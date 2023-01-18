https://ukraina.ru/20230118/1042731339.html

Amazon обошел Apple и стал самым дорогим брендом в мире

Amazon обошел Apple и стал самым дорогим брендом в мире - 18.01.2023 Украина.ру

Amazon обошел Apple и стал самым дорогим брендом в мире

Один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров Amazon стал самым дорогим брендом в мире в рейтинге Brand Finance Global 500, следует из доклада Brand Finance

2023-01-18T08:52

2023-01-18T08:52

2023-01-18T08:52

новости

apple

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Компания Apple опустилась на второе место, стоимость её бренда сократилась с прошлого года на 16% с 355,1 миллиарда и теперь составляет 297,5 миллиарда долларов.Третье место занимает Google (281,4 миллиарда долларов), четвертое – Microsoft (191,6 миллиарда), пятое - Walmart (113,8 миллиарда долларов), сообщается в докладе.Отмечается, что число технологических компаний в рейтинге сократилось до 48 с 50 после того, как Twitter и Snapchat выбыли из списка. А одними из самых быстро развивающихся брендов были названы Tesla (9-е место в рейтинге, 66,2 миллиарда долларов) и BYD (199-е место).Тройка самых дорогих брендов России в этом рейтинге - "Сбер" (163-е место), "Газпром" (420-е) и "Лукойл" (457-е).

https://ukraina.ru/20230114/1042617144.html

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2023

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новости, apple