https://ukraina.ru/20230118/1042731339.html
Amazon обошел Apple и стал самым дорогим брендом в мире
Amazon обошел Apple и стал самым дорогим брендом в мире - 18.01.2023 Украина.ру
Amazon обошел Apple и стал самым дорогим брендом в мире
Один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров Amazon стал самым дорогим брендом в мире в рейтинге Brand Finance Global 500, следует из доклада Brand Finance
2023-01-18T08:52
2023-01-18T08:52
2023-01-18T08:52
новости
apple
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Компания Apple опустилась на второе место, стоимость её бренда сократилась с прошлого года на 16% с 355,1 миллиарда и теперь составляет 297,5 миллиарда долларов.Третье место занимает Google (281,4 миллиарда долларов), четвертое – Microsoft (191,6 миллиарда), пятое - Walmart (113,8 миллиарда долларов), сообщается в докладе.Отмечается, что число технологических компаний в рейтинге сократилось до 48 с 50 после того, как Twitter и Snapchat выбыли из списка. А одними из самых быстро развивающихся брендов были названы Tesla (9-е место в рейтинге, 66,2 миллиарда долларов) и BYD (199-е место).Тройка самых дорогих брендов России в этом рейтинге - "Сбер" (163-е место), "Газпром" (420-е) и "Лукойл" (457-е).
https://ukraina.ru/20230114/1042617144.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, apple
Amazon обошел Apple и стал самым дорогим брендом в мире
Один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров Amazon стал самым дорогим брендом в мире в рейтинге Brand Finance Global 500, следует из доклада Brand Finance
"Amazon вернул свое место самого дорого бренда в мире несмотря на то, что стоимость бренда упала на 15%, с 350,3 миллиарда долларов до 299,3 миллиарда", - говорится в релизе.
Компания Apple опустилась на второе место, стоимость её бренда сократилась с прошлого года на 16% с 355,1 миллиарда и теперь составляет 297,5 миллиарда долларов.
Третье место занимает Google (281,4 миллиарда долларов), четвертое – Microsoft (191,6 миллиарда), пятое - Walmart (113,8 миллиарда долларов), сообщается в докладе.
Отмечается, что число технологических компаний в рейтинге сократилось до 48 с 50 после того, как Twitter и Snapchat выбыли из списка. А одними из самых быстро развивающихся брендов были названы Tesla (9-е место в рейтинге, 66,2 миллиарда долларов) и BYD (199-е место).
Тройка самых дорогих брендов России в этом рейтинге - "Сбер" (163-е место), "Газпром" (420-е) и "Лукойл" (457-е).