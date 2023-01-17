https://ukraina.ru/20230117/1042728025.html
Канцлер Германии Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках немецких танков Leopard на Украину
Канцлер Германии Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках немецких танков Leopard на Украину - 17.01.2023 Украина.ру
Канцлер Германии Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках немецких танков Leopard на Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью агентству Блумберг не стал ни подтверждать, ни опровергать поставки танков немецкого производства Leopard киевскому режиму
2023-01-17T21:00
2023-01-17T21:00
2023-01-17T21:00
нато
украина
новости
германия
танки
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"Одной из наших целей является поддержка Украины столько, сколько потребуется, всеми средствами, которыми мы располагаем, однако также нужно избегать эскалации", - ответил он на вопрос журналиста о перспективах передачи танков Киеву.Шольц также заявил о необходимости "не допустить войны между Россией и НАТО" и добавил: "Мы ведем переговоры с нашими союзниками, друзьями, Соединенными Штатами, как лучше поступить, однако они непубличные".Ранее сообщалось, что на текущей неделе Берлин озвучит свое решение о поставках танков киевскому режиму, и оно скорее всего будет положительным. В этом случае Украина сможет получить и танки Leopard, стоящие на вооружении Польши.
https://ukraina.ru/20230116/1042647561.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, украина, новости, германия, танки
Канцлер Германии Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках немецких танков Leopard на Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью агентству Блумберг не стал ни подтверждать, ни опровергать поставки танков немецкого производства Leopard киевскому режиму
"Одной из наших целей является поддержка Украины столько, сколько потребуется, всеми средствами, которыми мы располагаем, однако также нужно избегать эскалации", - ответил он на вопрос журналиста о перспективах передачи танков Киеву.
Шольц также заявил о необходимости "не допустить войны между Россией и НАТО" и добавил: "Мы ведем переговоры с нашими союзниками, друзьями, Соединенными Штатами, как лучше поступить, однако они непубличные".
Ранее сообщалось, что на текущей неделе Берлин озвучит свое решение о поставках танков киевскому режиму, и оно скорее всего будет положительным. В этом случае Украина сможет получить и танки Leopard, стоящие на вооружении Польши.