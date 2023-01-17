https://ukraina.ru/20230117/1042727724.html

Новый министр обороны ФРГ признал участие страны в конфликте на Украине

Новый министр обороны ФРГ признал участие страны в конфликте на Украине - 17.01.2023 Украина.ру

Новый министр обороны ФРГ признал участие страны в конфликте на Украине

Готовящийся вступить в должность министра обороны Германии Борис Писториус признал, что Германия участвует в конфликте на Украине

2023-01-17T20:08

2023-01-17T20:08

2023-01-17T20:08

германия

новости

украина

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"Министерство обороны всегда является большим вызовом - даже в мирное время, а во времена, когда Федеративная Республика Германия участвует в войне, опосредованно, - в особенной мере", - приводит слова Писториуса агентство ДПА.Он добавил, что в этой связи осознает "ответственность и большое значение этого назначения".Комментируя назначение Писториуса на пост главы военного ведомства канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал его опытным политиком, который придаст минобороны страны "силу и спокойствие, необходимые в наше время".16 января министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила премьеру о намерении покинуть свой пост. Ранее на протяжении нескольких месяцев ее работа на посту министра обороны подвергалась критике, в том числе из-за нехватки опыта и медленных закупок оборудования для бундесвера.

https://ukraina.ru/20230117/1042723889.html

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германия, новости, украина