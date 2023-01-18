https://ukraina.ru/20230118/1042704712.html

Зрители, читатели и журналисты Украина.ру помогают бойцам в зоне специальной военной операции

Зрители, читатели и журналисты Украина.ру помогают бойцам в зоне специальной военной операции - 18.01.2023 Украина.ру

Зрители, читатели и журналисты Украина.ру помогают бойцам в зоне специальной военной операции

Работа журналиста сейчас — писать о том, как проходит специальная военная операция. Этим и занимаются сотрудники мультимедийного портала Украина.ру. Но сталкиваясь с ситуацией на фронте воочию, наблюдая ее собственными глазами, общаясь с бойцами, командирами и мирным населением, они понимают: порой текста, фотографий и видео недостаточно.

2023-01-18T07:10

2023-01-18T07:10

2023-01-18T09:01

рамиль замдыханов

эксклюзив

сво

помощь

украина.ру

фонд

искандер хисамов

союз добровольцев донбасса

связь

пожертвования

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Нужна совершенно осязаемая помощь. Которую и было решено организовать.Безусловно, таких точек сбора народных средств вроде той, что создали журналисты Украина.ру сейчас достаточно много. Большинство из них так или иначе справляются со своей задачей. Была ли нужна еще одна? Ответ на вполне логичный вопрос мы получили, когда объявили номер банковской карты для сбора средств. Взносы — совершенно добровольные — начались тут же. А это значит, что у аудитории наших изданий изначально было свое желание оказывать помощь тем, кто сейчас находится на передней линии, кто ведет бой за свободу нашей Родины. И создав свой фонд, мы помогли и тем, и другим. Ведь иметь возможность оказаться полезным, не стоять в стороне от всеобщего дела — чрезвычайно важно.Скажем и о тех, для кого аккумулируются деньги на счетах. Несмотря на то, что идея организации подобного сбора, что называется витала в воздухе, окончательно в виде цели, которая подлежит обязательной реализации она оформилась после поездки главного редактора Украина.ру Искандера Хисамова в расположение батальона БАРС-23, одного из подразделений Союза Добровольцев Донбасса, сражающегося сейчас в районе Угледара и Марьинки.Всего Союз Добровольцев Донбасса сумел собрать и направить в зону боевых действий пять своих подразделений. Это упомянутый уже батальон БАРС-23, батальон БАРС-13, ведущий бои около Кремененной на Бахмутском направлении, БАРС-14, сражающийся в ЛНР, а также два диверсионно-разведывательных отряда (ДРО): «Херсон», бойцы которого ведут бои под одноименным городом, и «Вихрь», находящийся на Николаевском направлении.В координации с представителями Союза Добровольцев Донбасса было принято стратегическое решение: помощь осуществляется по конкретными заявкам, на деньги фонда приобретается только то, что действительно нужно бойцам, в чем имеется срочная и острая потребность. Для этого мы находились в постоянном контакте с людьми из СДД, а сами они, что называется, не вылезали из длительных и опасных поездок, в том числе и на передовую.Тем временем после каждой нашей публикации на счету появлялись все новые и новые суммы. Конфиденциальность, обусловленная регламентом работы банковской системы, не позволяет определять фамилии и даже населенный пункт, откуда был сделан перевод, но различие сумм и невероятное разнообразие имен-отчеств, позволяло безошибочно утверждать — нам помогает вся страна.Размеры переводов сильно отличаются, очевидно, что люди совершенно разного достатка присылают сколько могут: кто 50, а кто и 75 000 рублей. Среди жертвователей есть и Виктория Игоревна, и Сергей Григорьевич, и Фарит Низамутдинович, и Вера Емельяновна, и Лариса Феликсовна, и еще десятки других людей, в именах которых угадываются различные национальности, но объединяет их любовь к великой России и желание помочь родной и любимой стране и ее бойцам.И как же трогают короткие обращения, содержащиеся в некоторых переводах: «Все, чем могу!», «Для Победы», «Настоящим мужикам». Это не пишут просто так. Читая короткие послания, словно ощущаешь тепло другой души, которая хочет согреть тех, кто сейчас в окопах, в блиндажах или прикрыть бойца, бегущего в атаке на врага.Когда была накоплена первая серьезная сумма, мы получили от Союза Добровольцев Донбасса и первую просьбу. Она звучала так: «Перед бойцами открытое поле, простреливаемое противником, чтобы пройти его, нужна хорошая связь, нужны современные рации, которые не будут "вскрываться" и быстро пеленговаться противником...»Причем рации потребовались совершенно конкретного типа, найти которые было, мягко говоря, непросто. Это не простая бытовая техника, которую можно приобрести в ближайшем супермаркете электроники. Торгуют ей немногие фирмы, а еще же доставка, а еще же санкции…Но оказалось, впрочем, нет, не оказалось, а совершенно ожидаемо нашлись люди, которые сейчас так же самоотверженно занимаются поиском экипировки и оборудования для бойцов. Они вызвались нам помочь, и в крайне короткий срок необходимые устройства связи в новеньких фирменных коробках уже лежали на редакционном столе.Короткая беседа, слова благодарности напутствия — и важный груз отправляется в Донбасс. Уже через несколько дней рации окажутся в руках наших ребят и, уверены, вовремя переданная через них информация поможет сберечь жизни наших парней и нанести существенный урон врагу.После первой успешной помощи мы задумались о том, что после раций будет второй нашей целью. И, пообщавшись с представителями Союза Добровольцев Донбасса, приняли совместное решение организовать приобретение автомобиля «УАЗ Патриот».На сегодняшний день на него уже собраны первые 200 000 рублей — это, ориентировочно, половина требуемой суммы. Ориентировочно — потому что точная сумма сбора станет ясна, когда будет найден конкретный продавец. Но уже сейчас каждый, кто считает возможным поучаствовать в сборе средств на автомобиль на фронт, может это сделать, перечислив посильную для себя сумму на карту 2202 2061 6264 2040.Гарантируем, что ни один рубль не будет потрачен впустую или не использован нецелевым образом. Убедиться в этом уже сегодня можно из отчетов, которые публикуются на телеграм-канале Украина.ру. Там же появляется и оперативная информация о сборе средств, о потребностях фронта и о текущих приобретениях.«Когда мы вместе — Победа будет за нами!», — такие слова мы пишем в призывах к пожертвованиям. Вроде бы очевидная истина, но смысл и силу ее ощущаешь, когда прикасаешься к возникшему всеобщему народному единству и патриотическому порыву. Когда видишь, как на глазах общество становится народом. Когда на карте России вместо низин и возвышенностей начинают просматриваться миллионы живых и реальных людей, передающих из рук в руки помощь для самого важного — для Победы.Мы рады, что тоже принимаем в этом участие. Что с помощью нашей инициативы аудитория Украина.ру тоже становится причастной к этой нелегкой работе — добыванию победы над врагом.

https://ukraina.ru/20230114/1042630591.html

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Рамиль Замдыханов

Рамиль Замдыханов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Рамиль Замдыханов

рамиль замдыханов, эксклюзив, сво, помощь, украина.ру, фонд, искандер хисамов, союз добровольцев донбасса, связь, пожертвования