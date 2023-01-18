https://ukraina.ru/20230118/1042731551.html

Причина трагедии в Днепре, выдача наемников, условия переговоров. Главное на Украине на утро 18 января

Причина трагедии в Днепре, выдача наемников, условия переговоров. Главное на Украине на утро 18 января - 18.01.2023 Украина.ру

Причина трагедии в Днепре, выдача наемников, условия переговоров. Главное на Украине на утро 18 января

Украина.ру, 18.01.2023

2023-01-18T09:00

2023-01-18T09:00

2023-01-18T09:37

всу

атаки

обстрелы

соледар

хроники

эксклюзив

спецоперация

небензя

саммит

переговоры

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Небензя объяснил, что привело к трагедии в Днепропетровске. ВСУ выдают в радиоэфире позиции польских наемников. Пресс-секретарь украинского лидера назвал условия серьезного рассмотрения переговоров с РоссиейПостпред России при ООН Василий Небензя заявил, что трагедии в Днепропетровске не случилось бы, если бы Киев следовал гуманитарному праву: российская ракета упала на дом после того, как ее подбила украинская ПВО, расположенная в жилом квартале.«Российская ракета, запущенная по объекту энергетической инфраструктуры, была подбита силами ПВО Украины. И поскольку установка ПВО была размещена в жилом квартале в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете, сбитая ракета упала на жилой дом. Остальное вы знаете. Если бы украинские власти прислушались к требованиям международного гуманитарного права, этой трагедии не случилось бы», — приводит российское постпредство слова Небензи на заседании Совбеза ООН.Он подчеркнул, что Россия вообще не осуществляла бы удары по объекту инфраструктуры, поддерживающему военный потенциал Украины, если бы украинское руководство проявило готовность к мирным переговорам на реалистичных условиях, которые позволили бы устранить причины, вызвавшие необходимость спецоперации.Небензя также выразил сожаление, что в Совбезе ООН не было слышно осуждений в связи с почти непрерывными ударами украинских военных по Донецку, где гибнут люди.Алексей Арестович в должности советника главы офиса Владимира Зеленского 14 января заявил, что причиной разрушения части дома в Днепропетровске стала работа украинской ПВО. Позднее Арестович отказался от своих слов и подал заявление об отставке.На том же заседании Небензя рассказал, что формирование авторитаризма и диктатуры на Украине началось задолго до российской специальной военной операции.«Я хотел бы спросить у западных кураторов Киева, на словах пекущихся о правах человека и свободе вероисповедания, как долго вы собираетесь игнорировать действия киевского режима по разжиганию межконфессионального кризиса на Украине? Да и в целом игнорировать процесс формирования в этой стране бесчеловечной диктатуры? Впрочем, это риторический вопрос. Вы не только игнорировали, но и поощряли эти процессы на протяжении последних десятилетий, а особенно в последние годы», — возмутился он.Небензя задал вопрос, как бы западные делегации отнеслись к подобным действиям в своих странах.«Списывать все, что делает киевский режим, на необходимость защиты от России в условиях военных действий у вас не получится. Упомянутые здесь тенденции по формированию авторитаризма и диктатуры на Украине начались задолго до специальной военной операции. Эти действия киевского режима напрямую угрожают последствиями для мира и безопасности», — указал дипломат.Он подчеркнул, что Россия никогда не ставила своей целью уничтожение Украины как государства, но не будет мириться с тем, что эта страна превращается в человеконенавистническую русофобскую диктатуру. «Мы надеемся, что украинская сторона станет реалистичной и сядет за стол переговоров для обсуждения значимого урегулирования», — сказал он.Атаки и неудачи ВСУСоветник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что украинские военные открыто говорили в радиоэфире о позициях польских наемников в Соледаре, что позволило наносить по ним точные артиллерийские удары.«Польша давит на Германию с целью передать Украине танки, и это вызывает у нас большое веселье в контексте реальных отношений между украинцами и поляками, что называется, в поле. Даже в том же Соледаре часть серьезных потерь, причиненных нами польскому контингенту, произошла благодаря ВСУ, которые абсолютно не стесняясь обсуждали в радиоэфире районы работы иностранных коллег», — сказал Гагин.По его словам, поляков в украинских войсках не любят, регулярно подставляют вместо себя на опасные участки фронта и относятся скорее как к «неприятным попутчикам».«Что тоже вызывает у нас веселье, так как цели у идущих явно разные. Украина хочет некоей независимости, Польша жаждет откусить западную часть Украины. Никто не забыл про Волынскую резню, многолетний опыт взаимного геноцида, и все это в куче напоминает натуральную шизофрению», — объяснил он.ВСУ продолжают атаковать Донбасс. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) 21 раз обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР).Обстрелы велись из ствольной артиллерии натовского калибра 155 мм, а также американской реактивной системы залпового огня HIMARS («Хаймарс»).Всего украинцы выпустили 123 снаряда.Под огнем оказались Донецк, Зайцево, Горловка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Александровка, Благодатное, Харцызск.Повреждено четыре домостроения в Никитовском районе Горловки и Харцызске, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.Погибли двое мирных жителей.Утром в среду (в 06:00) украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки.«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: 06:00 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в телеграм-канале представительства.Позже националисты выпустили еще 10 снарядов натовского калибра по городу.«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: 07:30 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров», — сообщило представительство.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Условия переговоровПресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев готов серьезно рассмотреть вопрос о возобновлении переговоров с Россией при соблюдении универсальных принципов международного права.«Украина не отказывается от переговоров. Но Украина говорит о том, что эти переговоры должны основываться на определенном количестве принципов», — заверил он.По его словам, речь идет об универсальных принципах международного права, среди которых уважение к уставу ООН, уважение к территориальной целостности и суверенитету, принципе верховенства права, компенсации ущерба и гарантий того, что подобный конфликт не произойдет в будущем. Никифоров добавил, что перечисленные им принципы являются базовыми и подходящими к любой ситуации.В Кремле в ответ на заявление Киева о готовности к переговорам обратили внимание, что, если судить по украинскому законодательству, Украина их для себя исключает.Процесс переговоров России с Украиной активно проходил весной 2022 года, после чего был приостановлен. Последняя встреча делегаций прошла в Стамбуле 29 марта, затем, однако, стороны констатировали отсутствие прогресса в переговорном процессе.В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с Москвой, пока пост главы государства занимает Владимир Путин. Однако уже в конце декабря стало известно, что команда Зеленского подготавливает «план мира» с Россией. По предварительным данным, Киев планирует представить положения в годовщину начала конфликта.В январе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова решать проблему Украины путем переговоров, но такие перспективы отсутствуют. По его словам, достижение целей мирными, политико-дипломатическими путями — более предпочтительный для Москвы вариант.«Но в условиях, когда законы Украины запрещают президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами какой-то диалог, в условиях, когда западники, очевидно, не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится», — сказал Песков.На прошлой неделе директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук назвал вариант переговоров между Россией и Украиной в случае их возобновления. Он считает, что они должны быть прямыми и проходить без посредников.«И это было бы лучшим вариантом, поскольку, как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах», — объяснил он.В январе украинский посол в Турции Василий Боднар заявил, что «саммит мира», предложенный Украиной, планируется провести в штаб-квартире ООН 24 февраля.Боднар напомнил о «плане достижения мира», который выдвинул президент Украины на саммите G20.«Безопасность Украины и региона в целом, продовольственная, энергетическая безопасность, вывод российских войск с украинской территории», — такие вопросы затронуты в инициативах украинского лидера, уточнил посол.При этом первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что проведение инициируемого Киевом «саммита мира» в ООН потребует решения Генеральной Ассамблеи всемирной организации.«В соответствии с правилами для проведения саммита в ООН требуется решение Генеральной Ассамблеи, потому что конкретные бюджетные вопросы должны быть решены», — сказал Полянский.Он добавил, что встречу на полях ООН не запрещено называть «саммитом», однако уточнил, что «не следует выдавать желаемое за действительное».Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, отметил, что предложение Украины провести саммит мира представляет собой не что иное, как попытку Киева понравиться странам Запада.Небензя уличил украинские власти в попытке обыграть ситуацию так, что будто бы «мира не хочет именно Россия». Он считает, что такое поведение связано с «неудобными вопросами о том, куда идут выделяемые Киеву деньги».

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https://ukraina.ru/20230117/1042694182.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

всу, атаки, обстрелы, соледар, хроники, эксклюзив, спецоперация, небензя, саммит, переговоры