инициируемого Киевом «саммита мира» в ООН потребует решения Генеральной Ассамблеи всемирной организации.
«В соответствии с правилами для проведения саммита в ООН требуется решение Генеральной Ассамблеи, потому что конкретные бюджетные вопросы должны быть решены», — сказал Полянский.
Он добавил, что встречу на полях ООН не запрещено называть «саммитом», однако уточнил, что «не следует выдавать желаемое за действительное».
Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, отметил, что предложение Украины провести саммит мира представляет собой не что иное, как попытку Киева понравиться странам Запада.
Небензя уличил украинские власти в попытке обыграть ситуацию так, что будто бы «мира не хочет именно Россия». Он считает, что такое поведение связано с «неудобными вопросами о том, куда идут выделяемые Киеву деньги».
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