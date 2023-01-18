https://ukraina.ru/20230118/1042728449.html
Ошибка резидента: эксперты об отставке Арестовича
Ошибка резидента: эксперты об отставке Арестовича - 18.01.2023 Украина.ру
Ошибка резидента: эксперты об отставке Арестовича
Алексей Арестович написал заявление о своей отставке с поста советника Офиса президента. И неважно, что он не состоял в штате, а советником целого учреждения быть вообще нельзя. Тем не менее ход сделан: главный военный комментатор украинского эфира публично признал, что ошибся и за это должен понести наказание.
2023-01-18T07:05
2023-01-18T07:05
2023-01-18T10:10
эксклюзив
украина
эксперты
алексей арестович
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Бурю общественного порицания вызвало утверждение Арестовича, что трагедия в Днепре произошла в результате работы украинской ПВО. Но эксперты уверены, что разыгранный спектакль свидетельствует о рождении нового политического проекта и его лидера. Больше версий, что происходит в украинской политике – анализировали эксперты в своих социальных сетяхОбщественный деятель Максим Гольдарб в своем телеграмм-канале написал:Арестович по привычке подал в отставку. Второй раз. "Хочу - ухожу, хочу - прихожу!"А если серьезно, плохой знак для Зеленского - этот профессиональный флюгер чует, когда надо оставаться, а когда бежать с лодки. Первый раз он уходил перед войной, когда Зеленского полоскала и вся Украина, и запад, и Штаты. Арестович присоединился к общим обвинениям того и его офиса в коррупции, непрофессионализме и цирке.Форс-мажор оставил и Зеленского, и Арестовича на своих местах; каждый выжимал из ситуации для себя максимум. По-видимому, советник уже всё, что мог, выжал и разделять дальнейшую судьбу с "обсоветованным" не хочет.Писатель Захар Прилепин отрефлексировал на тему: "Арестович подаёт в отставку. Надо же. Единственный человек, кто хоть какую-то правду (попутно, конечно же, неустанно хамя "русне") - говорил и украинствующим малоумкам.Теперь они там вообще без призора останутся. Ну, в сущности, это к лучшему. Любой вменяемый человек на Украине должен убедиться, что пребывает внутри не просто зла, а внутри зла тупого, пошлого, самозабвенного. Арестович хоть как-то планку их самоуважения держал. Теперь эта планка – плинтус. Похороните его за плинтусом".Журналист Светлана Крюкова поделилась своим впечатлением об Арестовиче и прогнозом о его политическом будущем:"Он оставил впечатление самовлюблённого человека, что в украинском обществе на самом деле магнетично - мы склонны влюбляться в тех, кто любит себя, поскольку не до конца научились это делать сами с собой.Когда я начала вслушиваться в то, что он говорил, то поняла, что Арестович чертовски начитан, что также редкость для современных политиков, многие из которых так и не научились выступать без шпаргалок пресс-секретарей и суфлёров.Он читал, искал метафоры, коллекционировал мифы, внедрял емкие обороты в речь, заучивал их, готовился к эфирам, и это очаровывало.Всего этого в комплекте с хорошей внешностью было достаточно, чтобы зайти в образ человека, которого любят и ненавидят одновременно.Именно поэтому, когда спустя "2-3 недели максимум" после начала войны Алексей стал крашем-2022, снотворным для домохозяек и наиболее упоминаемым ньюсмейкером фактически без формальной должности и полномочий, меня это не удивило. Несмотря на то, что война, в принципе, как и деньги, любит тишину, и любое слово может нанести колоссальный вред, поскольку на кону всегда - жизни людей, Арестовичу удавалось петлять год, записывая многочасовые эфиры текста, заполняя пространства словами в тех местах, где мы вообще не решаемся высказывать мысли вслух, потому что мало что понимаем, мало где разбираемся, боимся обидеть или навредить.Именно по этой причине неудачный ответ по ракете, прилетевшей в дом - признак усталости или неосторожности это странно, поскольку Арестович неплохо натренировался со смыслами за это время и хорошо знает цену словам, чувствует информационные настроения. И, как мне казалось, управляет информационными потоками восхищения и хейта, четко осознавая насколько наша прогрессивная общественность склонна десакрализировать кумиров и забрасывать актеров тухлыми помидорами прямо на сцене, пока они ещё в фаворе у публики, молоды и нарядны - это особый вид удовольствия.Поэтому у меня другой вопрос: простит ли ядро аудитории Арестовича или отпустит? И кто придет ему на замену в 2023 году, ведь если настало время менять крашей в нашем commedia dell'arte, то кто - следующий, и как скоро мы его сожрем".Политический эксперт Михаил Чаплыга уверен, что началась политическая борьба и все оговорки не случайны: "Та ракета и Арестович имеют более глубокий смысл... они вскрыли НОВЫЙ ПРОЕКТ... который давно и любовно выстраивал Соросятный Ахметыч... Это все тот самый проект, что не успел стартовать и оформиться в партию на прошлых выборах... Теперь их еще и АП крышует... В пику другим соросятам... что на могилке "Голоса" решили под волонтерский шумок взлететь... сами знаете кто... и как...Да... мир соросят стал тесен... они разномастные...Как вскрылись? Да просто... Просто читайте где и какая и у кого инфа шла, кто кого и как банил и за что... кто что и как продвигал и отмазывал... кто у кого на каналах сидит и кто кого крос-постит... Прости Днепр... своей кровью ты оплатил ВСКРЫТИЕ этого ПОЛИТИЧЕСКОГО проекта на крови войны..."Общественный деятель Татьяна Поп тоже считает, что Зеленский готовит новый политпроект: "По украинскому сегменту телеги поползли слухи, что облажавшийся на днях Арестович вовсе не облажался, а это так у Зеленского готовят спойлер к выборам. Мол, создадут ему партию любителей ПВО "правдолюбов", втюхают электорату и Юго-Востока и засунут в Раду вместо квазипророссийского ОПЗЖ.Сомневаюсь, что граждане Украины на такое поведутся даже сейчас, когда у них один канал с пропагандой. Но, с другой стороны, если Леша окончательно трансформируется в Люсю, то поддержка Госдепа как минимум по линии ЛГБТ ему точно обеспечена"Народный депутат Александр Дубинский написал о цинизме происходящего:"Обычно, не комментирую Арестовича, как абсолютное политическое ничто. Но в данном случае - с историей про ракету, "которую сбили", - считаю нужным это сделать.Нисколько не сомневаюсь, что данное заявление было сделано сознательно. И согласованно "сверху".Мальчика готовят в качестве очередного политического проекта для юго-востока Украины, где все ещё встречаются настроения, типа "не все так однозначно".Вот и нужно было создать для них альтернативное мнение. Только мальчик или немного перестарался быть своим среди чужих.Или сценаристы его нового проекта написали уже слишком много циничных шуток и реприз, чтобы остановиться на какой-то там ракете".
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эксклюзив, украина, эксперты, алексей арестович
Бурю общественного порицания вызвало утверждение Арестовича, что трагедия в Днепре произошла в результате работы украинской ПВО. Но эксперты уверены, что разыгранный спектакль свидетельствует о рождении нового политического проекта и его лидера. Больше версий, что происходит в украинской политике – анализировали эксперты в своих социальных сетях
Общественный деятель Максим Гольдарб в своем телеграмм-канале написал:
Арестович по привычке подал в отставку. Второй раз. "Хочу - ухожу, хочу - прихожу!"
А если серьезно, плохой знак для Зеленского - этот профессиональный флюгер чует, когда надо оставаться, а когда бежать с лодки. Первый раз он уходил перед войной, когда Зеленского полоскала и вся Украина, и запад, и Штаты. Арестович присоединился к общим обвинениям того и его офиса в коррупции, непрофессионализме и цирке.
Форс-мажор оставил и Зеленского, и Арестовича на своих местах; каждый выжимал из ситуации для себя максимум. По-видимому, советник уже всё, что мог, выжал и разделять дальнейшую судьбу с "обсоветованным" не хочет.
Писатель Захар Прилепин отрефлексировал на тему: "Арестович подаёт в отставку. Надо же. Единственный человек, кто хоть какую-то правду (попутно, конечно же, неустанно хамя "русне") - говорил и украинствующим малоумкам.
Теперь они там вообще без призора останутся. Ну, в сущности, это к лучшему. Любой вменяемый человек на Украине должен убедиться, что пребывает внутри не просто зла, а внутри зла тупого, пошлого, самозабвенного. Арестович хоть как-то планку их самоуважения держал. Теперь эта планка – плинтус. Похороните его за плинтусом".
Журналист Светлана Крюкова поделилась своим впечатлением об Арестовиче и прогнозом о его политическом будущем:
"Он оставил впечатление самовлюблённого человека, что в украинском обществе на самом деле магнетично - мы склонны влюбляться в тех, кто любит себя, поскольку не до конца научились это делать сами с собой.
Когда я начала вслушиваться в то, что он говорил, то поняла, что Арестович чертовски начитан, что также редкость для современных политиков, многие из которых так и не научились выступать без шпаргалок пресс-секретарей и суфлёров.
Он читал, искал метафоры, коллекционировал мифы, внедрял емкие обороты в речь, заучивал их, готовился к эфирам, и это очаровывало.
Всего этого в комплекте с хорошей внешностью было достаточно, чтобы зайти в образ человека, которого любят и ненавидят одновременно.
Именно поэтому, когда спустя "2-3 недели максимум" после начала войны Алексей стал крашем-2022, снотворным для домохозяек и наиболее упоминаемым ньюсмейкером фактически без формальной должности и полномочий, меня это не удивило. Несмотря на то, что война, в принципе, как и деньги, любит тишину, и любое слово может нанести колоссальный вред, поскольку на кону всегда - жизни людей, Арестовичу удавалось петлять год, записывая многочасовые эфиры текста, заполняя пространства словами в тех местах, где мы вообще не решаемся высказывать мысли вслух, потому что мало что понимаем, мало где разбираемся, боимся обидеть или навредить.
Именно по этой причине неудачный ответ по ракете, прилетевшей в дом - признак усталости или неосторожности это странно, поскольку Арестович неплохо натренировался со смыслами за это время и хорошо знает цену словам, чувствует информационные настроения. И, как мне казалось, управляет информационными потоками восхищения и хейта, четко осознавая насколько наша прогрессивная общественность склонна десакрализировать кумиров и забрасывать актеров тухлыми помидорами прямо на сцене, пока они ещё в фаворе у публики, молоды и нарядны - это особый вид удовольствия.
Поэтому у меня другой вопрос: простит ли ядро аудитории Арестовича или отпустит? И кто придет ему на замену в 2023 году, ведь если настало время менять крашей в нашем commedia dell'arte, то кто - следующий, и как скоро мы его сожрем".
Политический эксперт Михаил Чаплыга уверен, что началась политическая борьба и все оговорки не случайны: "Та ракета и Арестович имеют более глубокий смысл... они вскрыли НОВЫЙ ПРОЕКТ... который давно и любовно выстраивал Соросятный Ахметыч... Это все тот самый проект, что не успел стартовать и оформиться в партию на прошлых выборах... Теперь их еще и АП крышует... В пику другим соросятам... что на могилке "Голоса" решили под волонтерский шумок взлететь... сами знаете кто... и как...
Да... мир соросят стал тесен... они разномастные...
Как вскрылись? Да просто... Просто читайте где и какая и у кого инфа шла, кто кого и как банил и за что... кто что и как продвигал и отмазывал... кто у кого на каналах сидит и кто кого крос-постит... Прости Днепр... своей кровью ты оплатил ВСКРЫТИЕ этого ПОЛИТИЧЕСКОГО проекта на крови войны..."
Общественный деятель Татьяна Поп тоже считает, что Зеленский готовит новый политпроект: "По украинскому сегменту телеги поползли слухи, что облажавшийся на днях Арестович вовсе не облажался, а это так у Зеленского готовят спойлер к выборам. Мол, создадут ему партию любителей ПВО "правдолюбов", втюхают электорату и Юго-Востока и засунут в Раду вместо квазипророссийского ОПЗЖ.
Сомневаюсь, что граждане Украины на такое поведутся даже сейчас, когда у них один канал с пропагандой. Но, с другой стороны, если Леша окончательно трансформируется в Люсю, то поддержка Госдепа как минимум по линии ЛГБТ ему точно обеспечена"
Народный депутат Александр Дубинский написал о цинизме происходящего:
"Обычно, не комментирую Арестовича, как абсолютное политическое ничто. Но в данном случае - с историей про ракету, "которую сбили", - считаю нужным это сделать.
Нисколько не сомневаюсь, что данное заявление было сделано сознательно. И согласованно "сверху".
Мальчика готовят в качестве очередного политического проекта для юго-востока Украины, где все ещё встречаются настроения, типа "не все так однозначно".
Вот и нужно было создать для них альтернативное мнение. Только мальчик или немного перестарался быть своим среди чужих.
Или сценаристы его нового проекта написали уже слишком много циничных шуток и реприз, чтобы остановиться на какой-то там ракете".