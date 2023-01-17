Канцлер Германии Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках немецких танков Leopard на Украину - 17.01.2023 Украина.ру
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Канцлер Германии Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках немецких танков Leopard на Украину
Канцлер Германии Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках немецких танков Leopard на Украину - 17.01.2023 Украина.ру
Канцлер Германии Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках немецких танков Leopard на Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью агентству Блумберг не стал ни подтверждать, ни опровергать поставки танков немецкого производства Leopard киевскому режиму
2023-01-17T21:00
2023-01-17T21:00
нато
украина
новости
германия
танки
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"Одной из наших целей является поддержка Украины столько, сколько потребуется, всеми средствами, которыми мы располагаем, однако также нужно избегать эскалации", - ответил он на вопрос журналиста о перспективах передачи танков Киеву.Шольц также заявил о необходимости "не допустить войны между Россией и НАТО" и добавил: "Мы ведем переговоры с нашими союзниками, друзьями, Соединенными Штатами, как лучше поступить, однако они непубличные".Ранее сообщалось, что на текущей неделе Берлин озвучит свое решение о поставках танков киевскому режиму, и оно скорее всего будет положительным. В этом случае Украина сможет получить и танки Leopard, стоящие на вооружении Польши.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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нато, украина, новости, германия, танки
НАТО, Украина, Новости, Германия, танки

Канцлер Германии Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках немецких танков Leopard на Украину

21:00 17.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем
Президент РФ В. Путин встретился с канцлером ФРГ О. Шольцем - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью агентству Блумберг не стал ни подтверждать, ни опровергать поставки танков немецкого производства Leopard киевскому режиму
"Одной из наших целей является поддержка Украины столько, сколько потребуется, всеми средствами, которыми мы располагаем, однако также нужно избегать эскалации", - ответил он на вопрос журналиста о перспективах передачи танков Киеву.
Шольц также заявил о необходимости "не допустить войны между Россией и НАТО" и добавил: "Мы ведем переговоры с нашими союзниками, друзьями, Соединенными Штатами, как лучше поступить, однако они непубличные".
Ранее сообщалось, что на текущей неделе Берлин озвучит свое решение о поставках танков киевскому режиму, и оно скорее всего будет положительным. В этом случае Украина сможет получить и танки Leopard, стоящие на вооружении Польши.
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Заголовок открываемого материала
21:00Канцлер Германии Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках немецких танков Leopard на Украину
20:35Литовский министр заявил о скорой передаче натовских танков Украине
20:08Новый министр обороны ФРГ признал участие страны в конфликте на Украине
19:47Глава МВФ испугалась последствий спецоперации для мировой экономики
19:11Украинский МИД отреагировал нотой протеста на информацию о вербовке наемников дипломатами посольств
18:54Илья Мощанский: Либо Россия введет на Украину многомиллионную армию, либо СВО продлится много лет
18:39Американцев разозлили ужимки Зеленского во время речи Путина
18:31Окончание спасательных работ в Днепре, Украина в Давосе, отставка Арестовича. Итоги 17 января на Украине
18:28Уступки Киева ради прекращения войны: что говорили об Украине в мире 17 января
18:06"Уходить из России очень сложно": Raiffeisen Bank ответил на претензии Украины
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