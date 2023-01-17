Новый министр обороны ФРГ признал участие страны в конфликте на Украине - 17.01.2023 Украина.ру
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Новый министр обороны ФРГ признал участие страны в конфликте на Украине
Новый министр обороны ФРГ признал участие страны в конфликте на Украине - 17.01.2023 Украина.ру
Новый министр обороны ФРГ признал участие страны в конфликте на Украине
Готовящийся вступить в должность министра обороны Германии Борис Писториус признал, что Германия участвует в конфликте на Украине
2023-01-17T20:08
2023-01-17T20:08
германия
новости
украина
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"Министерство обороны всегда является большим вызовом - даже в мирное время, а во времена, когда Федеративная Республика Германия участвует в войне, опосредованно, - в особенной мере", - приводит слова Писториуса агентство ДПА.Он добавил, что в этой связи осознает "ответственность и большое значение этого назначения".Комментируя назначение Писториуса на пост главы военного ведомства канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал его опытным политиком, который придаст минобороны страны "силу и спокойствие, необходимые в наше время".16 января министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила премьеру о намерении покинуть свой пост. Ранее на протяжении нескольких месяцев ее работа на посту министра обороны подвергалась критике, в том числе из-за нехватки опыта и медленных закупок оборудования для бундесвера.
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германия, новости, украина
Германия, Новости, Украина

Новый министр обороны ФРГ признал участие страны в конфликте на Украине

20:08 17.01.2023
 
© Public domain
© Public domain
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Готовящийся вступить в должность министра обороны Германии Борис Писториус признал, что Германия участвует в конфликте на Украине
"Министерство обороны всегда является большим вызовом - даже в мирное время, а во времена, когда Федеративная Республика Германия участвует в войне, опосредованно, - в особенной мере", - приводит слова Писториуса агентство ДПА.
Он добавил, что в этой связи осознает "ответственность и большое значение этого назначения".
Комментируя назначение Писториуса на пост главы военного ведомства канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал его опытным политиком, который придаст минобороны страны "силу и спокойствие, необходимые в наше время".
16 января министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила премьеру о намерении покинуть свой пост. Ранее на протяжении нескольких месяцев ее работа на посту министра обороны подвергалась критике, в том числе из-за нехватки опыта и медленных закупок оборудования для бундесвера.
Визит делегации Вооруженных сил Германии - Бундесвер - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
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Будущий министр обороны ФРГ собирается реформировать бундесвер из-за конфликта на УкраинеГерманские Вооруженные силы должны пройти адаптацию к новым международным реалиям, заявил во вторник Борис Писториус, которому в четверг предстоит занять пост министра обороны ФРГ
 
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20:08Новый министр обороны ФРГ признал участие страны в конфликте на Украине
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