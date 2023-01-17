https://ukraina.ru/20230117/1042728025.html

Канцлер Германии Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках немецких танков Leopard на Украину

Канцлер Германии Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках немецких танков Leopard на Украину - 17.01.2023 Украина.ру

Канцлер Германии Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках немецких танков Leopard на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью агентству Блумберг не стал ни подтверждать, ни опровергать поставки танков немецкого производства Leopard киевскому режиму

2023-01-17T21:00

2023-01-17T21:00

2023-01-17T21:00

нато

украина

новости

германия

танки

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"Одной из наших целей является поддержка Украины столько, сколько потребуется, всеми средствами, которыми мы располагаем, однако также нужно избегать эскалации", - ответил он на вопрос журналиста о перспективах передачи танков Киеву.Шольц также заявил о необходимости "не допустить войны между Россией и НАТО" и добавил: "Мы ведем переговоры с нашими союзниками, друзьями, Соединенными Штатами, как лучше поступить, однако они непубличные".Ранее сообщалось, что на текущей неделе Берлин озвучит свое решение о поставках танков киевскому режиму, и оно скорее всего будет положительным. В этом случае Украина сможет получить и танки Leopard, стоящие на вооружении Польши.

https://ukraina.ru/20230116/1042647561.html

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2023

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нато, украина, новости, германия, танки