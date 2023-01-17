https://ukraina.ru/20230117/1042727918.html

Литовский министр заявил о скорой передаче натовских танков Украине

Литовский министр заявил о скорой передаче натовских танков Украине - 17.01.2023 Украина.ру

Литовский министр заявил о скорой передаче натовских танков Украине

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис на всемирном экономическом форуме в Давосе выразил уверенность в том, что страны НАТО отправят Киеву тяжелую бронетехнику

2023-01-17T20:35

2023-01-17T20:35

2023-01-17T20:35

танки

нато

украина

новости

литва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103414/36/1034143639_10:0:1126:628_1920x0_80_0_0_22b7d58420e0376d5c725d3660e6304e.jpg.webp

"Сейчас я вполне уверен, что мы начнем посылать Украине основные боевые танки", - заявил Ландсбергис.При этом он предложил странам НАТО не объявлять заранее, как они собираются действовать, а "сохранять двусмысленность" для того, чтобы держать Россию в напряжении."Сейчас, например, было четко заявлено, что вы никогда не увидите войска НАТО на Украине. Может, это правда. Я представляю страну НАТО. Вероятно, кажется, есть консенсус... Но не обязательно это говорить, потому что теперь Россия знает, что есть очень четкие красные линии, которые ставим сами себе. Это разрушает двусмысленность... Я бы это изменил и сказал: мы объявим, если будет эскалация", - сказал Ландсбергис.

https://ukraina.ru/20230116/1042647561.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

танки, нато, украина, новости, литва