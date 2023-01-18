https://ukraina.ru/20230118/1042728449.html

Ошибка резидента: эксперты об отставке Арестовича

Ошибка резидента: эксперты об отставке Арестовича - 18.01.2023 Украина.ру

Ошибка резидента: эксперты об отставке Арестовича

Алексей Арестович написал заявление о своей отставке с поста советника Офиса президента. И неважно, что он не состоял в штате, а советником целого учреждения быть вообще нельзя. Тем не менее ход сделан: главный военный комментатор украинского эфира публично признал, что ошибся и за это должен понести наказание.

2023-01-18T07:05

2023-01-18T07:05

2023-01-18T10:10

эксклюзив

украина

эксперты

алексей арестович

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Бурю общественного порицания вызвало утверждение Арестовича, что трагедия в Днепре произошла в результате работы украинской ПВО. Но эксперты уверены, что разыгранный спектакль свидетельствует о рождении нового политического проекта и его лидера. Больше версий, что происходит в украинской политике – анализировали эксперты в своих социальных сетяхОбщественный деятель Максим Гольдарб в своем телеграмм-канале написал:Арестович по привычке подал в отставку. Второй раз. "Хочу - ухожу, хочу - прихожу!"А если серьезно, плохой знак для Зеленского - этот профессиональный флюгер чует, когда надо оставаться, а когда бежать с лодки. Первый раз он уходил перед войной, когда Зеленского полоскала и вся Украина, и запад, и Штаты. Арестович присоединился к общим обвинениям того и его офиса в коррупции, непрофессионализме и цирке.Форс-мажор оставил и Зеленского, и Арестовича на своих местах; каждый выжимал из ситуации для себя максимум. По-видимому, советник уже всё, что мог, выжал и разделять дальнейшую судьбу с "обсоветованным" не хочет.Писатель Захар Прилепин отрефлексировал на тему: "Арестович подаёт в отставку. Надо же. Единственный человек, кто хоть какую-то правду (попутно, конечно же, неустанно хамя "русне") - говорил и украинствующим малоумкам.Теперь они там вообще без призора останутся. Ну, в сущности, это к лучшему. Любой вменяемый человек на Украине должен убедиться, что пребывает внутри не просто зла, а внутри зла тупого, пошлого, самозабвенного. Арестович хоть как-то планку их самоуважения держал. Теперь эта планка – плинтус. Похороните его за плинтусом".Журналист Светлана Крюкова поделилась своим впечатлением об Арестовиче и прогнозом о его политическом будущем:"Он оставил впечатление самовлюблённого человека, что в украинском обществе на самом деле магнетично - мы склонны влюбляться в тех, кто любит себя, поскольку не до конца научились это делать сами с собой.Когда я начала вслушиваться в то, что он говорил, то поняла, что Арестович чертовски начитан, что также редкость для современных политиков, многие из которых так и не научились выступать без шпаргалок пресс-секретарей и суфлёров.Он читал, искал метафоры, коллекционировал мифы, внедрял емкие обороты в речь, заучивал их, готовился к эфирам, и это очаровывало.Всего этого в комплекте с хорошей внешностью было достаточно, чтобы зайти в образ человека, которого любят и ненавидят одновременно.Именно поэтому, когда спустя "2-3 недели максимум" после начала войны Алексей стал крашем-2022, снотворным для домохозяек и наиболее упоминаемым ньюсмейкером фактически без формальной должности и полномочий, меня это не удивило. Несмотря на то, что война, в принципе, как и деньги, любит тишину, и любое слово может нанести колоссальный вред, поскольку на кону всегда - жизни людей, Арестовичу удавалось петлять год, записывая многочасовые эфиры текста, заполняя пространства словами в тех местах, где мы вообще не решаемся высказывать мысли вслух, потому что мало что понимаем, мало где разбираемся, боимся обидеть или навредить.Именно по этой причине неудачный ответ по ракете, прилетевшей в дом - признак усталости или неосторожности это странно, поскольку Арестович неплохо натренировался со смыслами за это время и хорошо знает цену словам, чувствует информационные настроения. И, как мне казалось, управляет информационными потоками восхищения и хейта, четко осознавая насколько наша прогрессивная общественность склонна десакрализировать кумиров и забрасывать актеров тухлыми помидорами прямо на сцене, пока они ещё в фаворе у публики, молоды и нарядны - это особый вид удовольствия.Поэтому у меня другой вопрос: простит ли ядро аудитории Арестовича или отпустит? И кто придет ему на замену в 2023 году, ведь если настало время менять крашей в нашем commedia dell'arte, то кто - следующий, и как скоро мы его сожрем".Политический эксперт Михаил Чаплыга уверен, что началась политическая борьба и все оговорки не случайны: "Та ракета и Арестович имеют более глубокий смысл... они вскрыли НОВЫЙ ПРОЕКТ... который давно и любовно выстраивал Соросятный Ахметыч... Это все тот самый проект, что не успел стартовать и оформиться в партию на прошлых выборах... Теперь их еще и АП крышует... В пику другим соросятам... что на могилке "Голоса" решили под волонтерский шумок взлететь... сами знаете кто... и как...Да... мир соросят стал тесен... они разномастные...Как вскрылись? Да просто... Просто читайте где и какая и у кого инфа шла, кто кого и как банил и за что... кто что и как продвигал и отмазывал... кто у кого на каналах сидит и кто кого крос-постит... Прости Днепр... своей кровью ты оплатил ВСКРЫТИЕ этого ПОЛИТИЧЕСКОГО проекта на крови войны..."Общественный деятель Татьяна Поп тоже считает, что Зеленский готовит новый политпроект: "По украинскому сегменту телеги поползли слухи, что облажавшийся на днях Арестович вовсе не облажался, а это так у Зеленского готовят спойлер к выборам. Мол, создадут ему партию любителей ПВО "правдолюбов", втюхают электорату и Юго-Востока и засунут в Раду вместо квазипророссийского ОПЗЖ.Сомневаюсь, что граждане Украины на такое поведутся даже сейчас, когда у них один канал с пропагандой. Но, с другой стороны, если Леша окончательно трансформируется в Люсю, то поддержка Госдепа как минимум по линии ЛГБТ ему точно обеспечена"Народный депутат Александр Дубинский написал о цинизме происходящего:"Обычно, не комментирую Арестовича, как абсолютное политическое ничто. Но в данном случае - с историей про ракету, "которую сбили", - считаю нужным это сделать.Нисколько не сомневаюсь, что данное заявление было сделано сознательно. И согласованно "сверху".Мальчика готовят в качестве очередного политического проекта для юго-востока Украины, где все ещё встречаются настроения, типа "не все так однозначно".Вот и нужно было создать для них альтернативное мнение. Только мальчик или немного перестарался быть своим среди чужих.Или сценаристы его нового проекта написали уже слишком много циничных шуток и реприз, чтобы остановиться на какой-то там ракете".

https://ukraina.ru/20230118/1042718298.html

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эксклюзив, украина, эксперты, алексей арестович