https://ukraina.ru/20230117/1042727724.html
Новый министр обороны ФРГ признал участие страны в конфликте на Украине
Новый министр обороны ФРГ признал участие страны в конфликте на Украине - 17.01.2023 Украина.ру
Новый министр обороны ФРГ признал участие страны в конфликте на Украине
Готовящийся вступить в должность министра обороны Германии Борис Писториус признал, что Германия участвует в конфликте на Украине
2023-01-17T20:08
2023-01-17T20:08
2023-01-17T20:08
германия
новости
украина
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"Министерство обороны всегда является большим вызовом - даже в мирное время, а во времена, когда Федеративная Республика Германия участвует в войне, опосредованно, - в особенной мере", - приводит слова Писториуса агентство ДПА.Он добавил, что в этой связи осознает "ответственность и большое значение этого назначения".Комментируя назначение Писториуса на пост главы военного ведомства канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал его опытным политиком, который придаст минобороны страны "силу и спокойствие, необходимые в наше время".16 января министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила премьеру о намерении покинуть свой пост. Ранее на протяжении нескольких месяцев ее работа на посту министра обороны подвергалась критике, в том числе из-за нехватки опыта и медленных закупок оборудования для бундесвера.
https://ukraina.ru/20230117/1042723889.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
германия, новости, украина
Новый министр обороны ФРГ признал участие страны в конфликте на Украине
Готовящийся вступить в должность министра обороны Германии Борис Писториус признал, что Германия участвует в конфликте на Украине
"Министерство обороны всегда является большим вызовом - даже в мирное время, а во времена, когда Федеративная Республика Германия участвует в войне, опосредованно, - в особенной мере", - приводит слова Писториуса агентство ДПА.
Он добавил, что в этой связи осознает "ответственность и большое значение этого назначения".
Комментируя назначение Писториуса на пост главы военного ведомства канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал его опытным политиком, который придаст минобороны страны "силу и спокойствие, необходимые в наше время".
16 января министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила премьеру о намерении покинуть свой пост. Ранее на протяжении нескольких месяцев ее работа на посту министра обороны подвергалась критике, в том числе из-за нехватки опыта и медленных закупок оборудования для бундесвера.