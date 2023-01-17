Литовский министр заявил о скорой передаче натовских танков Украине - 17.01.2023 Украина.ру
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Литовский министр заявил о скорой передаче натовских танков Украине
Литовский министр заявил о скорой передаче натовских танков Украине - 17.01.2023 Украина.ру
Литовский министр заявил о скорой передаче натовских танков Украине
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис на всемирном экономическом форуме в Давосе выразил уверенность в том, что страны НАТО отправят Киеву тяжелую бронетехнику
2023-01-17T20:35
2023-01-17T20:35
танки
нато
украина
новости
литва
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"Сейчас я вполне уверен, что мы начнем посылать Украине основные боевые танки", - заявил Ландсбергис.При этом он предложил странам НАТО не объявлять заранее, как они собираются действовать, а "сохранять двусмысленность" для того, чтобы держать Россию в напряжении."Сейчас, например, было четко заявлено, что вы никогда не увидите войска НАТО на Украине. Может, это правда. Я представляю страну НАТО. Вероятно, кажется, есть консенсус... Но не обязательно это говорить, потому что теперь Россия знает, что есть очень четкие красные линии, которые ставим сами себе. Это разрушает двусмысленность... Я бы это изменил и сказал: мы объявим, если будет эскалация", - сказал Ландсбергис.
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танки, нато, украина, новости, литва
танки, НАТО, Украина, Новости, Литва

Литовский министр заявил о скорой передаче натовских танков Украине

20:35 17.01.2023
 
© zviestki.infoГабриэлюс Ландсбергис
Габриэлюс Ландсбергис
© zviestki.info
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Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис на всемирном экономическом форуме в Давосе выразил уверенность в том, что страны НАТО отправят Киеву тяжелую бронетехнику
"Сейчас я вполне уверен, что мы начнем посылать Украине основные боевые танки", - заявил Ландсбергис.
При этом он предложил странам НАТО не объявлять заранее, как они собираются действовать, а "сохранять двусмысленность" для того, чтобы держать Россию в напряжении.
"Сейчас, например, было четко заявлено, что вы никогда не увидите войска НАТО на Украине. Может, это правда. Я представляю страну НАТО. Вероятно, кажется, есть консенсус... Но не обязательно это говорить, потому что теперь Россия знает, что есть очень четкие красные линии, которые ставим сами себе. Это разрушает двусмысленность... Я бы это изменил и сказал: мы объявим, если будет эскалация", - сказал Ландсбергис.
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Заголовок открываемого материала
21:00Канцлер Германии Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках немецких танков Leopard на Украину
20:35Литовский министр заявил о скорой передаче натовских танков Украине
20:08Новый министр обороны ФРГ признал участие страны в конфликте на Украине
19:47Глава МВФ испугалась последствий спецоперации для мировой экономики
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